https://ria.ru/20230606/manzherok-1876433846.html

На Алтае открылся самый большой в Сибири пятизвездочный отель

На Алтае открылся самый большой в Сибири пятизвездочный отель - РИА Новости, 06.06.2023

На Алтае открылся самый большой в Сибири пятизвездочный отель

На курорте Манжерок на Алтае открылся пятизвездочный отель, который стал самой большой гостиницей премиум-класса в Сибири, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 06.06.2023

2023-06-06T12:22

2023-06-06T12:22

2023-06-06T12:22

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МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. На курорте Манжерок на Алтае открылся пятизвездочный отель, который стал самой большой гостиницей премиум-класса в Сибири, сообщила пресс-служба правительства Республики. "Общая площадь отеля превышает 56 тысяч квадратных метров. Он предлагает гостям 304 номера, в том числе 38 люксов и два президентских", – говорится в релизе. Управлением всесезонного курорта Манжерок, который располагается в 30 километрах от аэропорта Горно-Алтайска, с 2012 года занимается Сбербанк. "Мы изначально задумывали "Манжерок" как всесезонный курорт для семейного отдыха, который впечатлит даже самых бывалых путешественников. Открытие пятизвездочного отеля – очередной этап развития курорта, который мы хотим сделать одним из лучших в стране", – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Как указывается в сообщении, к концу 2023 года гостей курорта, помимо отеля, начнут принимать 12 отдельных вилл, а также должен открыться панорамный ресторан на горе Малая Синюха. В Манжероке планируется построить 67 километров горнолыжных трасс, более 30 километров байк-трасс и 15 километров пеших маршрутов, чтобы сделать его одним из крупнейших всесезонных курортов России.

https://ria.ru/20230526/elbrus-1874368276.html

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