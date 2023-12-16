https://ria.ru/20231216/putin-1916172175.html
Путин пойдет на выборы как независимый кандидат, заявил Миронов
Путин пойдет на выборы как независимый кандидат, заявил Миронов - РИА Новости, 16.12.2023
Путин пойдет на выборы как независимый кандидат, заявил Миронов
Владимир Путин будет баллотироваться в президенты не от партии, а соберет подписи, сообщил РИА Новости лидер "Справедливой России" Сергей Миронов в кулуарах... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T11:35
2023-12-16T11:35
2023-12-16T13:00
политика
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Владимир Путин будет баллотироваться в президенты не от партии, а соберет подписи, сообщил РИА Новости лидер "Справедливой России" Сергей Миронов в кулуарах собрания инициативной группы по выдвижению Путина на пост главы государства."Сегодня на собрании оргкомитета и будет объявлено, что он не идет ни от какой партии — ни от "Единой России", ни от нашей партии. Он будет собирать подписи", — сказал Миронов.Он добавил, что "Справедливая Россия" примет участие в сборе подписей вместе с "Народным фронтом". "Я думаю, что на оргкомитете мы решим. Наверное, выберем несколько субъектов Федерации, где наша партия будет собирать подписи за нашего кандидата", — добавил лидер эсеров.Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, со своей стороны, отметил, что партия также будет участвовать в сборе подписей. На завтра, 17 декабря, намечен съезд, который, по словам Турчака, единогласно поддержит выдвижение Путина в президенты.Путин на прошлой неделе объявил о своем участии в выборах президента. До этого его четырежды избирали на высший государственный пост: в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. После принятия поправок к конституции он получил право выставить свою кандидатуру и в 2024 году.Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. ЦИК принял постановление, в соответствии с которым голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.
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политика, владимир путин, россия, сергей миронов, единая россия
Политика, Владимир Путин, Россия, Сергей Миронов, Единая Россия
Путин пойдет на выборы как независимый кандидат, заявил Миронов
Миронов: Владимир Путин пойдет на выборы в 2024 году как независимый кандидат
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Владимир Путин будет баллотироваться в президенты не от партии, а соберет подписи, сообщил РИА Новости лидер "Справедливой России" Сергей Миронов в кулуарах собрания инициативной группы по выдвижению Путина на пост главы государства.
«
"Сегодня на собрании оргкомитета и будет объявлено, что он не идет ни от какой партии — ни от "Единой России", ни от нашей партии. Он будет собирать подписи", — сказал Миронов.
Он добавил, что "Справедливая Россия" примет участие в сборе подписей вместе с "Народным фронтом".
"Я думаю, что на оргкомитете мы решим. Наверное, выберем несколько субъектов Федерации, где наша партия будет собирать подписи за нашего кандидата", — добавил лидер эсеров.
Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, со своей стороны, отметил, что партия также будет участвовать в сборе подписей. На завтра, 17 декабря, намечен съезд, который, по словам Турчака, единогласно поддержит выдвижение Путина в президенты.
Путин на прошлой неделе объявил о своем участии в выборах президента. До этого его четырежды избирали на высший государственный пост: в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. После принятия поправок к конституции он получил право выставить свою кандидатуру и в 2024 году.
Совет Федерации
назначил выборы президента России
на 17 марта 2024 года. ЦИК принял постановление, в соответствии с которым голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.
В ЕР рассказали подробности о непубличной части встречи фракций с Путиным