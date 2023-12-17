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Госдума подготовит промежуточный доклад о преступлениях Киева против детей - РИА Новости, 17.12.2023
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18:19 17.12.2023
https://ria.ru/20231217/doklad-1916343085.html
Госдума подготовит промежуточный доклад о преступлениях Киева против детей
Госдума подготовит промежуточный доклад о преступлениях Киева против детей - РИА Новости, 17.12.2023
Госдума подготовит промежуточный доклад о преступлениях Киева против детей
Промежуточный доклад комиссии по расследованию преступлений Киева против детей будет готов к февралю, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T18:19
2023-12-17T18:19
киев
анна кузнецова
вячеслав володин
совет федерации рф
госдума рф
галина карелова
донбасс
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Промежуточный доклад комиссии по расследованию преступлений Киева против детей будет готов к февралю, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. "Как раз в понедельник мы будем утверждать план этого промежуточного отчета и, собственно говоря, в феврале будет готово содержание", - сказала она журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Госдума 20 июня одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны палаты стала бывшая ранее вице-спикер Галина Карелова. Позже эту должность заняла новый вице-спикер палаты Инна Святенко. Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая занимается сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализу и оценке. Вторая группа занимается вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья — вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа работает над совершенствованием мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима.
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киев, анна кузнецова, вячеслав володин, совет федерации рф, госдума рф, галина карелова, донбасс
Киев, Анна Кузнецова, Вячеслав Володин, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Галина Карелова, Донбасс
Госдума подготовит промежуточный доклад о преступлениях Киева против детей

Кузнецова: промежуточный доклад о делах Киева против детей подготовят к февралю

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Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
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МОСКВА, 17 дек - РИА Новости. Промежуточный доклад комиссии по расследованию преступлений Киева против детей будет готов к февралю, сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.
"Как раз в понедельник мы будем утверждать план этого промежуточного отчета и, собственно говоря, в феврале будет готово содержание", - сказала она журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.
Спикер ГД Вячеслав Володин ранее предложил поручить вице-спикеру ГД Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях киевского режима в отношении детей Донбасса. Госдума 20 июня одобрила постановление о поддержке начала такого расследования. Совет Федерации 21 июня сформировал сенаторскую часть парламентской комиссии, сопредседателем со стороны палаты стала бывшая ранее вице-спикер Галина Карелова. Позже эту должность заняла новый вице-спикер палаты Инна Святенко.
Комиссия включила в себя четыре рабочие группы с профильными задачами. Первая занимается сбором материалов и фактов о преступлениях киевского режима в отношении несовершеннолетних, их анализу и оценке. Вторая группа занимается вопросами международно-правовой оценки фактов нарушений киевским режимом прав и свобод несовершеннолетних, третья — вопросами совершенствования защитных механизмов в отношении несовершеннолетних от посягательств на их права и свободы со стороны иностранных государств. Четвертая рабочая группа работает над совершенствованием мер соцподдержки и реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от действий киевского режима.
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