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Глава "Србиягаза": поддержка санкций против России стала бы "потерей всего" - РИА Новости, 16.12.2023
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09:40 16.12.2023 (обновлено: 14:26 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/serbiya-1916161146.html
Глава "Србиягаза": поддержка санкций против России стала бы "потерей всего"
Глава "Србиягаза": поддержка санкций против России стала бы "потерей всего" - РИА Новости, 16.12.2023
Глава "Србиягаза": поддержка санкций против России стала бы "потерей всего"
Поддержка властями Сербии санкций Запада против РФ означала бы потерю всего в обмен на ничто, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Србиягаз" и... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T09:40
2023-12-16T14:26
в мире
экономика
санкции в отношении россии
россия
сербия
косово
душан баятович
оон
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БЕЛГРАД, 16 дек – РИА Новости. Поддержка властями Сербии санкций Запада против РФ означала бы потерю всего в обмен на ничто, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Србиягаз" и зампредседателя Социалистической партии Сербии (СПС) Душан Баятович."Ответ на вопрос о введении санкций против России – нет! Мы бы так отдали все и не получили бы ничего взамен. Запад уже обманул нас с соблюдением резолюции 1244 Совбеза ООН по урегулированию в Косово, мирного Дейтонского соглашения по Боснии и Герцеговине, также обманули Россию с Минскими соглашениями и поступили с Ливией, Ираком, многими другим странами. Поэтому мы не можем им верить, а России можем", - заявил зампред СПС, входящей в правящую коалицию Сербии.Читайте полный текст интервью Душана Баятовича &gt;&gt;
https://ria.ru/20231216/gaz-1916160628.html
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в мире, экономика, санкции в отношении россии, россия, сербия, косово, душан баятович, оон
В мире, Экономика, Санкции в отношении России, Россия, Сербия, Косово, Душан Баятович, ООН
Глава "Србиягаза": поддержка санкций против России стала бы "потерей всего"

"Србиягаз": санкции против РФ для Сербии означают потерю всего в обмен на ничто

© Социјалистичке партије СрбијеЗаместитель председателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович
Заместитель председателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович
© Социјалистичке партије Србије
Заместитель председателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 16 дек – РИА Новости. Поддержка властями Сербии санкций Запада против РФ означала бы потерю всего в обмен на ничто, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Србиягаз" и зампредседателя Социалистической партии Сербии (СПС) Душан Баятович.
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"Ответ на вопрос о введении санкций против России – нет! Мы бы так отдали все и не получили бы ничего взамен. Запад уже обманул нас с соблюдением резолюции 1244 Совбеза ООН по урегулированию в Косово, мирного Дейтонского соглашения по Боснии и Герцеговине, также обманули Россию с Минскими соглашениями и поступили с Ливией, Ираком, многими другим странами. Поэтому мы не можем им верить, а России можем", - заявил зампред СПС, входящей в правящую коалицию Сербии.
Читайте полный текст интервью Душана Баятовича >>
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
В Сербии объяснили, зачем Болгарии нужен акциз на транзит газа из России
09:35
 
В миреЭкономикаСанкции в отношении РоссииРоссияСербияКосовоДушан БаятовичООН
 
 
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