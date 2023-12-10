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У них все пропало: в США скоро установится диктатура - РИА Новости, 10.12.2023
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08:00 10.12.2023
https://ria.ru/20231210/amerika-1914851658.html
У них все пропало: в США скоро установится диктатура
У них все пропало: в США скоро установится диктатура - РИА Новости, 10.12.2023
У них все пропало: в США скоро установится диктатура
Они это умеют делать: одну и ту же мысль вдалбливать в головы неделю, две, да хоть год — нудно и/или истерично. Речь об идеологическом аппарате демократов в... РИА Новости, 10.12.2023
2023-12-10T08:00
2023-12-10T08:00
аналитика
дональд трамп
америка
сша
украина
джо байден
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Они это умеют делать: одну и ту же мысль вдалбливать в головы неделю, две, да хоть год — нудно и/или истерично. Речь об идеологическом аппарате демократов в США, который, вообще-то, претендует и на мировое информационное лидерство. И вот этот аппарат уже с полмесяца жует один и тот же новый и обязательный для любого демократа тезис: придет Дональд Трамп и установит тотальную тиранию.Какое нам до этого дело, если у нас многие готовы размышлять разве что на довольно бессмысленную тему: "наш" Трамп или нет? Но польза от "диктаторской" дискуссии есть — как минимум чтобы понять, чего ожидать от Америки в целом в ближайшие годы, то есть в каком она состоянии. А состояние у нее — на грани срыва.Тут такая история: на днях вышел фильм "Наполеон" сэра Ридли Скотта. Мы его любим — кто за "Гладиатора", кто за многосерийных "Чужих". Посмотрели фильм и в США — и пошло по новой: да это же про Трампа!Ребята, вы всерьез? Что общего между корсиканцем и нашим — не нашим Дональдом? Хотя некоторые в США его на полном серьезе сравнивают и с Гитлером. Но это ведь не все. Нашелся человек, сказавший: нет, Трамп — это Цезарь, который Гай Юлий, и поэтому все плохо, плохо.Собственно, здесь речь о ключевой, задающей тон дискуссии публикации на эту тему авторства Роберта Кагана. Год назад коллега рассказал хорошо и подробно, что "старший научный сотрудник Брукингского института Каган — это не рядовой политолог". И не каждого опубликует The Washington Post с материалом несуразно громадного размера, в подробностях доказывающего: да, Дональд придет к власти — и тогда начнется страшное.Каган пункт за пунктом прогнозирует ситуацию, когда явлению Дональда в Белый дом в январе 2025 года не сможет помешать никакая сила. Вот его выдвигают в кандидаты, и "он нависнет над страной, как колосс, чье каждое слово и движение будет заноситься в (медийные) хроники". Вы, читатели, серьезно думаете, что ему помешает Джо Байден? Да нет у демократов такого лидера, за которым бы шли толпы сторонников. Показали в деле себя оба, однако при Трампе не было истории с Украиной, или атаки на Израиль, или неконтролируемой инфляции, или катастрофичного ухода из Афганистана.А почему бы демократам не уйти в оппозицию и не посидеть там четыре года? Потому что диктатор Трамп будет мстить, говорит Каган. И будет делать то, что не смог в свой первый срок. И будьте уверены, признает автор, что американцы мешать ему в этом не смогут, да и не захотят.Так что же Трамп будет делать? Например, уничтожит "вашингтонское болото", которое реально правит страной (и не ею одной). "Болото" — это, например, 436 агентств, созданных конгрессом со статусом, независимым от президента. Цифра эта из другой статьи, с другого (трамповского) фланга — статьи экономиста Джефри Такера, который постепенно становится так же влиятелен, как Каган. И тоже участвует в дискуссии о "тирании". Он говорит простую вещь: демократы боятся, что скоро будет уничтожено их реальное правительство, которое не подотчетно ни народу, ни президенту. То есть от Трампа ждут, что на этот раз он усвоил уроки первого срока и грамотно демонтирует всю существующую механику настоящей тирании.Итак, повторим: нам полезно знать, до какой степени там все плохо. И здесь самая показательная деталь — это уже упомянутое сравнение Трампа даже не с Наполеоном (уж не таким он был тираном, хотя качественно уничтожил неэффективную олигархию), а с Цезарем.Каган Цезаря, заметим, считает однозначно отрицательным персонажем — ну примерно как убийца последнего, Брут. Но очень хорошо понимает и описывает суть феномена. Дело в том, что Цезарь жил в эпоху, когда вся столетиями работавшая римская демократия вдруг работать перестала и никто не знал, что делать в такой ситуации: идет сплошная гражданская война, все убивают всех, власть бессильна. Цезарь же был человеком, который в силу особо заносчивого характера делал то, что вот точно нельзя было делать (а оказывалось, что можно и нужно). Кстати, в сегодняшнем мире есть несколько лидеров государств, понимающих, что эпоха ломается, точно как при Цезаре, и надо совершать невозможное.При этом злодеем Гай Юлий точно не был, наоборот — он был добр и снисходителен, создав этим фантомный идеал монарха почти на два тысячелетия вперед. И вот вам цитата из Кагана: "Как и Цезарь, Трамп обладает влиянием, которое затмевает законы и учреждения власти, это влияние основывается на безоговорочной личной верности со стороны армии своих сторонников".То есть все не просто плохо — для США и не только для них, — а вот так плохо, как было накануне прихода Цезаря. Это называется системный развал. И тут есть одна настораживающая деталь: Каган не говорит, что в такой ситуации можно и нужно сделать. Но есть подозрение, что очень плохие люди, загнанные в угол, способны на что угодно.
https://ria.ru/20231031/ssha-1906266118.html
https://ria.ru/20231204/destabilizatsiya-1913478410.html
https://ria.ru/20231207/ukraina-1914258078.html
https://ria.ru/20231205/bayden-1913736697.html
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Дмитрий Косырев
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Дмитрий Косырев
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аналитика, дональд трамп, америка, сша, украина, джо байден
Аналитика, Дональд Трамп, Америка, США, Украина, Джо Байден

