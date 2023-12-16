https://ria.ru/20231216/bayatovich-1916162964.html

Душан Баятович: СВО запустила деамериканизацию и дедолларизацию

Душан Баятович: СВО запустила деамериканизацию и дедолларизацию - РИА Новости, 16.12.2023

Душан Баятович: СВО запустила деамериканизацию и дедолларизацию

В Сербии 17 декабря состоятся выборы в парламент страны. О давлении Запада по вопросу Косово и санкций против России, сотрудничестве Белграда и Москвы, вопросах РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T12:00

2023-12-16T12:00

2023-12-16T12:00

интервью - авторы

интервью

сербия

россия

природный газ

нефть

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916157884_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_73e09218f37b7413d2507af4fffa0e11.jpg

В Сербии 17 декабря состоятся выборы в парламент страны. О давлении Запада по вопросу Косово и санкций против России, сотрудничестве Белграда и Москвы, вопросах стратегической сферы энергетики и влиянии конфликта на Украине на экономику и политические отношения в Европе в инервью РИА Новости рассказал глава госкомпании "Србиягаз" и заместитель председателя входящей в правящую коалицию Социалистической партии Сербии Душан Баятович.– Посол России Александр Боцан-Харченко 7 декабря вручил вам нагрудный знак МИД "За вклад в международное сотрудничество", в 2021 году как председатель попечительского совета центра Русского географического общества в Сербии вы награждены медалью Пушкина, получали и другие российские награды, собирали средства в помощь детям Донбасса и оппоненты называют вас "русским человеком" – каково им быть, когда Запад обвиняет во всем Россию?– Не отвечаю на обвинения в том, что я – "русский человек". Я – гражданин Сербии и серб, а русские – наши братья. Это мое личное отношение и я с гордостью ношу эти награды, которые мне вручили глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу, которых я считаю доказанными друзьями Сербии. Знаю, что и в Сербии, не говоря о Европе, все боятся получить какую-либо награду и даже сотрудничать с Россией. Что означало сожжение книг русских классиков в Европе? Это фашизм, а сербы и русские всегда были антифашистами. В свое время Фидель Кастро, еще в 1970-х годах, сказал: следующая война между Россией и Европой будет войной между Россией и фашистами, только фашизм будет называться "демократией". Не только с гордостью ношу эти награды и у меня в кабинете на стенах фотографии с президентом РФ Владимиром Путиным, Дмитрием Медведевым, с Сергеем Шойгу и Патриархом Российским, это наша братская Православная церковь. Этих людей считаю друзьями Сербии и своими друзьями.– Вы – заместитель председателя Социалистической партии Сербии (СПС) первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича. Парламентские выборы состоятся 17 декабря. Уверены ли вы, что новое правительство сможет выдержать давление Запада, продолжить нынешнюю политику и не признает независимость Косово, не введет санкции против РФ и не откажется от поддержки Республики Сербской в Боснии и Герцеговине?– В нынешней кампании и СПС Дачича и Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александра Вучича четко указали на три национальных вопроса. Это Косово и Метохия, Косово, это не только сербская территория, там старейшие монастыри Печская Патриархия, Высокие Дечаны, Грачаница, там наша душа. А тот, кто расстается с душой, – не живой. Это публично взятое нами обязательство и сербский национальный интерес.Те, кто нас бомбил (НАТО в 1999 году – ред.) во всех европейских предложениях и при давлении США требуют от нас забыть бомбардировки, не видеть того, что у нас отнимают 17% территории для создания квазигосударства, и здесь нас упрекают не только в сотрудничестве с Россией по этой проблеме, но и запрещают добиваться отзыва признания косовской независимости третьими странами. Сейчас в главу 35 переговорной платформы о вступлении Сербии в ЕС официально включили французско-германский план урегулирования, где написано, что Сербия должна признать самопровозглашенное Косово и позволить ему стать членом ООН.С другой стороны – страны-члены БРИКС: Бразилия, РФ, Индия и КНР и те, что хотят вступить в БРИКС, не признают самопровозглашенное Косово. А Россия в 2015 году поставила вето на предложенную Великобританией резолюцию о признании сербов народом, ответственным за геноцид в Сребренице, и РФ этого не допустила. Ответ на вопрос о введении санкций против России – нет! Мы бы так отдали все и не получили бы ничего взамен.