В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Власти Украины сообщили о воздушной тревоге в четырех областях
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди спускаются на станцию метро в центре Харькова
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, первым сигнал тревоги прозвучал в Харьковской области в 11.17 мск. В 11.19 тревогу объявили в Днепропетровской области. В Одесской и Николаевской областях тревога прозвучала в 11.23.
Ранее в субботу воздушная тревога была объявлена в ряде областей, спустя время ее отменили. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщал о повреждении инфраструктурного объекта и административного здания в подконтрольном ВСУ городе Херсоне.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.