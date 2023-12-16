https://ria.ru/20231216/zhivotnye-1916077729.html

"Избавятся от всех": чем обеспокоены жители Бурятии

"Избавятся от всех": чем обеспокоены жители Бурятии - РИА Новости, 16.12.2023

"Избавятся от всех": чем обеспокоены жители Бурятии

Бурятский приют "Ананда", один из крупнейших в регионе, пытается пристроить своих собак. Дело в том, что в республике узаконили эвтаназию бездомных животных —... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T08:00

2023-12-16T08:00

2023-12-16T08:02

общество

улан-удэ

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости, Глеб Подгорский. Бурятский приют "Ананда", один из крупнейших в регионе, пытается пристроить своих собак. Дело в том, что в республике узаконили эвтаназию бездомных животных — по мнению местных чиновников, это решит сразу несколько проблем. Волонтеры опасаются за жизнь питомцев. РИА Новости разбиралось в ситуации.Новый законЭтой осенью депутаты Народного хурала (парламента) Бурятии приняли региональный закон, позволяющий умерщвлять бродячих псов через 30 дней после отлова. Тех, у кого есть хозяин, "но его не могут найти или он отказывается", — через 60 дней. Чиновники считают, что такое решение — "гуманное" и среди прочего "разгрузит заполненные приюты". В 2023-м лишь десяти процентам животных нашли новый дом.Глава Бурятии Алексей Цыденов публично поддержал умерщвление — заявил, что "собаку гуманнее усыпить, чем держать в вольере всю жизнь". И добавил, что стерилизация не поможет.Согласно общероссийской программе ОСВВ ("Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат"), бездомных животных сперва осматривают, если надо, отправляют на карантин, затем вакцинируют, стерилизуют и лечат. Через 30 дней, если пес здоров, неагрессивен, а хозяева не нашлись, отпускают на волю — строго там, где подобрали. Это прописано в федеральном законе № 498 "Об ответственном обращении с животными".В Бурятии же действует республиканское постановление, согласно которому отловленных животных высотой от 25 сантиметров в холке и потенциально опасных содержат пожизненно в приютах до передачи новым владельцам. Финансирование этой программы предусмотрено до конца года."Мы опасаемся, что совсем скоро придут к нам в приют и подвергнут эвтаназии всех наших питомцев — у нас их сейчас около 2700", — говорит Наргиза Муминова, управляющая самым крупным в Улан-Удэ приютом "Ананда".Проблемы с финансированиемПитомник частный, на реализацию программы ОСВВ получают средства из республиканского бюджета через конкурс. На отлов в 2023-м выделили 133 миллиона рублей, из них 83 перечислили в Улан-Удэ. Приют "Ананда" получил 16,5 миллиона, но уже в конце лета деньги закончились.Руководитель "Ананды" Вячеслав Самбуев неоднократно просил чиновников выделить дополнительное финансирование. И два месяца содержал животных за свой счет. Местным журналистам он признался, что ради этого заложил дом и автомобиль.Такая ситуация сложилась из-за того, что подрядчики выловили собак больше, чем запланировано. Сперва только в региональной столице рассчитывали поймать четыре тысячи особей. Как объяснял тогда начальник отдела благоустройства комитета городского хозяйства городской администрации Дмитрий Ларченко, весной пришлось запрашивать еще деньги — из-за большого количества безнадзорных животных. Выделили 11 миллионов — отловили еще 1200. Но к концу лета запасы снова иссякли.В итоге только в октябре власти Улан-Удэ получили дополнительно десять миллионов. По плану до конца года должны поймать 300 собак, а оставшиеся деньги направить на их содержание.После общественного резонанса замначальника Управления ветеринарии Республики Бурятия Дмитрий Калугин заявил, что администрацию города проверят, насколько эффективно та израсходовала бюджетные средства. РИА Новости направило запрос в управление, однако ответа на момент публикации не было."Пытаемся всех пристроить""Когда мы оказались в тяжелой ситуации и бросили клич в соцсетях, люди тут же начали помогать — кто денежными переводами, кто привозил корма. Честно сказать, и до этого мы еле сводили концы. Регулярно трачу собственные средства на лечение и препараты, — рассказывает Наргиза Муминова. — Проблемы с зарплатами: за прошлый месяц нам заплатили только на днях. И очень не хватает сотрудников".На территории — около тысячи вольеров. К слову, неутепленных. Лишь недавно руководство наняло рабочих для уборки территории. Подключились и волонтеры — помогают с обустройством."На содержание в день необходимо более 200 тысяч — это с учетом зарплат. Из-за проблем мы продали полевую кухню, одну машину, предназначенную для отлова", — продолжает управляющая.Большинство собак здесь — домашние. "Бывает, привозят целенаправленно, аргументируя тем, что собака стала агрессивно себя вести. Когда начинаешь задавать наводящие вопросы, выясняется, что хозяин сам виноват, — говорит Муминова. — К тому же многие пренебрегают стерилизацией, хотя в управлении ветеринарии эта процедура бесплатная: нужно только привезти питомца и увезти. Нет культуры поведения с домашними животными, и над этим никто не работает".До конца года Муминова надеется распределить всех животных. По новому региональному закону все они попадают под эвтаназию. Пока около ста собак пристроили по Бурятии, еще 50 перевезли в приюты в другие регионы."Конечно, хотелось бы пристроить их в семьи. Однако временем не располагаем, поэтому готовы передать в том числе в приюты. Ситуация безвыходная," — добавляет она. Желающим присоединиться к "спасательной операции" здесь будут только рады.

https://ria.ru/20231120/sobaki-1910554931.html

https://ria.ru/20231208/fermy-1914183649.html

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общество, улан-удэ, республика бурятия, животные, бездомные животные, домашние животные, помощь