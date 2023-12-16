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Российские войска отразили три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 16.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:50 16.12.2023 (обновлено: 14:53 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/mo-1916199488.html
Российские войска отразили три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска отразили три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 16.12.2023
Российские войска отразили три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска на Южнодонецком направлении отразили три атаки ВСУ, потери противника составили более 90 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T14:50
2023-12-16T14:53
специальная военная операция на украине
безопасность
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российские войска на Южнодонецком направлении отразили три атаки ВСУ, потери противника составили более 90 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. &quot;На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск &quot;Восток&quot; во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили три атаки 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики. Потери ВСУ составили более 90 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также орудие Д-20&quot;, - говорится в сводке министерства.
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безопасность, киев, вооруженные силы украины, россия, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Киев, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Вооруженные силы РФ
Российские войска отразили три атаки ВСУ на Южнодонецком направлении

МО: ВС РФ отразили три атаки ВСУ у Новомихайловки на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВС РФ
ВС РФ - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российские войска на Южнодонецком направлении отразили три атаки ВСУ, потери противника составили более 90 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
«

"На Южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили три атаки 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики. Потери ВСУ составили более 90 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также орудие Д-20", - говорится в сводке министерства.

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
14 декабря, 11:52
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.12.2023Посмотреть
 
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