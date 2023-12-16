https://ria.ru/20231216/mchs-1916194386.html

В Петербурге при пожаре в квартире пострадали два человека

В Петербурге при пожаре в квартире пострадали два человека - РИА Новости, 16.12.2023

В Петербурге при пожаре в квартире пострадали два человека

Два человека пострадали при пожаре в одной из квартир жилого дома в Санкт-Петербурге, сообщил городской главк МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T14:16

2023-12-16T14:16

2023-12-16T16:15

происшествия

санкт-петербург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 дек — РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре в одной из квартир жилого дома в Санкт-Петербурге, сообщил городской главк МЧС в Telegram-канале.Пожар произошел около 11 утра в доме на улице Бумажной. В трехкомнатной квартире обгорела обстановка на площади 50 квадратных метров."Эвакуированы 50 человек. В результате пожара пострадали два человека", — говорится в релизе.В 11:35 пожар ликвидировали.Пострадавших доставили в больницу, отметили в городской прокуратуре. Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга устанавливает обстоятельства и причины произошедшего, горпрокуратура контролирует соблюдение прав жильцов, ход и результаты проверки.

https://ria.ru/20231216/mchs-1916166682.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)