https://ria.ru/20231217/eda-1916269656.html

Стала известна стоимость новогоднего стола из "Иронии судьбы" в этом году

Стала известна стоимость новогоднего стола из "Иронии судьбы" в этом году - РИА Новости, 17.12.2023

Стала известна стоимость новогоднего стола из "Иронии судьбы" в этом году

Чтобы повторить новогодний стол главной героини из кинофильма "Ирония судьбы, или С легким паром!", в этом году нужно будет потратить почти 8,5 тысячи рублей,... РИА Новости, 17.12.2023

2023-12-17T08:44

2023-12-17T08:44

2023-12-17T08:44

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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Чтобы повторить новогодний стол главной героини из кинофильма "Ирония судьбы, или С легким паром!", в этом году нужно будет потратить почти 8,5 тысячи рублей, при этом дороже всего обойдутся заливная рыба и три бутылки шампанского, а дешевле всего - яйца под майонезом и килограмм апельсинов, подсчитали для РИА Новости аналитики системы сервисов для ведения бизнеса "Контур.Маркет". "Набор продуктов и блюд подсказал фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!": заливная рыба, шпроты, ростбиф, оливье, апельсины, яйца под майонезом, селедка под шубой, шампанское, коньяк, вино. Выяснилось, что в 2023 году за этот набор придется выложить 8465,6 рубля - на 22% больше, чем в прошлом году", - выяснили аналитики, изучив чеки более 100 тысяч магазинов во всех регионах РФ за ноябрь и неполный декабрь 2022 и 2023 годов. Среди самостоятельных блюд дороже всего обойдется полкило говяжьего ростбифа - 804 рубля. Год назад он стоил 550 рублей. Следом по стоимости идут шпроты, которые за год не изменились в цене: в 2023 и 2022 году их можно было купить по 196 рублей за баночку в 175 граммов. Полкило копченой колбасы в этом году подорожали до 178 рублей с 163,5 рубля в 2022 году. А самой недорогой закуской стал килограмм апельсинов - 165 рублей. Год назад их можно было купить за 116 рублей. Из напитков на столе героини "Иронии судьбы" были коньяк, вино и три бутылки шампанского. Пол-литра коньяка в этом году подорожали до 685 с 645 рублей, бутылка шампанского обойдется в 721 рубль против прошлогодних 702 рублей. Дороже всего из напитков обойдутся три бутылки шампанского - 1605 рублей против 1292 рублей год назад. Кроме того, на столе у героини были оливье, селедка под шубой, заливная рыба и яйца под майонезом. Среди этих блюд дороже всего обойдется повторить заливную рыбу - 3154,8 рубля вместо прошлогодних 2481,4 рубля. Не так сильно подорожали салаты: селедка под шубой обойдется в 327,8 рубля (278,1 рубля в 2022 году), а оливье - в 545,6 рубля (445 рублей год назад). При этом самое подорожавшее за год блюдо стало самым недорогим среди всех - на пять яиц под майонезом уйдет всего 83,6 рубля, хотя год назад они стоили 54,3 рубля. Комментируя рост цен на праздничные блюда, аналитик "Контур.Маркет" Дарья Жигалина отметила, что, помимо сезонных факторов, на рост цен "влияет общая экономическая ситуация в стране". "Например, ферма по производству яиц зависит от импортных комплектующих, специальных кормов и ветеринарных препаратов. Поэтому мы в последнем полугодии наблюдаем рост цены на куриные яйца", - отметила она. "Чем сильнее растут затраты предприятий на технику, запчасти, топливо, корма и другие статьи расходов, тем более высокие цены мы видим в розничных магазинах", - заключила Жигалина.

https://ria.ru/20231216/menyu-1915600208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, новый год, общество, еда