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В Сербии заявили, что не хотят вступать в НАТО и забыть, кто отнимал Косово - РИА Новости, 16.12.2023
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10:42 16.12.2023 (обновлено: 18:52 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/serbiya-1916166804.html
В Сербии заявили, что не хотят вступать в НАТО и забыть, кто отнимал Косово
В Сербии заявили, что не хотят вступать в НАТО и забыть, кто отнимал Косово - РИА Новости, 16.12.2023
В Сербии заявили, что не хотят вступать в НАТО и забыть, кто отнимал Косово
Сербия не хочет вступать в НАТО и забывать, кто отнимал Косово и Метохию и бомбил Союзную Республику Югославию в 1999 году, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T10:42
2023-12-16T18:52
в мире
сербия
косово
душан баятович
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БЕЛГРАД, 16 дек — РИА Новости. Сербия не хочет вступать в НАТО и забывать, кто отнимал Косово и Метохию и бомбил Союзную Республику Югославию в 1999 году, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Србиягаз", зампредседателя Социалистической партии Сербии (СПС) Душан Баятович."Те, кто нас бомбил (НАТО в 1999 году. — Прим. ред.), во всех европейских предложениях и при давлении США требуют от нас забыть бомбардировки, не видеть того, что у нас отнимают 17% территории для создания квазигосударства. И здесь нас не только упрекают в сотрудничестве с Россией по этой проблеме, но и запрещают добиваться отзыва признания косовской независимости третьими странами", — заявил Баятович в разговоре с агентством.Он отметил, что в главу 35 переговорной платформы о вступлении Сербии в ЕС официально включили­ французско-германский план урегулирования, где написано, что Сербия должна признать самопровозглашенное Косово и позволить ему стать членом ООН. По словам Баятовича, из-за этого в переговорах по проблеме Косово Белграду нужна помощь России, КНР и всех свободолюбивых стран мира. &quot;Сербия хочет быть военно-нейтральной, мы не хотим становиться членами НАТО, и это им мешает. Я сам был мобилизован и служил в Хорватии, Боснии и Косово, поэтому говорю это и на личном, и на политическом опыте&quot;, — подчеркнул зампред СПС, входящей в правящую коалицию Сербии.Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.Читайте полный текст интервью Душана Баятовича &gt;&gt;
https://ria.ru/20230914/sholts-1896385914.html
https://ria.ru/20230324/vuchich-1860527000.html
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в мире, сербия, косово, душан баятович, нато, оон
В мире, Сербия, Косово, Душан Баятович, НАТО, ООН
В Сербии заявили, что не хотят вступать в НАТО и забыть, кто отнимал Косово

Баятович: Сербия не хочет вступать в НАТО и забывать, кто бомбил Югославию

© AP Photo / Darko VojinovicПоследствия натовских бомбардировок Сербии в 1999 году
Последствия натовских бомбардировок Сербии в 1999 году - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Последствия натовских бомбардировок Сербии в 1999 году. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 16 дек — РИА Новости. Сербия не хочет вступать в НАТО и забывать, кто отнимал Косово и Метохию и бомбил Союзную Республику Югославию в 1999 году, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Србиягаз", зампредседателя Социалистической партии Сербии (СПС) Душан Баятович.
"Те, кто нас бомбил (НАТО в 1999 году. — Прим. ред.), во всех европейских предложениях и при давлении США требуют от нас забыть бомбардировки, не видеть того, что у нас отнимают 17% территории для создания квазигосударства. И здесь нас не только упрекают в сотрудничестве с Россией по этой проблеме, но и запрещают добиваться отзыва признания косовской независимости третьими странами", — заявил Баятович в разговоре с агентством.
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Он отметил, что в главу 35 переговорной платформы о вступлении Сербии в ЕС официально включили­ французско-германский план урегулирования, где написано, что Сербия должна признать самопровозглашенное Косово и позволить ему стать членом ООН. По словам Баятовича, из-за этого в переговорах по проблеме Косово Белграду нужна помощь России, КНР и всех свободолюбивых стран мира.
«

"Сербия хочет быть военно-нейтральной, мы не хотим становиться членами НАТО, и это им мешает. Я сам был мобилизован и служил в Хорватии, Боснии и Косово, поэтому говорю это и на личном, и на политическом опыте", — подчеркнул зампред СПС, входящей в правящую коалицию Сербии.

Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Читайте полный текст интервью Душана Баятовича >>
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Вучич спросил у НАТО, кто дал альянсу право убивать сербов в 1999 году
24 марта, 22:30
 
В миреСербияКосовоДушан БаятовичНАТОООН
 
 
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