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В Сербии рассказали, сколько российского газа получат за год - РИА Новости, 16.12.2023
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08:40 16.12.2023 (обновлено: 14:25 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/serbiya-1916157102.html
В Сербии рассказали, сколько российского газа получат за год
В Сербии рассказали, сколько российского газа получат за год - РИА Новости, 16.12.2023
В Сербии рассказали, сколько российского газа получат за год
Поставки газа из России в Сербию на годовом уровне достигнут 2,4-2,6 миллиарда кубометров, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Србиягаз",... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T08:40
2023-12-16T14:25
экономика
россия
сербия
природный газ
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БЕЛГРАД, 16 дек - РИА Новости. Поставки газа из России в Сербию на годовом уровне достигнут 2,4-2,6 миллиарда кубометров, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Србиягаз", зампредседателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович."Мы ранее договорились с "Газпромом" об увеличении объемов поставок с 2 миллиардов кубических метров в год и получили к шести миллионам кубометров зимой в сутки дополнительно сначала два, затем еще три миллиона кубометров, всего 11 миллионов кубометров в сутки. Такие условия по договору до июня 2025 года, при этом цена рассчитывается по нефтяной формуле, что делает этот газ самым дешевым в Европе, в настоящее время - около 300 долларов за 1 тысячу кубометров. Реально на годовом уровне объем поставок из РФ достигнет 2,4-2,6 миллиарда кубических метров", - заявил глава госкомпании в разговоре с агентством.Читайте полный текст интервью Душана Баятовича &gt;&gt;
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экономика, россия, сербия, природный газ
Экономика, Россия, Сербия, Природный газ
В Сербии рассказали, сколько российского газа получат за год

Глава "Србиягаза": поставки газа из РФ в год достигнут 2,4-2,6 млрд кубометров

© AP Photo / Darko VojinovicСербский флаг на газовой трубе, части "Южного потока" в 80 от Белграда
Сербский флаг на газовой трубе, части Южного потока в 80 от Белграда - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 16 дек - РИА Новости. Поставки газа из России в Сербию на годовом уровне достигнут 2,4-2,6 миллиарда кубометров, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Србиягаз", зампредседателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович.
"Мы ранее договорились с "Газпромом" об увеличении объемов поставок с 2 миллиардов кубических метров в год и получили к шести миллионам кубометров зимой в сутки дополнительно сначала два, затем еще три миллиона кубометров, всего 11 миллионов кубометров в сутки. Такие условия по договору до июня 2025 года, при этом цена рассчитывается по нефтяной формуле, что делает этот газ самым дешевым в Европе, в настоящее время - около 300 долларов за 1 тысячу кубометров. Реально на годовом уровне объем поставок из РФ достигнет 2,4-2,6 миллиарда кубических метров", - заявил глава госкомпании в разговоре с агентством.
Читайте полный текст интервью Душана Баятовича >>
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ЭкономикаРоссияСербияПриродный газ
 
 
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