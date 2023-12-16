https://ria.ru/20231216/putin-1916177831.html

В Петербурге выставили на аукцион визитку Путина 1990-х годов

В Петербурге выставили на аукцион визитку Путина 1990-х годов - РИА Новости, 16.12.2023

В Петербурге выставили на аукцион визитку Путина 1990-х годов

Визитную карточку президента России Владимира Путина времен его работы в Ленинградском горсовете народных депутатов в 1990-е годы продают на торгах в... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T12:20

2023-12-16T12:20

2023-12-16T12:21

общество

санкт-петербург

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек – РИА Новости. Визитную карточку президента России Владимира Путина времен его работы в Ленинградском горсовете народных депутатов в 1990-е годы продают на торгах в Санкт-Петербурге, пока максимальная ставка составляет 2,8 тысячи рублей, сообщается на сайте аукционной площадки. "Визитная карточка Путина Владимира Владимировича. Телефоны написаны его рукой. 1990-е годы", - сообщается в карточке лота. На опубликованном фото визитки указана тогдашняя должность Путина: советник по международным связям председателя Ленинградского городского совета народных депутатов. Стартовая цена лота установлена в размере одной тысячи рублей, максимальная ставка на данный момент - 2,8 тысячи рублей. Согласно информации на сайте аукционной площадки, торги пройдут 24 декабря. Это не первый случай, когда визитки Путина выставляются на продажу. Так, в октябре 2019 года на одном из профильных интернет-ресурсов на продажу за 2 миллиона рублей была выставлена визитная карточка времен его работы председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. В этой должности Путин работал с 1991 по 1996 год. На том же сайте ранее за 950 тысяч рублей выставлялся и "стопроцентный оригинал" визитки Путина времен его работы в Ленинградском горсовете.

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общество, санкт-петербург, россия, владимир путин