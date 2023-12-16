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В Петербурге выставили на аукцион визитку Путина 1990-х годов - РИА Новости, 16.12.2023
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12:20 16.12.2023 (обновлено: 12:21 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/putin-1916177831.html
В Петербурге выставили на аукцион визитку Путина 1990-х годов
В Петербурге выставили на аукцион визитку Путина 1990-х годов - РИА Новости, 16.12.2023
В Петербурге выставили на аукцион визитку Путина 1990-х годов
Визитную карточку президента России Владимира Путина времен его работы в Ленинградском горсовете народных депутатов в 1990-е годы продают на торгах в... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T12:20
2023-12-16T12:21
общество
санкт-петербург
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Визитную карточку президента России Владимира Путина времен его работы в Ленинградском горсовете народных депутатов в 1990-е годы продают на торгах в Санкт-Петербурге, пока максимальная ставка составляет 2,8 тысячи рублей, сообщается на сайте аукционной площадки. "Визитная карточка Путина Владимира Владимировича. Телефоны написаны его рукой. 1990-е годы", - сообщается в карточке лота. На опубликованном фото визитки указана тогдашняя должность Путина: советник по международным связям председателя Ленинградского городского совета народных депутатов. Стартовая цена лота установлена в размере одной тысячи рублей, максимальная ставка на данный момент - 2,8 тысячи рублей. Согласно информации на сайте аукционной площадки, торги пройдут 24 декабря. Это не первый случай, когда визитки Путина выставляются на продажу. Так, в октябре 2019 года на одном из профильных интернет-ресурсов на продажу за 2 миллиона рублей была выставлена визитная карточка времен его работы председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. В этой должности Путин работал с 1991 по 1996 год. На том же сайте ранее за 950 тысяч рублей выставлялся и "стопроцентный оригинал" визитки Путина времен его работы в Ленинградском горсовете.
https://ria.ru/20231216/putin-1916172175.html
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общество, санкт-петербург, россия, владимир путин
Общество, Санкт-Петербург, Россия, Владимир Путин
В Петербурге выставили на аукцион визитку Путина 1990-х годов

Визитную карточку Путина 1990-х годов продают на торгах в Петербурге

© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев/POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Визитную карточку президента России Владимира Путина времен его работы в Ленинградском горсовете народных депутатов в 1990-е годы продают на торгах в Санкт-Петербурге, пока максимальная ставка составляет 2,8 тысячи рублей, сообщается на сайте аукционной площадки.
«
"Визитная карточка Путина Владимира Владимировича. Телефоны написаны его рукой. 1990-е годы", - сообщается в карточке лота.
На опубликованном фото визитки указана тогдашняя должность Путина: советник по международным связям председателя Ленинградского городского совета народных депутатов. Стартовая цена лота установлена в размере одной тысячи рублей, максимальная ставка на данный момент - 2,8 тысячи рублей.
Согласно информации на сайте аукционной площадки, торги пройдут 24 декабря.
Это не первый случай, когда визитки Путина выставляются на продажу. Так, в октябре 2019 года на одном из профильных интернет-ресурсов на продажу за 2 миллиона рублей была выставлена визитная карточка времен его работы председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. В этой должности Путин работал с 1991 по 1996 год. На том же сайте ранее за 950 тысяч рублей выставлялся и "стопроцентный оригинал" визитки Путина времен его работы в Ленинградском горсовете.
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