https://ria.ru/20231216/mchs-1916194386.html
В Петербурге при пожаре в квартире пострадали два человека
В Петербурге при пожаре в квартире пострадали два человека - РИА Новости, 16.12.2023
В Петербурге при пожаре в квартире пострадали два человека
Два человека пострадали при пожаре в одной из квартир жилого дома в Санкт-Петербурге, сообщил городской главк МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T14:16
2023-12-16T14:16
2023-12-16T16:15
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек — РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре в одной из квартир жилого дома в Санкт-Петербурге, сообщил городской главк МЧС в Telegram-канале.Пожар произошел около 11 утра в доме на улице Бумажной. В трехкомнатной квартире обгорела обстановка на площади 50 квадратных метров."Эвакуированы 50 человек. В результате пожара пострадали два человека", — говорится в релизе.В 11:35 пожар ликвидировали.Пострадавших доставили в больницу, отметили в городской прокуратуре. Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга устанавливает обстоятельства и причины произошедшего, горпрокуратура контролирует соблюдение прав жильцов, ход и результаты проверки.
https://ria.ru/20231216/mchs-1916166682.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Петербурге при пожаре в квартире пострадали два человека
МЧС: в Петербурге два человека пострадали при пожаре в квартире жилого дома