Запад уже обманул нас с соблюдением резолюции 1244 Совбеза ООН по урегулированию в Косово, с мирным Дейтонским соглашением по Боснии и Герцеговине, также обманули Россию с Минскими соглашениями, также поступали с Ливией, Ираком, многими другим странами. Поэтому мы не можем им верить, а России – можем. Россия сейчас – наш настоящий союзник, и голос КНР все слышнее. Это страны, которые отстаивают позицию Сербии в ООН по вопросу Косово. Они там думают, что бомбили нас и победили, подписав военно-техническое соглашение в Куманово в 1999 году, но если победили, почему до сих пор ведутся переговоры? В этих переговорах нам нужна помощь РФ и всех свободолюбивых стран мира, чтобы мы выстояли в нашей праведной борьбе.Что касается Республики Сербской БиГ, есть мирное Дейтонское соглашение 1995 года, гарантом которого являются Сербия, США, Россия, Великобритания и другие. Запад хочет сейчас нарушить Дейтонское соглашение и создать унитарное государство Босния и Герцеговина. Но согласно мирному соглашению у нас есть право на параллельные специальные отношения, и мы хотим им пользоваться. Если кто-то думает, что есть несколько судеб сербов на Балканах: одна для сербов в Черногории, другая – для сербов в Сербии, третья – для сербов в Косово и Метохии и четвертая – для сербов в БиГ, то их нет. Есть лишь один план, которым хотят унизить сербский народ, сократить его, открыть новые вопросы, например, автономного края Воеводина, чтобы Сербия исчезла, это не просто теория, что сербы – малые русские. Они хотят уничтожить наши национальные интересы на Балканах, говорю о всех сербах в регионе.Сербия хочет быть военно-нейтральной, мы не хотим становиться членами НАТО и это им мешает. Я сам был мобилизован и служил и в Хорватии, и в Боснии, и в Косово, поэтому говорю это и на личном, и на политическом опыте. И если государство позовет, мы снова наденем форму и будем его защищать.– Как развивается ваше сотрудничество с "Газпромом", ранее вы планировали увеличить поставки природного газа из России?– То, что "Србиягаз" отлично сотрудничает с "Газпромом" это нормально. Мы ранее договорились с "Газпромом" об увеличении объемов поставок с двух миллиардов кубических метров в год и получили к шести миллионам кубометров зимой в сутки дополнительно сначала два, затем еще три миллиона кубометров, всего 11 миллионов кубометров в сутки. Такие условия по договору до июня 2025 года, при этом цена рассчитывается по нефтяной формуле, что делает этот газ самым дешевым в Европе, в настоящее время около 300 долларов за тысячу кубометров. Реально на годовом уровне объем поставок из РФ достигнет 2,4-2,6 миллиарда кубических метров. Потребление Сербии уже выросло до трех миллиардов кубометров в год. Мы хотим увеличить объем покупаемого в РФ газа, сейчас это единственный доступный газ.Мы не только страна-транзитер российского газа, но и будем строить нефтепровод до Венгрии, потому что хорваты не позволяют доставлять российскую нефть через Хорватию, а ее перерабатывает сербско-российская Нефтяная индустрия Сербии (НИС). Мы хотим увеличить подземные хранилища газа в Сербии, не только Банатски-Двор, но и Честерег до 1,5 миллиардов кубических метров, а также Српски-Итебей, месторождение Тилва близ Белграда, хотим достичь объемов хранения в 2,5-3 миллиарда кубометров. Ожидается рост потребления газа в Сербии, который уже сейчас превышает три миллиарда кубометров в год, а особенно если построим газовые теплоэлектростанции, в чем хотим сотрудничать с "Газпромом".Мы недавно подписали договор с Азербайджаном о поставках газа, но до 2026 года в лучшем случае сможем получать один миллион кубических метров в сутки, максимум до 400 миллионов кубометров в год. При этом невозможно ничего гарантировать, пока Азербайджан не проведет инвестиции, не развернет добычу газа на новых участках, не построит новые мощности, чтобы этот газ дошел до Сербии, Венгрии, Австрии. Пока говорится всего о 1,8 миллиарда кубических метров в год, которые теоретически могут поставляться из Азербайджана.Могу вам сказать, что нет среднесрочного и, думаю, долгосрочного решения по снабжению газом Европы без российского газа. Азербайджану требуются гарантии по закупкам газа на 15 лет, чтобы вложить средства и перейти с 18 миллиардов кубометров добычи в год на 36 миллиардов. Американцы также будет требовать долгосрочных контрактов на поставки своего СПГ, они должны построить новые суда, организовать новую добычу сланцевого газа. На все это нужно время.