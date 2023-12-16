Рейтинг@Mail.ru
Путин пойдет на выборы как независимый кандидат, заявил Миронов - РИА Новости, 16.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:35 16.12.2023 (обновлено: 13:00 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/putin-1916172175.html
Путин пойдет на выборы как независимый кандидат, заявил Миронов
Путин пойдет на выборы как независимый кандидат, заявил Миронов - РИА Новости, 16.12.2023
Путин пойдет на выборы как независимый кандидат, заявил Миронов
Владимир Путин будет баллотироваться в президенты не от партии, а соберет подписи, сообщил РИА Новости лидер "Справедливой России" Сергей Миронов в кулуарах... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T11:35
2023-12-16T13:00
политика
владимир путин
россия
сергей миронов
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914369669_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_acf03bf27a45650c9bb3ffbd45baacdd.jpg
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Владимир Путин будет баллотироваться в президенты не от партии, а соберет подписи, сообщил РИА Новости лидер "Справедливой России" Сергей Миронов в кулуарах собрания инициативной группы по выдвижению Путина на пост главы государства.&quot;Сегодня на собрании оргкомитета и будет объявлено, что он не идет ни от какой партии — ни от &quot;Единой России&quot;, ни от нашей партии. Он будет собирать подписи&quot;, — сказал Миронов.Он добавил, что "Справедливая Россия" примет участие в сборе подписей вместе с "Народным фронтом". "Я думаю, что на оргкомитете мы решим. Наверное, выберем несколько субъектов Федерации, где наша партия будет собирать подписи за нашего кандидата", — добавил лидер эсеров.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, со своей стороны, отметил, что партия также будет участвовать в сборе подписей. На завтра, 17 декабря, намечен съезд, который, по словам Турчака, единогласно поддержит выдвижение Путина в президенты.Путин на прошлой неделе объявил о своем участии в выборах президента. До этого его четырежды избирали на высший государственный пост: в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. После принятия поправок к конституции он получил право выставить свою кандидатуру и в 2024 году.Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. ЦИК принял постановление, в соответствии с которым голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.
https://ria.ru/20231216/putin-1916172925.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914369669_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_da62d60b9bb0f4f91e95be52c62ec1e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир путин, россия, сергей миронов, единая россия
Политика, Владимир Путин, Россия, Сергей Миронов, Единая Россия
Путин пойдет на выборы как независимый кандидат, заявил Миронов

Миронов: Владимир Путин пойдет на выборы в 2024 году как независимый кандидат

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Владимир Путин будет баллотироваться в президенты не от партии, а соберет подписи, сообщил РИА Новости лидер "Справедливой России" Сергей Миронов в кулуарах собрания инициативной группы по выдвижению Путина на пост главы государства.
«

"Сегодня на собрании оргкомитета и будет объявлено, что он не идет ни от какой партии — ни от "Единой России", ни от нашей партии. Он будет собирать подписи", — сказал Миронов.

Он добавил, что "Справедливая Россия" примет участие в сборе подписей вместе с "Народным фронтом".
"Я думаю, что на оргкомитете мы решим. Наверное, выберем несколько субъектов Федерации, где наша партия будет собирать подписи за нашего кандидата", — добавил лидер эсеров.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, со своей стороны, отметил, что партия также будет участвовать в сборе подписей. На завтра, 17 декабря, намечен съезд, который, по словам Турчака, единогласно поддержит выдвижение Путина в президенты.
Путин на прошлой неделе объявил о своем участии в выборах президента. До этого его четырежды избирали на высший государственный пост: в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. После принятия поправок к конституции он получил право выставить свою кандидатуру и в 2024 году.
Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. ЦИК принял постановление, в соответствии с которым голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.
Президент России Владимир Путин встретился с главами думских фракций - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
В ЕР рассказали подробности о непубличной части встречи фракций с Путиным
11:40
 
ПолитикаВладимир ПутинРоссияСергей МироновЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала