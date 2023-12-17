https://ria.ru/20231217/ikra-1916276205.html
Стало известно, как изменились траты россиян на красную икру к Новому году
Стало известно, как изменились траты россиян на красную икру к Новому году - РИА Новости, 17.12.2023
Стало известно, как изменились траты россиян на красную икру к Новому году
Красная икра - одно из главных угощений праздничного стола, не обделена она вниманием потребителей и в этом году: довольно заметным рост среднего чека был на... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T09:40
2023-12-17T09:40
2023-12-17T09:40
общество
новый год
федеральная служба государственной статистики (росстат)
россия
еда
красная икра
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Красная икра - одно из главных угощений праздничного стола, не обделена она вниманием потребителей и в этом году: довольно заметным рост среднего чека был на покупку икры нерки (на 40%) и кеты (на 23%), а вот на икру горбуши средний чек, напротив, снизился (на 11%), говорится в исследовании банка "Русский Стандарт" для РИА Новости. "Чаще всего в кассовых чеках декабря встречалась икра горбуши. На нее в обозреваемой тройке пришлось 73% чеков. Причем спрос на этот вид икры значительно вырос. Годом ранее она также лидировала, но с долей в 39%", - подсчитали авторы исследования. Средний чек одной покупки икры горбуши в предновогоднем декабре текущего года составил 1 403 рубля. Годом ранее он был выше и составлял 1 583 рублей. Таким образом, снижение составило около 11%. На втором месте рейтинга оказалась икра кеты. Согласно статистике банка, ее доля в обозреваемой тройке популярных видов икры лососевых составила 10%. Она снизилась относительно декабря 2022 года, когда была на уровне 31%. Авторы исследования указывают, что средний чек одной покупки икры кеты в текущем декабре составил 2 119 рублей, а в декабре 2022 года - 1 720 рублей (+23% за год). И, наконец, на третьей позиции – икра нерки. Статистика банка также показала снижение доли ее покупок - до 17%. В декабре прошлого года показатель равнялся 30%. При этом средний чек одной покупки икры нерки в последний месяц уходящего года составил 2 175 рублей. А годом ранее был 1 549 рублей. Цены на красную икру в январе этого года впервые за историю наблюдений Росстатом превысили 6 тысяч рублей, достигнув 6 125 рублей. Затем они постепенно росли еще несколько месяцев до максимума в 6 315 рублей. С августа цены перешли к снижению. В ноябре стоимость красной икры продолжила снижаться, потеряв за месяц 1,4%. В результате в конце осени цена составила 5 974 рубля - минимум с декабря прошлого года (5 940 рублей).
https://ria.ru/20231217/blyuda-1916100238.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, новый год, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия, еда, красная икра
Общество, Новый год, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Россия, Еда, Красная икра
Стало известно, как изменились траты россиян на красную икру к Новому году
Траты россиян на икру нерки и кеты резко выросли, на икру горбуши упали на 11%
МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Красная икра - одно из главных угощений праздничного стола, не обделена она вниманием потребителей и в этом году: довольно заметным рост среднего чека был на покупку икры нерки (на 40%) и кеты (на 23%), а вот на икру горбуши средний чек, напротив, снизился (на 11%), говорится в исследовании банка "Русский Стандарт" для РИА Новости.
"Чаще всего в кассовых чеках декабря встречалась икра горбуши. На нее в обозреваемой тройке пришлось 73% чеков. Причем спрос на этот вид икры значительно вырос. Годом ранее она также лидировала, но с долей в 39%", - подсчитали авторы исследования.
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Средний чек одной покупки икры горбуши в предновогоднем декабре текущего года составил 1 403 рубля. Годом ранее он был выше и составлял 1 583 рублей. Таким образом, снижение составило около 11%.
На втором месте рейтинга оказалась икра кеты. Согласно статистике банка, ее доля в обозреваемой тройке популярных видов икры лососевых составила 10%. Она снизилась относительно декабря 2022 года, когда была на уровне 31%. Авторы исследования указывают, что средний чек одной покупки икры кеты в текущем декабре составил 2 119 рублей, а в декабре 2022 года - 1 720 рублей (+23% за год).
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И, наконец, на третьей позиции – икра нерки. Статистика банка также показала снижение доли ее покупок - до 17%. В декабре прошлого года показатель равнялся 30%. При этом средний чек одной покупки икры нерки в последний месяц уходящего года составил 2 175 рублей. А годом ранее был 1 549 рублей.
Цены на красную икру в январе этого года впервые за историю наблюдений Росстатом превысили 6 тысяч рублей, достигнув 6 125 рублей. Затем они постепенно росли еще несколько месяцев до максимума в 6 315 рублей. С августа цены перешли к снижению. В ноябре стоимость красной икры продолжила снижаться, потеряв за месяц 1,4%. В результате в конце осени цена составила 5 974 рубля - минимум с декабря прошлого года (5 940 рублей).
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