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В Волгограде ограничили аэронавигацию после атаки беспилотников - РИА Новости, 17.12.2023
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09:28 17.12.2023 (обновлено: 09:35 17.12.2023)
https://ria.ru/20231217/ataka-1916274885.html
В Волгограде ограничили аэронавигацию после атаки беспилотников
В Волгограде ограничили аэронавигацию после атаки беспилотников - РИА Новости, 17.12.2023
В Волгограде ограничили аэронавигацию после атаки беспилотников
Число рейсов на прилет и вылет, задержанных из-за ограничения аэронавигации в Волгограде, выросло до шести после атаки БПЛА, следует из информации онлайн-табло... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T09:28
2023-12-17T09:35
волгоград
волгоградская область
происшествия
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ВОЛГОГРАД, 17 дек - РИА Новости. Число рейсов на прилет и вылет, задержанных из-за ограничения аэронавигации в Волгограде, выросло до шести после атаки БПЛА, следует из информации онлайн-табло волгоградского аэропорта.Минобороны РФ ранее сообщило, что утром в воскресенье российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Волгоградской областью. В аэропорту Волгограда информировали об ограничении аэронавигации и задержке двух рейсов.По данным онлайн-табло, задерживаются три рейса из Москвы в Волгоград и два рейса из Волгограда в столицу. Также с задержкой более двух часов началась регистрация на рейс в Стамбул.Ранее представитель аэропорта Волгограда Анастасия Голодова сообщила РИА Новости, что два рейса из Москвы в Волгоград задержаны из-за ограничений по аэронавигации после атаки БПЛА в Волгоградской области.
https://ria.ru/20231217/bespilotniki-1916265377.html
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волгоград, волгоградская область, происшествия, москва
Волгоград, Волгоградская область, Происшествия, Москва
В Волгограде ограничили аэронавигацию после атаки беспилотников

После атаки БПЛА в Волгоградской области задержали шесть рейсов

© Depositphotos.com / d_olegВолгоград
Волгоград - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© Depositphotos.com / d_oleg
Волгоград. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 17 дек - РИА Новости. Число рейсов на прилет и вылет, задержанных из-за ограничения аэронавигации в Волгограде, выросло до шести после атаки БПЛА, следует из информации онлайн-табло волгоградского аэропорта.
Минобороны РФ ранее сообщило, что утром в воскресенье российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Волгоградской областью. В аэропорту Волгограда информировали об ограничении аэронавигации и задержке двух рейсов.
По данным онлайн-табло, задерживаются три рейса из Москвы в Волгоград и два рейса из Волгограда в столицу. Также с задержкой более двух часов началась регистрация на рейс в Стамбул.
Ранее представитель аэропорта Волгограда Анастасия Голодова сообщила РИА Новости, что два рейса из Москвы в Волгоград задержаны из-за ограничений по аэронавигации после атаки БПЛА в Волгоградской области.
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