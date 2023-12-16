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Глава "Србиягаза": поддержка санкций против России стала бы "потерей всего"
Глава "Србиягаза": поддержка санкций против России стала бы "потерей всего" - РИА Новости, 16.12.2023
Глава "Србиягаза": поддержка санкций против России стала бы "потерей всего"
Поддержка властями Сербии санкций Запада против РФ означала бы потерю всего в обмен на ничто, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Србиягаз" и... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T09:40
2023-12-16T09:40
2023-12-16T14:26
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БЕЛГРАД, 16 дек – РИА Новости. Поддержка властями Сербии санкций Запада против РФ означала бы потерю всего в обмен на ничто, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Србиягаз" и зампредседателя Социалистической партии Сербии (СПС) Душан Баятович."Ответ на вопрос о введении санкций против России – нет! Мы бы так отдали все и не получили бы ничего взамен. Запад уже обманул нас с соблюдением резолюции 1244 Совбеза ООН по урегулированию в Косово, мирного Дейтонского соглашения по Боснии и Герцеговине, также обманули Россию с Минскими соглашениями и поступили с Ливией, Ираком, многими другим странами. Поэтому мы не можем им верить, а России можем", - заявил зампред СПС, входящей в правящую коалицию Сербии.Читайте полный текст интервью Душана Баятовича >>
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Глава "Србиягаза": поддержка санкций против России стала бы "потерей всего"
"Србиягаз": санкции против РФ для Сербии означают потерю всего в обмен на ничто