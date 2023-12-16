https://ria.ru/20231216/putin-1916172175.html

Путин пойдет на выборы как независимый кандидат, заявил Миронов

Путин пойдет на выборы как независимый кандидат, заявил Миронов - РИА Новости, 16.12.2023

Путин пойдет на выборы как независимый кандидат, заявил Миронов

Владимир Путин будет баллотироваться в президенты не от партии, а соберет подписи, сообщил РИА Новости лидер "Справедливой России" Сергей Миронов в кулуарах... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T11:35

2023-12-16T11:35

2023-12-16T13:00

политика

владимир путин

россия

сергей миронов

единая россия

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Владимир Путин будет баллотироваться в президенты не от партии, а соберет подписи, сообщил РИА Новости лидер "Справедливой России" Сергей Миронов в кулуарах собрания инициативной группы по выдвижению Путина на пост главы государства."Сегодня на собрании оргкомитета и будет объявлено, что он не идет ни от какой партии — ни от "Единой России", ни от нашей партии. Он будет собирать подписи", — сказал Миронов.Он добавил, что "Справедливая Россия" примет участие в сборе подписей вместе с "Народным фронтом". "Я думаю, что на оргкомитете мы решим. Наверное, выберем несколько субъектов Федерации, где наша партия будет собирать подписи за нашего кандидата", — добавил лидер эсеров.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, со своей стороны, отметил, что партия также будет участвовать в сборе подписей. На завтра, 17 декабря, намечен съезд, который, по словам Турчака, единогласно поддержит выдвижение Путина в президенты.Путин на прошлой неделе объявил о своем участии в выборах президента. До этого его четырежды избирали на высший государственный пост: в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. После принятия поправок к конституции он получил право выставить свою кандидатуру и в 2024 году.Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. ЦИК принял постановление, в соответствии с которым голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.

https://ria.ru/20231216/putin-1916172925.html

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политика, владимир путин, россия, сергей миронов, единая россия