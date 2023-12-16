https://ria.ru/20231216/serial_likhach-1914618673.html

Новый сезон сериала НТВ "Лихач": повышение и поиски неуловимого маньяка

Новый сезон сериала НТВ "Лихач": повышение и поиски неуловимого маньяка - РИА Новости, 16.12.2023

Новый сезон сериала НТВ "Лихач": повышение и поиски неуловимого маньяка

Третий сезон приключенческого детектива "Лихач" порадует зрителей захватывающими поворотами сюжета, загадочными расследованиями, интересными музыкальными... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T10:00

2023-12-16T10:00

2023-12-16T10:00

нтв (телеканал)

сериалы

кино и сериалы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914614722_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bec7fea5224da1bffe83b45c45f4ca0c.jpg

Третий сезон приключенческого детектива "Лихач" порадует зрителей захватывающими поворотами сюжета, загадочными расследованиями, интересными музыкальными коллаборациями и зрелищными съемками. Сезон состоит из 24 серий, на протяжении которых главный герой Сергей Сотников будет искать неуловимого сочинского маньяка. А помогать ему в этом будут его бессменные коллеги и новые, неожиданные персонажи. Подробнее о новом сезоне сериала, который стартует на НТВ 18 декабря в 20.00, – в материале.Сочинский маньякВ третьем сезоне сериала Лихач, наконец-то, занимает должность начальника уголовного розыска города Сочи. С помощью своих бессменных помощников, Ивана Кубатко и Оксаны Григорьевой, герой продолжает расследовать различные преступления, происходящие в курортном городе, и главной его целью в новом сезоне становится раскрытие криминальной тайны, связанной с неуловимым маньяком и серийным убийцей, жертвами которого становятся молодые сочинские девушки."Для Лихача этот сезон будет самым драматичным, потому что он потерял практически все и всех. Если в самом начале преобладает жанр комедия, то ближе к финалу все становится более серьезно, очень запутано, сюжет набирает неожиданные обороты. "Лихач 3" будет весь про маньяков, убийства и расследования. Основная сюжетная линия будет запутанной до такой степени, что предугадать повороты событий будет нереально. Есть также и вертикальные линии, когда каждый день приходят какие-то пострадавшие. С каждым сезоном, на мой взгляд, сериал становится все лучше и лучше, чему я безгранично рад", – рассказал актер сериала Никита Панфилов.Как отметил режиссер проекта Дмитрий Матов, во втором сезоне был интересный сюжетный поворот: героиня, в которую влюбился Сергей Сотников, оказалась преступницей. В третьем новом сезоне ему предстоит искать страшного маньяка на протяжении всех 24 серий."Также мы начали увлекаться музыкальными коллаборациями: скажу вам по секрету, что в новом сезоне прозвучит песня певицы Бьянки. Также зрители услышат треки и других известных музыкантов. Я очень рад работать с такой дружной и веселой командой. Ни один день не проходил без шуток или каких-то розыгрышей. Мы стараемся, чтобы атмосфера во время съемок была дружелюбной, и это через экран передается нашим зрителям. Самое главное для меня при взаимодействии с актерами и съемочной группой – чтобы меня слышали. Если я вижу пустые глаза, то это самое негативное. А если меня слышат, значит, мы любые проблемы всегда сможем решить", – отметил Матов.Новые персонажиВ поисках преступника Лихачу помогает его друг детства – шахматный гроссмейстер и успешный бизнесмен Арсений Полтавский, живущий на яхте, лениво рассекающей воды Черного моря возле берегов Сочи. Уступив просьбам своего бессменного помощника Ивана Кубатко пополнить отдел новыми кадрами, Лихач знакомится с племянником прокурора, самоуверенным и нагловатым капитаном Ромой Егодиным, которого сам начальник Лихача, генерал Карапетян, пристраивает в отдел.Поначалу совершенно непонравившийся операм Егодин, разъезжающий на своем шикарном спортивном автомобиле, который ему достался в наследство от погибшего отца-бизнесмена, оказывается дельным парнем и толковым опером."В новом сезоне мой герой Карапетян продвинется по службе и получит звание генерала. Правда, на его характер это никак не повлияет. Теперь у него больше ответственности и больше недовольства своими подчиненными, которые выполняют свою работу не по уставу. Очень люблю нашу съемочную группу, мы все – дружная семья, и на площадке царит замечательная атмосфера взаимопонимания. К третьему сезону мы все стали еще ближе друг другу, это дорогого стоит", – рассказал о съемках третьего сезона "Лихача" Артур Мкртчян.Актер Денис Пьянов отметил, что его герой – майор полиции Иван Кубатко – человек широкой души, очень преданный, но с другой стороны, немного несуразный, и иногда по своей наивности попадающий в маленькие неприятности. Он обожает свою жену. В новом сезоне продолжатся детективные истории, а также его ждет очередная встреча с тещей."В третьем сезоне появится новый персонаж, сцены с которым выдались для меня очень эмоциональными. Все подробности рассказывать не буду, но по сценарию у нас некий конфликт. Кубатко не до конца его принимает, понимает, в каких-то вещах осуждает и, соответственно, это все вырастает в эмоциональные сцены. Сериальный формат хорош тем, что в нем есть возможность развития персонажа. В первом сезоне Кубатко часто попадает в смешные ситуации. Во втором и третьем – мы его видим уже с другой стороны: и трагичного, и обиженного, и расстроенного, и растерянного. Видим в нем не только комедийные стороны. Это открывает особенные грани человеческого характера, что для меня, как для актера, очень ценно. Хочется создать не персонажа, а человека, чтобы зритель его узнавал в себе, переживал за него", – рассказал о проекте Пьянов.