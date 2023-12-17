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В Волгограде ограничили аэронавигацию после атаки беспилотников
В Волгограде ограничили аэронавигацию после атаки беспилотников - РИА Новости, 17.12.2023
В Волгограде ограничили аэронавигацию после атаки беспилотников
Число рейсов на прилет и вылет, задержанных из-за ограничения аэронавигации в Волгограде, выросло до шести после атаки БПЛА, следует из информации онлайн-табло... РИА Новости, 17.12.2023
2023-12-17T09:28
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ВОЛГОГРАД, 17 дек - РИА Новости. Число рейсов на прилет и вылет, задержанных из-за ограничения аэронавигации в Волгограде, выросло до шести после атаки БПЛА, следует из информации онлайн-табло волгоградского аэропорта.Минобороны РФ ранее сообщило, что утром в воскресенье российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Волгоградской областью. В аэропорту Волгограда информировали об ограничении аэронавигации и задержке двух рейсов.По данным онлайн-табло, задерживаются три рейса из Москвы в Волгоград и два рейса из Волгограда в столицу. Также с задержкой более двух часов началась регистрация на рейс в Стамбул.Ранее представитель аэропорта Волгограда Анастасия Голодова сообщила РИА Новости, что два рейса из Москвы в Волгоград задержаны из-за ограничений по аэронавигации после атаки БПЛА в Волгоградской области.
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Волгоград, Волгоградская область, Происшествия, Москва
В Волгограде ограничили аэронавигацию после атаки беспилотников
После атаки БПЛА в Волгоградской области задержали шесть рейсов
ВОЛГОГРАД, 17 дек - РИА Новости. Число рейсов на прилет и вылет, задержанных из-за ограничения аэронавигации в Волгограде, выросло до шести после атаки БПЛА, следует из информации онлайн-табло волгоградского аэропорта.
Минобороны РФ ранее сообщило, что утром в воскресенье российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника над Волгоградской областью. В аэропорту Волгограда информировали об ограничении аэронавигации и задержке двух рейсов.
По данным онлайн-табло, задерживаются три рейса из Москвы в Волгоград и два рейса из Волгограда в столицу. Также с задержкой более двух часов началась регистрация на рейс в Стамбул.
Ранее представитель аэропорта Волгограда Анастасия Голодова сообщила РИА Новости, что два рейса из Москвы в Волгоград задержаны из-за ограничений по аэронавигации после атаки БПЛА в Волгоградской области.
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