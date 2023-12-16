https://ria.ru/20231216/moshennichestvo-1916248049.html

В Петербурге задержали экс-сенатора по делу о мошенничестве

В Петербурге задержали экс-сенатора по делу о мошенничестве - РИА Новости, 16.12.2023

В Петербурге задержали экс-сенатора по делу о мошенничестве

Бывший сенатор от Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Сабадаш задержан в Петербурге в рамках нового дела о мошенничестве с деньгами банка... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T22:43

2023-12-16T22:43

2023-12-16T22:43

происшествия

санкт-петербург

россия

ненецкий автономный округ

александр сабадаш

совет федерации рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек - РИА Новости. Бывший сенатор от Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Сабадаш задержан в Петербурге в рамках нового дела о мошенничестве с деньгами банка "Таврический", сообщает объединенная пресс-служба судов города. "Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил срок задержания на 72 часа Александру Сабадашу, обвиняемому в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 (мошенничество) УК РФ (три эпизода)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в 2014 году Сабадаш, являясь фактическим владельцем группы компаний "Ливиз", вместе с председателем правления АО "Таврический банк" Сергеем Сомовым и его заместителем Дмитрием Гаркушей привлекли ООО "Космос" в качестве заемщика денег у банка "Таврический", хотя фирма фактической деятельности не вела. В результате соучастники получили на счет "Космоса" 359 миллионов рублей с возможностью распоряжаться ими по своему усмотрению, указывает следствие. По информации пресс-службы судов, уголовное дело возбуждено в июле 2023 года, а в сентябре в одно производство соединили еще два уголовных дела. Кроме того, по этому делу заключен под стражу Гаркуша. Вину он не признает. Уточняется, что Сабадаш и Гаркуша фактически задержаны в пятницу в 11.30. В этот же день Смольнинский районный суд Петербурга приговорил Сабадаша, Сомова и Гаркушу к 7,5 годам в колонии общего режима и штрафу в 200 тысяч рублей. В срок отбытия наказания было зачтено время содержания под стражей по этому уголовному делу, а также наказание, фактически отбытое по предыдущему приговору, в связи с чем все фигуранты были освобождены. В августе 2018 года горсуд Петербурга оставил без изменений приговор Сабадашу, а также руководителям банка "Таврический" Сомову и Гаркуше. Бывшие топ-менеджеры банка "Таврический" получили по семь лет колонии по делу о мошенническом хищении около 200 миллионов рублей у банка в 2013 году. В объединенной пресс-службе судов Петербурга РИА Новости уточняли, что они вышли на свободу по УДО в начале декабря 2019 года, а Сабадаш остался отбывать свой срок дальше в колонии. Сабадаш в 2003-2006 годах был членом Совфеда от Ненецкого автономного округа.

https://ria.ru/20231201/prigovor-1913183976.html

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санкт-петербург

россия

ненецкий автономный округ

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происшествия, санкт-петербург, россия, ненецкий автономный округ, александр сабадаш, совет федерации рф