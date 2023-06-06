https://ria.ru/20230606/manzherok-1876433846.html
На Алтае открылся самый большой в Сибири пятизвездочный отель
На Алтае открылся самый большой в Сибири пятизвездочный отель - РИА Новости, 06.06.2023
На Алтае открылся самый большой в Сибири пятизвездочный отель
На курорте Манжерок на Алтае открылся пятизвездочный отель, который стал самой большой гостиницей премиум-класса в Сибири, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 06.06.2023
2023-06-06T12:22
2023-06-06T12:22
2023-06-06T12:22
туризм
новости - туризм
горно-алтайск
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876284165_85:0:3726:2048_1920x0_80_0_0_5ce411a041aee586aa292501204c8a96.jpg
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. На курорте Манжерок на Алтае открылся пятизвездочный отель, который стал самой большой гостиницей премиум-класса в Сибири, сообщила пресс-служба правительства Республики. "Общая площадь отеля превышает 56 тысяч квадратных метров. Он предлагает гостям 304 номера, в том числе 38 люксов и два президентских", – говорится в релизе. Управлением всесезонного курорта Манжерок, который располагается в 30 километрах от аэропорта Горно-Алтайска, с 2012 года занимается Сбербанк. "Мы изначально задумывали "Манжерок" как всесезонный курорт для семейного отдыха, который впечатлит даже самых бывалых путешественников. Открытие пятизвездочного отеля – очередной этап развития курорта, который мы хотим сделать одним из лучших в стране", – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Как указывается в сообщении, к концу 2023 года гостей курорта, помимо отеля, начнут принимать 12 отдельных вилл, а также должен открыться панорамный ресторан на горе Малая Синюха. В Манжероке планируется построить 67 километров горнолыжных трасс, более 30 километров байк-трасс и 15 километров пеших маршрутов, чтобы сделать его одним из крупнейших всесезонных курортов России.
https://ria.ru/20230526/elbrus-1874368276.html
горно-алтайск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876284165_540:0:3271:2048_1920x0_80_0_0_38bf4830149bdb0cf5eb7761f1d9ef2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, горно-алтайск, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Горно-Алтайск, Туризм
На Алтае открылся самый большой в Сибири пятизвездочный отель
На алтайском курорте Манжерок открылся крупнейший отель премиум-класса в Сибири
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости.
На курорте Манжерок на Алтае открылся пятизвездочный отель, который стал самой большой гостиницей премиум-класса в Сибири, сообщила
пресс-служба правительства Республики.
"Общая площадь отеля превышает 56 тысяч квадратных метров. Он предлагает гостям 304 номера, в том числе 38 люксов и два президентских", – говорится в релизе.
Управлением всесезонного курорта Манжерок, который располагается в 30 километрах от аэропорта Горно-Алтайска, с 2012 года занимается Сбербанк.
"Мы изначально задумывали "Манжерок" как всесезонный курорт для семейного отдыха, который впечатлит даже самых бывалых путешественников. Открытие пятизвездочного отеля – очередной этап развития курорта, который мы хотим сделать одним из лучших в стране", – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Как указывается в сообщении, к концу 2023 года гостей курорта, помимо отеля, начнут принимать 12 отдельных вилл, а также должен открыться панорамный ресторан на горе Малая Синюха.
В Манжероке планируется построить 67 километров горнолыжных трасс, более 30 километров байк-трасс и 15 километров пеших маршрутов, чтобы сделать его одним из крупнейших всесезонных курортов России.
На Эльбрусе построят систему оснежения за 1,3 миллиарда рублей