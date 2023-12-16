https://ria.ru/20231216/putin-1916176338.html

Путин пообщался с каждым из глав фракций лично, сообщил Миронов

Путин пообщался с каждым из глав фракций лично, сообщил Миронов - РИА Новости, 16.12.2023

Путин пообщался с каждым из глав фракций лично, сообщил Миронов

Президент России Владимир Путин после общей встречи с лидерами фракций Госдумы встретился отдельно с каждым, сообщил РИА Новости лидер "Справедливой России"... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T12:07

2023-12-16T12:07

2023-12-16T12:07

политика

россия

сергей миронов

владимир путин

госдума рф

справедливая россия

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин после общей встречи с лидерами фракций Госдумы встретился отдельно с каждым, сообщил РИА Новости лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. "Была отдельная встреча. Чтобы вы понимали, я вышел из кабинета Владимира Владимировича полвторого ночи, это к вопросу о режиме и графике работы нашего президента", - сказал Миронов в кулуарах собрания инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом. Политик не стал раскрывать подробности встречи.

https://ria.ru/20231216/putin-1916172175.html

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политика, россия, сергей миронов, владимир путин, госдума рф, справедливая россия