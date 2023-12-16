https://ria.ru/20231216/serbiya-1916157102.html
В Сербии рассказали, сколько российского газа получат за год
В Сербии рассказали, сколько российского газа получат за год - РИА Новости, 16.12.2023
В Сербии рассказали, сколько российского газа получат за год
Поставки газа из России в Сербию на годовом уровне достигнут 2,4-2,6 миллиарда кубометров, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Србиягаз",... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T08:40
2023-12-16T08:40
2023-12-16T14:25
экономика
россия
сербия
природный газ
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БЕЛГРАД, 16 дек - РИА Новости. Поставки газа из России в Сербию на годовом уровне достигнут 2,4-2,6 миллиарда кубометров, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Србиягаз", зампредседателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович."Мы ранее договорились с "Газпромом" об увеличении объемов поставок с 2 миллиардов кубических метров в год и получили к шести миллионам кубометров зимой в сутки дополнительно сначала два, затем еще три миллиона кубометров, всего 11 миллионов кубометров в сутки. Такие условия по договору до июня 2025 года, при этом цена рассчитывается по нефтяной формуле, что делает этот газ самым дешевым в Европе, в настоящее время - около 300 долларов за 1 тысячу кубометров. Реально на годовом уровне объем поставок из РФ достигнет 2,4-2,6 миллиарда кубических метров", - заявил глава госкомпании в разговоре с агентством.Читайте полный текст интервью Душана Баятовича >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сербия, природный газ
Экономика, Россия, Сербия, Природный газ
В Сербии рассказали, сколько российского газа получат за год
Глава "Србиягаза": поставки газа из РФ в год достигнут 2,4-2,6 млрд кубометров