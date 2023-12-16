https://ria.ru/20231216/serbiya-1916166804.html

В Сербии заявили, что не хотят вступать в НАТО и забыть, кто отнимал Косово

В Сербии заявили, что не хотят вступать в НАТО и забыть, кто отнимал Косово - РИА Новости, 16.12.2023

В Сербии заявили, что не хотят вступать в НАТО и забыть, кто отнимал Косово

Сербия не хочет вступать в НАТО и забывать, кто отнимал Косово и Метохию и бомбил Союзную Республику Югославию в 1999 году, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T10:42

2023-12-16T10:42

2023-12-16T18:52

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косово

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БЕЛГРАД, 16 дек — РИА Новости. Сербия не хочет вступать в НАТО и забывать, кто отнимал Косово и Метохию и бомбил Союзную Республику Югославию в 1999 году, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Србиягаз", зампредседателя Социалистической партии Сербии (СПС) Душан Баятович."Те, кто нас бомбил (НАТО в 1999 году. — Прим. ред.), во всех европейских предложениях и при давлении США требуют от нас забыть бомбардировки, не видеть того, что у нас отнимают 17% территории для создания квазигосударства. И здесь нас не только упрекают в сотрудничестве с Россией по этой проблеме, но и запрещают добиваться отзыва признания косовской независимости третьими странами", — заявил Баятович в разговоре с агентством.Он отметил, что в главу 35 переговорной платформы о вступлении Сербии в ЕС официально включили­ французско-германский план урегулирования, где написано, что Сербия должна признать самопровозглашенное Косово и позволить ему стать членом ООН. По словам Баятовича, из-за этого в переговорах по проблеме Косово Белграду нужна помощь России, КНР и всех свободолюбивых стран мира. "Сербия хочет быть военно-нейтральной, мы не хотим становиться членами НАТО, и это им мешает. Я сам был мобилизован и служил в Хорватии, Боснии и Косово, поэтому говорю это и на личном, и на политическом опыте", — подчеркнул зампред СПС, входящей в правящую коалицию Сербии.Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.Читайте полный текст интервью Душана Баятовича >>

https://ria.ru/20230914/sholts-1896385914.html

https://ria.ru/20230324/vuchich-1860527000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сербия, косово, душан баятович, нато, оон