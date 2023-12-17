https://ria.ru/20231217/elka-1916268328.html

Россиянам рассказали, можно ли легально срубить елку в лесу

Россиянам рассказали, можно ли легально срубить елку в лесу - РИА Новости, 17.12.2023

Россиянам рассказали, можно ли легально срубить елку в лесу

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) рассказал РИА Новости, можно ли легально срубить елку в лесу, а также о том, какие грозят штрафы, в случае нарушения... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T08:16

2023-12-17T08:16

2023-12-17T08:16

сергей гаврилов

россия

новый год

общество

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ) рассказал РИА Новости, можно ли легально срубить елку в лесу, а также о том, какие грозят штрафы, в случае нарушения норм. "Живую ель можно легально срубить в лесу, но платно и только в некоторых лесничествах. Для этого нужно специально приехать туда, под наблюдением специалиста выбрать ель и самостоятельно ее срубить. В некоторых регионах эта услуга бесплатна, как в Санкт-Петербурге и Ленобласти, а в некоторых за дерево придется заплатить, при этом средняя цена за одну елку может составлять порядка 79 рублей", - сообщил депутат. Кроме того, ель можно купить через портал госуслуг, на котором нужно выбрать лесничество, где удобнее срубить елку, уточнить время вырубки и адрес, где нужно будет оформить договор купли-продажи дерева, при этом один человек сможет увезти не более одной ели до трех метров высотой, рассказал он. "Если же срубить елку в лесу самостоятельно, можно получить штраф, а также возместить нанесенный лесным насаждениям ущерб. Размер штрафа за незаконный сруб елки зависит от характера и тяжести правонарушения: за вырубку, повреждение или выкапывание деревьев - от 3000 до 4000 рублей для граждан, от 20 000 до 40 000 рублей для должностных лиц, от 200 000 до 300 000 рублей для юридических лиц", - отметил депутат. Он добавил, что за вырубку, повреждение или выкапывание деревьев с применением механизмов, автомототранспортных средств, самоходных машин и других видов техники либо совершенные в лесопарковом зеленом поясе, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, грозит штраф от 4000 до 5000 рублей для граждан, от 40 000 до 50 000 рублей для должностных лиц, от 300 000 до 500 000 рублей для юридических лиц. "Орудие совершения правонарушения, а также спиленные или выкопанные деревья в любом случае конфискуют", - подчеркнул Гаврилов. Административное наказание применяется в том случае, если нанесенный ущерб сравнительно невелик и составляет до 5000 рублей, если же нарушитель срубит более двух елок, возникает серьезный риск его привлечения к уголовной ответственности, добавил депутат. "Ущерб считается значительным, если срублено дерево редкой породы (некоторые виды елей, сосен, декоративных деревьев). В этих случаях к нарушителю может быть применена уголовная мера пресечения (статья 260 Уголовного кодекса РФ). Возможно несколько видов наказаний: штраф за незаконно спиленную елку до 500 000 рублей, обязательные или исправительные работы, лишение свободы на срок до двух лет (дополнительно возможен штраф). Покупать елки (а также другие живые деревья) без опаски можно у юридических лиц, компаний или ритейла, имеющих разрешение на торговлю в данном месте", - продолжил Гаврилов. Если возникают сомнения, лучше попросить предоставить оригинал или заверенную копию документов, отметил депутат, уточнив, что у продавца также должны быть документы на сами деревья: договор с поставщиком (например, с лесхозом), акт приема-передачи точного количества товара. "Помните, что "дикие" деревья, срубленные без разрешения, выращенные не в питомнике и не на специальных фермах, могут быть неэкологичны. Также важно после Рождества не выбрасывать елки, а отдавать на утилизацию", - сообщил Гаврилов.

https://ria.ru/20231217/elka-1916266393.html

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Ольга Фомченкова

сергей гаврилов, россия, новый год, общество