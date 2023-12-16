https://ria.ru/20231216/putin-1916176338.html
Путин пообщался с каждым из глав фракций лично, сообщил Миронов
Путин пообщался с каждым из глав фракций лично, сообщил Миронов - РИА Новости, 16.12.2023
Путин пообщался с каждым из глав фракций лично, сообщил Миронов
Президент России Владимир Путин после общей встречи с лидерами фракций Госдумы встретился отдельно с каждым, сообщил РИА Новости лидер "Справедливой России"... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T12:07
2023-12-16T12:07
2023-12-16T12:07
политика
россия
сергей миронов
владимир путин
госдума рф
справедливая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916117728_0:182:3102:1927_1920x0_80_0_0_3c17ec2cfed7a7c0f809a2a0687ca6b0.jpg
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин после общей встречи с лидерами фракций Госдумы встретился отдельно с каждым, сообщил РИА Новости лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. "Была отдельная встреча. Чтобы вы понимали, я вышел из кабинета Владимира Владимировича полвторого ночи, это к вопросу о режиме и графике работы нашего президента", - сказал Миронов в кулуарах собрания инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом. Политик не стал раскрывать подробности встречи.
https://ria.ru/20231216/putin-1916172175.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916117728_371:0:3102:2048_1920x0_80_0_0_07bbf72efb08e1918de4b4f1ce04ea42.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, сергей миронов, владимир путин, госдума рф, справедливая россия
Политика, Россия, Сергей Миронов, Владимир Путин, Госдума РФ, Справедливая Россия
Путин пообщался с каждым из глав фракций лично, сообщил Миронов
Миронов: Путин пообщался с каждым из глав фракций лично после общей встречи