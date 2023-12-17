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Израиль анонсировал открытие нового КПП для пропуска гумпомощи в Газу
Израиль анонсировал открытие нового КПП для пропуска гумпомощи в Газу - РИА Новости, 17.12.2023
Израиль анонсировал открытие нового КПП для пропуска гумпомощи в Газу
С сегодняшнего дня грузовики с гуманитарной помощью ООН будут направляться в сектор Газа через КПП "Керем-Шалом", заявил офис координатора действий... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T12:44
2023-12-17T12:44
2023-12-17T13:39
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. С сегодняшнего дня грузовики с гуманитарной помощью ООН будут направляться в сектор Газа через КПП "Керем-Шалом", заявил офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT) в соцсети X."Грузовики с гуманитарной помощью ООН будут проходить проверку безопасности и переправляться непосредственно в Газу через "Керем-Шалом" в соответствии с нашим соглашением с США", — говорится в публикации.Два дня назад власти Израиля временно разрешили проезд грузовиков через "Керем-Шалом" и их разгрузку на территории сектора Газа из-за ограниченной пропускной способности КПП "Рафах". Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней после нападения ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.Число жертв в секторе Газа превысило 18,7 тысячи, пострадали более 50 тысяч человек. В Израиле погибли более 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян. После прекращения перемирия Тель-Авив заявил, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль анонсировал открытие нового КПП для пропуска гумпомощи в Газу
Гумпомощь для Газы начнут пропускать через КПП "Керем-Шалом" уже с воскресенья