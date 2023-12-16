https://ria.ru/20231216/mo-1916199488.html
Российские войска отразили три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска отразили три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 16.12.2023
Российские войска отразили три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска на Южнодонецком направлении отразили три атаки ВСУ, потери противника составили более 90 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T14:50
2023-12-16T14:50
2023-12-16T14:53
специальная военная операция на украине
безопасность
киев
вооруженные силы украины
россия
украина
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902668730_0:0:3200:1800_1920x0_80_0_0_c7ccaf8aacad36dbdba7184e4b59243a.jpg
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российские войска на Южнодонецком направлении отразили три атаки ВСУ, потери противника составили более 90 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили три атаки 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики. Потери ВСУ составили более 90 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также орудие Д-20", - говорится в сводке министерства.
киев
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902668730_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f8de71be102a7e8d1b7055435472969f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, киев, вооруженные силы украины, россия, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ
Российские войска отразили три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
МО: ВС РФ отразили три атаки ВСУ у Новомихайловки на Южнодонецком направлении