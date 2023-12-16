https://ria.ru/20231216/serbiya-1916161146.html

Глава "Србиягаза": поддержка санкций против России стала бы "потерей всего"

Глава "Србиягаза": поддержка санкций против России стала бы "потерей всего" - РИА Новости, 16.12.2023

Глава "Србиягаза": поддержка санкций против России стала бы "потерей всего"

Поддержка властями Сербии санкций Запада против РФ означала бы потерю всего в обмен на ничто, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Србиягаз" и... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T09:40

2023-12-16T09:40

2023-12-16T14:26

в мире

экономика

санкции в отношении россии

россия

сербия

косово

душан баятович

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916172527_645:0:4176:1986_1920x0_80_0_0_c99024900a2e7a05df02abe6acfd82ba.jpg

БЕЛГРАД, 16 дек – РИА Новости. Поддержка властями Сербии санкций Запада против РФ означала бы потерю всего в обмен на ничто, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Србиягаз" и зампредседателя Социалистической партии Сербии (СПС) Душан Баятович."Ответ на вопрос о введении санкций против России – нет! Мы бы так отдали все и не получили бы ничего взамен. Запад уже обманул нас с соблюдением резолюции 1244 Совбеза ООН по урегулированию в Косово, мирного Дейтонского соглашения по Боснии и Герцеговине, также обманули Россию с Минскими соглашениями и поступили с Ливией, Ираком, многими другим странами. Поэтому мы не можем им верить, а России можем", - заявил зампред СПС, входящей в правящую коалицию Сербии.Читайте полный текст интервью Душана Баятовича >>

https://ria.ru/20231216/gaz-1916160628.html

россия

сербия

косово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, экономика, санкции в отношении россии, россия, сербия, косово, душан баятович, оон