У них все пропало: в США скоро установится диктатура

© AP Photo / Wong Maye-EЛюди идут мимо флага США в Нью-Йорке
Люди идут мимо флага США в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 10.12.2023
© AP Photo / Wong Maye-E
Люди идут мимо флага США в Нью-Йорке. Архивное фото
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Они это умеют делать: одну и ту же мысль вдалбливать в головы неделю, две, да хоть год — нудно и/или истерично. Речь об идеологическом аппарате демократов в США, который, вообще-то, претендует и на мировое информационное лидерство. И вот этот аппарат уже с полмесяца жует один и тот же новый и обязательный для любого демократа тезис: придет Дональд Трамп и установит тотальную тиранию.
Какое нам до этого дело, если у нас многие готовы размышлять разве что на довольно бессмысленную тему: "наш" Трамп или нет? Но польза от "диктаторской" дискуссии есть — как минимум чтобы понять, чего ожидать от Америки в целом в ближайшие годы, то есть в каком она состоянии. А состояние у нее — на грани срыва.
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Тут такая история: на днях вышел фильм "Наполеон" сэра Ридли Скотта. Мы его любим — кто за "Гладиатора", кто за многосерийных "Чужих". Посмотрели фильм и в США — и пошло по новой: да это же про Трампа!
Ребята, вы всерьез? Что общего между корсиканцем и нашим — не нашим Дональдом? Хотя некоторые в США его на полном серьезе сравнивают и с Гитлером. Но это ведь не все. Нашелся человек, сказавший: нет, Трамп — это Цезарь, который Гай Юлий, и поэтому все плохо, плохо.
Собственно, здесь речь о ключевой, задающей тон дискуссии публикации на эту тему авторства Роберта Кагана. Год назад коллега рассказал хорошо и подробно, что "старший научный сотрудник Брукингского института Каган — это не рядовой политолог". И не каждого опубликует The Washington Post с материалом несуразно громадного размера, в подробностях доказывающего: да, Дональд придет к власти — и тогда начнется страшное.
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Каган пункт за пунктом прогнозирует ситуацию, когда явлению Дональда в Белый дом в январе 2025 года не сможет помешать никакая сила. Вот его выдвигают в кандидаты, и "он нависнет над страной, как колосс, чье каждое слово и движение будет заноситься в (медийные) хроники". Вы, читатели, серьезно думаете, что ему помешает Джо Байден? Да нет у демократов такого лидера, за которым бы шли толпы сторонников. Показали в деле себя оба, однако при Трампе не было истории с Украиной, или атаки на Израиль, или неконтролируемой инфляции, или катастрофичного ухода из Афганистана.
А почему бы демократам не уйти в оппозицию и не посидеть там четыре года? Потому что диктатор Трамп будет мстить, говорит Каган. И будет делать то, что не смог в свой первый срок. И будьте уверены, признает автор, что американцы мешать ему в этом не смогут, да и не захотят.
Так что же Трамп будет делать? Например, уничтожит "вашингтонское болото", которое реально правит страной (и не ею одной). "Болото" — это, например, 436 агентств, созданных конгрессом со статусом, независимым от президента. Цифра эта из другой статьи, с другого (трамповского) фланга — статьи экономиста Джефри Такера, который постепенно становится так же влиятелен, как Каган. И тоже участвует в дискуссии о "тирании". Он говорит простую вещь: демократы боятся, что скоро будет уничтожено их реальное правительство, которое не подотчетно ни народу, ни президенту. То есть от Трампа ждут, что на этот раз он усвоил уроки первого срока и грамотно демонтирует всю существующую механику настоящей тирании.
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Итак, повторим: нам полезно знать, до какой степени там все плохо. И здесь самая показательная деталь — это уже упомянутое сравнение Трампа даже не с Наполеоном (уж не таким он был тираном, хотя качественно уничтожил неэффективную олигархию), а с Цезарем.
Каган Цезаря, заметим, считает однозначно отрицательным персонажем — ну примерно как убийца последнего, Брут. Но очень хорошо понимает и описывает суть феномена. Дело в том, что Цезарь жил в эпоху, когда вся столетиями работавшая римская демократия вдруг работать перестала и никто не знал, что делать в такой ситуации: идет сплошная гражданская война, все убивают всех, власть бессильна. Цезарь же был человеком, который в силу особо заносчивого характера делал то, что вот точно нельзя было делать (а оказывалось, что можно и нужно). Кстати, в сегодняшнем мире есть несколько лидеров государств, понимающих, что эпоха ломается, точно как при Цезаре, и надо совершать невозможное.
При этом злодеем Гай Юлий точно не был, наоборот — он был добр и снисходителен, создав этим фантомный идеал монарха почти на два тысячелетия вперед. И вот вам цитата из Кагана: "Как и Цезарь, Трамп обладает влиянием, которое затмевает законы и учреждения власти, это влияние основывается на безоговорочной личной верности со стороны армии своих сторонников".
То есть все не просто плохо — для США и не только для них, — а вот так плохо, как было накануне прихода Цезаря. Это называется системный развал. И тут есть одна настораживающая деталь: Каган не говорит, что в такой ситуации можно и нужно сделать. Но есть подозрение, что очень плохие люди, загнанные в угол, способны на что угодно.
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АналитикаДональд ТрампАмерикаСШАУкраинаДжо Байден
 
 
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