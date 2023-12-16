https://ria.ru/20231216/serbiya-1916157102.html

В Сербии рассказали, сколько российского газа получат за год

В Сербии рассказали, сколько российского газа получат за год - РИА Новости, 16.12.2023

В Сербии рассказали, сколько российского газа получат за год

Поставки газа из России в Сербию на годовом уровне достигнут 2,4-2,6 миллиарда кубометров, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Србиягаз",... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T08:40

2023-12-16T08:40

2023-12-16T14:25

экономика

россия

сербия

природный газ

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БЕЛГРАД, 16 дек - РИА Новости. Поставки газа из России в Сербию на годовом уровне достигнут 2,4-2,6 миллиарда кубометров, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Србиягаз", зампредседателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович."Мы ранее договорились с "Газпромом" об увеличении объемов поставок с 2 миллиардов кубических метров в год и получили к шести миллионам кубометров зимой в сутки дополнительно сначала два, затем еще три миллиона кубометров, всего 11 миллионов кубометров в сутки. Такие условия по договору до июня 2025 года, при этом цена рассчитывается по нефтяной формуле, что делает этот газ самым дешевым в Европе, в настоящее время - около 300 долларов за 1 тысячу кубометров. Реально на годовом уровне объем поставок из РФ достигнет 2,4-2,6 миллиарда кубических метров", - заявил глава госкомпании в разговоре с агентством.Читайте полный текст интервью Душана Баятовича >>

https://ria.ru/20231216/gaz-1916145859.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, сербия, природный газ