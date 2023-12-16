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"Земли свободных" больше нет

"Земли свободных" больше нет - РИА Новости, 16.12.2023

"Земли свободных" больше нет

Ровно неделю назад мы обсуждали феномен американской жизни — вспыхнувшую там дискуссию о том, как придет к власти Дональд Трамп и установит диктатуру с прочей... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T08:00

2023-12-16T08:00

2023-12-16T08:01

аналитика

дональд трамп

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Ровно неделю назад мы обсуждали феномен американской жизни — вспыхнувшую там дискуссию о том, как придет к власти Дональд Трамп и установит диктатуру с прочей тиранией. И всего за несколько последующих дней по этой части случилось много нового и интересного.Первое: волна мнений перешла в цунами, появился даже новый жанр — разбор полетов, публикации, со ссылками объясняющие публике все о предыдущих публикациях на эту тему (кто и что сказал). Второе: к разговору подключились даже Дональд Трамп и Джо Байден — последний при упоминании о диктатуре Трампа осенил себя крестным знамением.Третье: высказывания о том, что в США уже давно диктатура, пошли каким-то девятым валом. Попробуйте англоязычные поисковые системы на запрос "США тирания диктатура", увидите не только блоги, а чуть ли не все приличные и неприличные издания, которые на эту тему отметились. То есть лучше бы демократы этот разговор и не начинали.И тут есть феномен — две публикации вполне известных авторов, которые повторяют друг друга почти дословно и вышли почти в один день. То есть они не знали, что так совпадут. Один автор пишет в The American Conservative, другой — в The Epoch Times. И оба ведут разговор не совсем и не только о политической системе, а скорее о том, что ниже ее уровнем.Кто-то может подумать, что тиран и диктатор — это человек, захвативший верховную власть и кошмарящий всякие политические круги и институты. А наши два автора — они говорят о другом, о повседневной жизни всех и каждого, а не только сенаторов или публицистов.Список диагнозов громаден. Стало нормой, когда вас обыскивают, цензурируют ваши высказывания, насильственно прививают, запирают дома на неопределенный срок, камеры и прочие системы слежения замечают даже тех, кто подозрительно "опускает глаза". Полиция в прошлом году ворвалась в 50 тысяч домов с таранами и фомками по тем или иным подозрениям. В стране существует 5200 только федеральных статей уголовного кодекса, на 36 процентов больше, чем в 90-х годах. Зафиксировано десять миллионов арестов в год, население тюрем выросло на 500 процентов с 80-х — мировой рекорд.Это только по "полицейской" части, а перечень идет дальше, вот хотя бы насчет учителей, которых выводят из-под всякого контроля, а родителей лишают малейших прав влиять на то, что говорят в школе их детям. Или о культуре бойкотов всех и всего — по любому поводу.Самое здесь главное не в том, что эта невыносимая жизнь в США имеет место быть, а в том, что громадные массы народа с ней согласны и в ужасе от того, что другая часть населения называет свободой. И такие люди будут голосовать за кандидата от демократов, да хоть за Джо Байдена — скоро мы это увидим.Тут в одной из двух статей мелькает цифра: около 100 миллионов человек в США живут на пособия и не сильно работают (из 335 миллионов населения). Это и есть те, кого тирания устраивает, или нет? Или: около трети опрошенных молодых американцев согласны с тем, чтобы были установлены камеры полицейского и прочего внешнего наблюдения внутри их домов и квартир, это якобы снижает уровень домашнего насилия и повышает их безопасность.Вообще-то, перед нами очень полезный разговор о том, что такое нормальная страна, а что — диктатура. Видимо, речь о том, что тирания — это экстремальное насилие меньшинства над волей большинства населения, а без этого — так, верхушечный переворот. Такая тирания в любом случае временная: что-то наверху перевернул, а дальше без массовой поддержки или хотя бы молчаливого принятия долго не продержишься.Но как быть в США, где население уже не первое десятилетие делится примерно пополам буквально по всем вопросам? То есть для одних Трамп "пришел, чтобы дать волю", а для других эта воля — полный кошмар? И это мы еще не начинали разговор о том, как выглядит повседневная жизнь, например, в Германии и как себя там ощущают рядом друг с другом разные части населения.Напомним, что либеральные идеологи привычно называют как минимум автократиями чуть ли не все страны "мирового большинства". Но в этом большинстве, в том числе в России, существует национальный консенсус на уровне как минимум 70 процентов по ключевым вопросам. А главная проблема стран западной цивилизации — что такого консенсуса нет. Поэтому они и орут о своей родной тирании — тирании одной громадной части народа над другой.

https://ria.ru/20231210/amerika-1914851658.html

https://ria.ru/20231203/kitay-1913370888.html

https://ria.ru/20231211/veto-1914943659.html

https://ria.ru/20231211/biden-1914958836.html

https://ria.ru/20231214/izrail-1915637221.html

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аналитика, дональд трамп, джо байден, германия, россия, сша, в мире