– Власти Болгарии попытались ввести акциз на транзит газа из РФ, Венгрия и Сербия обратились за разъяснениями в Еврокомиссию и Энергетическое сообщество, удалось ли решить этот вопрос?– Думаю, что ситуация разрешена, болгары поняли, что они сами не могут это провести и хотят установления мер на уровне ЕС и Еврокомиссии. Цель попытки ввести эти дополнительные сто долларов была в том, чтобы россияне отказались платить, для остальных бы стало дорого и тогда бы они сказали – транзит не оплачен, услуга не может быть оказана. Это было придумано, чтобы остановить поставки российского газа через "Турецкий поток", "Балканский поток" в Сербию, Венгрию, Австрию, Словакию. Было бы слишком подозрительным еще одно одно минирование газопровода, "Турецкого потока" как было с "Северным потоком". Не удалось бы оправдать то, что заминирован еще один газопровод на дне моря, поэтому был придуман такой вариант, чтобы остановить поставки газа из РФ в Европу.Мы и Венгрия заявили свои позиции, думаю, к нам присоединится и Словакия. Точно не будем платить ни доллара больше договорной цены. Но болгары и сами уже отозвали свое решение, в настоящее время его рассматривает конституционный суд Болгарии. Согласно европейским правилам и праву невозможно принять такое решение.– Какие последствия для энергетики и экономики Европы и Запада несут нынешние санкции и попытки ограничить поставки энергоносителей из РФ?– Энергетический кризис поставлен под контроль, но цены уже не вернутся на прежний уровень. В Европе стагфляция, это значит снижение ВВП и инфляцию. Ничего больше не будет как раньше. И в политическом смысле Европа – американский вассал, компании из Европы переселяются в США или КНР. Производства в США будут обеспечиваться американским газом, в КНР – российским. Но происходит деиндустриализация Европы, это большая проблема. Преимущество Германии и некоторых других экономик было основано на дешевом российском газе и другом сырье, этого больше нет. Не по желанию России, но согласно политическим решениям ЕС.При этом существует зависимость от российского газа в Европе, его покупают через третьих лиц, и возможно, по подложным документам, то же относится и к российской нефти, ограничение цен и другие меры просто не дали никаких результатов. Европа и далее закупает российский газ, но уже оплачивает его в юанях и нефть и также оплачивает в юанях. Этот процесс дедолларизации, по сути деамериканизации сейчас реально происходит.Они прибегают к различным схемам – смешивают нефть в танкерах, перепродается СПГ и так далее. Индия стала крупнейшим экспортером газа в мире, есть разные варианты. Но нет никакого расчета, математики без русского газа в Европе, это должно быть выводом. США производят большие объемы газа, но не являются достаточным поставщиком, у них большое внутреннее потребление. Сейчас природный газ может обеспечить только Россия. Она диверсифицировала экспорт, все больше поставляет в КНР, Индию, другие страны для нее рынок не только Европа.Роль РФ огромна – дедолларизация и деамериканизация, деколониализация началась, когда начался навязанный конфликт на Украине. Он выглядел, как региональный конфликт, но по сути это борьба России и коллективного Запада, России и НАТО, а если реально посмотреть – Востока и Запада, столкновение большинства государств и народов мира с колониальным Западом. Говорят: мир ввел санкции против России. Не мир, а коллективный Запад, 80% остального человечества не ввело никаких санкций и не введет. РФ через конфликт на Украине обеспечила ускоренную деколониализацию, борьбу за свободу, более справедливый мир в котором будет больше свободы, будут созданы новые международные отношения.БРИКС также борется за этот мир, Саудовская Аравия ведет переговоры с Китаем, возможно, завтра не будет петродоллара, появится петроюань или золотой рубль, подкрепленный природным газом, мы не знаем будущей валютной корзины. Это серьезные перемены в мире, начатые благодаря отпору России коллективному Западу.

https://ria.ru/20231215/fabrika-1915944384.html

https://ria.ru/20231214/zayavlenie-1915905168.html

https://ria.ru/20230324/yugoslaviya-1860385175.html

https://ria.ru/20231215/neft-1915878318.html

https://ria.ru/20231021/bolgariya-1904203820.html

https://ria.ru/20231202/zapad-1913251224.html

https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html

сербия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью - авторы, интервью, сербия, россия, природный газ, нефть