Экстремально-красивые съемкиАктриса сериала Алена Коломина отметила, что ее героиню, следователя-криминалиста из Москвы Анну Соколову, направляют в Сочи, где были совершены два громких убийства. Соколова предполагает, что их можно отнести к серии преступлений, происходящих по всей стране."Она красивая, сильная и амбициозная женщина, при этом ее внутренняя жесткость и закрытость отпугивает новых коллег. Однако со временем они начинают прислушиваться к ней. А еще по мере развития сюжета выяснится, какую тайну она хранит. Меня заинтересовала эта роль потому, что у Анны совершенно другой психотип – полная моя противоположность. Я старалась сделать ее образ многогранным: сдержанным, сухим, но вместе с тем сильным, местами даже говорила более низким голосом. Хочу сказать спасибо художникам по костюмам и гриму: подобранные ими костюмы и образ очень помогали мне", – рассказала Коломина.Актриса сериала Кристина Айвазовская отметила, что рассказывать о своей героине Фатиме Акобия для нее одно удовольствие. Это многослойный персонаж с глубиной, с интересной историей и противоречивым закаленным характером."Моя героиня появляется в конце второго сезона "Лихача", где в двух финальных сериях, будучи еще майором Абхазии, спасает Сотникова от пули и помогает раскрыть главное дело сезона. В этих же сериях более подробно Фатима рассказывает о себе и своей жизни. В третьем же сезоне зрители увидят Фатиму уже более чувственной и даже ранимой. Ведь между ней и Сотниковым появляется притяжение, химия и чувства. Но так как оба они достаточно закрытые, приходится непросто. Все тревоги Фатима проживает глубоко внутри себя и старается держать их под контролем", – рассказала Айвазовская.Коломина добавила, что съемки проходили в невероятно дружеской обстановке. Ей очень понравилось, что у команды "Лихача" есть свои традиции, например, отмечать сотый кадр. А на трехсотый – артисты делают небольшой капустник для всего коллектива."Мы придумывали частушки про каждый цех, про режиссера, про оператора. Работа над "Лихачом", наверное, один из счастливейших периодов в моей творческой жизни. Если бы мне нужно было описать их одним словом, то это было бы "неравнодушие". Неравнодушие всей съемочной группы, на мой взгляд, во многом и является секретом успеха сериала. Я рада, что благодаря проекту познакомилась с этими людьми. Очень по ним скучаю и жду премьеры. Мне кажется, у нас получился хороший качественный продукт", – пояснила Коломина.Айвазовская также поделилась впечатлениями о съемках. Она подчеркнула, что съемочный процесс – это самое захватывающее. Сериал снимали в Сочи и Санкт-Петербурге. Сочинские экспедиции были незабываемы. Съемки в горах, у моря, в любую погоду, иногда даже экстремальную."От экшен-сцен я получала огромное удовольствие! Драки, стрельба, погони на тачках в ливень ночью по серпантину, аварии. И даже повисеть в удушающем тросе пришлось! Конечно, на действительно опасных моментах заменял дублер, но все проходило под чутким руководством наставников и каскадеров. Страха и тревоги не было. Я доверяла профессионалам. Был адреналин. Было сложно, но все это смешивалось с огромным удовольствием и азартом. Уверена, зритель будет впечатлен пейзажами", – отметила Айвазовская.Встреча двух главных героевВстреча героя Никиты Панфилова Сотникова и Кораблева, роль которого исполняет Сергей Жарков, в другом приключенческом сериале НТВ "Дельфин", вновь, по традиции, произойдет в кадре сразу двух проектов. Их сотрудничество становится логическим продолжением дружбы, которая завязалась между героями двух этих детективных сериалов еще в прошлых сезонах. Тогда по сюжету майор Кораблев помогал Лихачу поймать преступника в своем городе Южноморске, а теперь, в третьем сезоне "Лихача" и втором сезоне "Дельфина", уже Кораблев обращается за помощью к полковнику Сотникову, чтобы с его помощью найти хитроумную преступницу, скрывающуюся от правосудия в Сочи.Новая встреча двух добрых друзей станет поводом для взаимных шуток, причиной множества забавных ситуаций, а также залогом продолжения этой дружбы в будущем. Ведь и у Лихача, и у Кораблева впереди еще немало сложнейших детективных головоломок, в решении которых очень пригодится поддержка коллеги из соседнего приморского города.Как отмечают создатели проекта, такие съемки всегда очень сложно спланировать, ведь график двух актеров, играющих главных героев, настолько плотен, что историю их встречи нужно очень тонко прописывать в сценариях обоих проектов. Причем, в одном это уже может быть финал сезона, а в другом – только начало. Но сценаристы справляются. Как и съёмочные группы, работающие на проектах. Создатели сериала добавляют, что эту традицию – встречу Сотникова и Кораблева – предполагается продолжить и в будущем.Реклама, АО "Телекомпания НТВ", erid: 4CQwVszH9pWupCYVdF6

https://ria.ru/20231105/serial-1906670127.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нтв (телеканал), сериалы, кино и сериалы