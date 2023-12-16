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Российские войска отразили три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские войска отразили три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 16.12.2023

Российские войска отразили три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

Российские войска на Южнодонецком направлении отразили три атаки ВСУ, потери противника составили более 90 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T14:50

2023-12-16T14:50

2023-12-16T14:53

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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российские войска на Южнодонецком направлении отразили три атаки ВСУ, потери противника составили более 90 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили три атаки 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики. Потери ВСУ составили более 90 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также орудие Д-20", - говорится в сводке министерства.

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