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В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:41 16.12.2023 (обновлено: 11:42 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/ukraina-1916173022.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.12.2023
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T11:41
2023-12-16T11:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, первым сигнал тревоги прозвучал в Харьковской области в 11.17 мск. В 11.19 тревогу объявили в Днепропетровской области. В Одесской и Николаевской областях тревога прозвучала в 11.23. Ранее в субботу воздушная тревога была объявлена в ряде областей, спустя время ее отменили. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщал о повреждении инфраструктурного объекта и административного здания в подконтрольном ВСУ городе Херсоне. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
украина
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в мире, украина, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Власти Украины сообщили о воздушной тревоге в четырех областях

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди спускаются на станцию метро в центре Харькова
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, первым сигнал тревоги прозвучал в Харьковской области в 11.17 мск. В 11.19 тревогу объявили в Днепропетровской области. В Одесской и Николаевской областях тревога прозвучала в 11.23.
Ранее в субботу воздушная тревога была объявлена в ряде областей, спустя время ее отменили. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщал о повреждении инфраструктурного объекта и административного здания в подконтрольном ВСУ городе Херсоне.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 декабря, 11:52
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
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