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Путин пообщался с каждым из глав фракций лично, сообщил Миронов - РИА Новости, 16.12.2023
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12:07 16.12.2023
https://ria.ru/20231216/putin-1916176338.html
Путин пообщался с каждым из глав фракций лично, сообщил Миронов
Путин пообщался с каждым из глав фракций лично, сообщил Миронов - РИА Новости, 16.12.2023
Путин пообщался с каждым из глав фракций лично, сообщил Миронов
Президент России Владимир Путин после общей встречи с лидерами фракций Госдумы встретился отдельно с каждым, сообщил РИА Новости лидер "Справедливой России"... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T12:07
2023-12-16T12:07
политика
россия
сергей миронов
владимир путин
госдума рф
справедливая россия
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин после общей встречи с лидерами фракций Госдумы встретился отдельно с каждым, сообщил РИА Новости лидер "Справедливой России" Сергей Миронов. "Была отдельная встреча. Чтобы вы понимали, я вышел из кабинета Владимира Владимировича полвторого ночи, это к вопросу о режиме и графике работы нашего президента", - сказал Миронов в кулуарах собрания инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом. Политик не стал раскрывать подробности встречи.
https://ria.ru/20231216/putin-1916172175.html
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политика, россия, сергей миронов, владимир путин, госдума рф, справедливая россия
Политика, Россия, Сергей Миронов, Владимир Путин, Госдума РФ, Справедливая Россия
Путин пообщался с каждым из глав фракций лично, сообщил Миронов

Миронов: Путин пообщался с каждым из глав фракций лично после общей встречи

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин встретился с главами думских фракций
Президент России Владимир Путин встретился с главами думских фракций - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин встретился с главами думских фракций
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин после общей встречи с лидерами фракций Госдумы встретился отдельно с каждым, сообщил РИА Новости лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.
«
"Была отдельная встреча. Чтобы вы понимали, я вышел из кабинета Владимира Владимировича полвторого ночи, это к вопросу о режиме и графике работы нашего президента", - сказал Миронов в кулуарах собрания инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом.
Политик не стал раскрывать подробности встречи.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
Путин пойдет на выборы как независимый кандидат, заявил Миронов
11:35
 
ПолитикаРоссияСергей МироновВладимир ПутинГосдума РФСправедливая Россия
 
 
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