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Маск заявил, что климатические изменения не угрожают человечеству гибелью

Маск заявил, что климатические изменения не угрожают человечеству гибелью - РИА Новости, 16.12.2023

Маск заявил, что климатические изменения не угрожают человечеству гибелью

Американский миллиардер Илон Маск заявил, что климатические изменения не угрожают человечеству уничтожением, а переход к устойчивой энергетике будет... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T15:38

2023-12-16T15:38

2023-12-16T15:38

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илон маск

экология

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РИМ, 16 дек – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что климатические изменения не угрожают человечеству уничтожением, а переход к устойчивой энергетике будет постепенным. "Все мы извлекаем углерод из земли и выбрасываем его в атмосферу и в море. Именно это приводит к загрязнению, и если это продолжится, в конце будут климатические изменения", - заявил он на мероприятии в Риме, организованном одной из правящих партий "Братья Италии". По его словам, подобная перспектива видна в долгосрочном плане, но в краткосрочном это является преувеличением. "Я думаю, что прагматичным, разумным подходом будет сократить в ближайшие десятилетия выбросы десятков миллиардов углерода, поэтому что мы проводим опасный климатический эксперимент. Но я не думаю, что есть риск для цивилизации, человечество не уничтожит жизнь на земле. Конечно, появятся проблемы, если мы изменим климат в рамках нескольких десятилетий", - сказал предприниматель. Маск заявил, что не считает, "что мы будем должны обходиться без нефти и ископаемых видов топлива, это необходимо в краткой и средней временной перспективе". "Понадобятся десятилетия для достижения устойчивости. Не стоит слишком беспокоиться, мы в будущем постепенно перейдем к устойчивой энергетике", - добавил он.

https://ria.ru/20231215/mask-1915934675.html

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в мире, илон маск, экология, рим