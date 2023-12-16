https://ria.ru/20231216/genom-1916197996.html
Эксперт: понимание работы генома человека — прорыв в изучении генетики
Эксперт: понимание работы генома человека — прорыв в изучении генетики - РИА Новости, 16.12.2023
Эксперт: понимание работы генома человека — прорыв в изучении генетики
Понимание учеными того, как наследственная информация реализуется на уровне конкретного человека, в том числе обуславливая его склонность к разным болезням,... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T14:41
2023-12-16T14:41
2023-12-16T14:52
мария воронцова
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днк
генетика
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Понимание учеными того, как наследственная информация реализуется на уровне конкретного человека, в том числе обуславливая его склонность к разным болезням, будет для генетики сравнимо с полетом на Марс, кандидат медицинских наук, замдекана по науке Факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова, член президиума Российской ассоциации содействия науки РФ, ведущий научный сотрудник НМИЦ Эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова, отвечая на просьбу сопоставить достижения генетики с космическими полетами в ходе видеоинтервью проекту Medtech.Moscow в социальной сети VK. В генетике свой "полет в космос" произошел, когда в 1953 году была расшифрована пространственная структура молекулы ДНК, а "полет на Луну" состоялся, когда на рубеже 2000-х годов был расшифрован геном человека, пояснила Воронцова. Если же проводить сравнение с полетом на Марс и освоением этой планеты, то речь идет о будущем понимании того, как геном "работает", как содержащаяся в нем информация реализуется на уровне живого организма, добавила ученый. "Нам многое предстоит в понимании того, как нам читать эти "инструкции", как предугадывать развитие какого-то фенотипа, то есть какого-то признака, какой-то болезни", - отметила Воронцова. К примеру, очень важно понять, почему в одной этнической группе какая-либо генетическая мутация не несет рисков развития определенной формы рака, в том время как для другой этнической группы та же мутация сопряжена с повышенным риском возникновения злокачественных опухолей, сказала Воронцова. "Наша задача – понять, как с этими (генетическими) "инструкциями" мы получаемся такими, какие мы есть", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20231111/genom-1907913880.html
https://ria.ru/20230901/vymiranie-1893534000.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария воронцова, россия, днк, генетика, здоровье - общество
Мария Воронцова, Россия, ДНК, генетика, Здоровье - Общество
Эксперт: понимание работы генома человека — прорыв в изучении генетики
Мария Воронцова: понимание работы генома человека — прорыв в изучении генетики
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости.
Понимание учеными того, как наследственная информация реализуется на уровне конкретного человека, в том числе обуславливая его склонность к разным болезням, будет для генетики сравнимо с полетом на Марс, кандидат медицинских наук, замдекана по науке Факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова, член президиума Российской ассоциации содействия науки РФ, ведущий научный сотрудник НМИЦ Эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова, отвечая на просьбу сопоставить достижения генетики с космическими полетами в ходе видеоинтервью
проекту Medtech.Moscow в социальной сети VK.
В генетике свой "полет в космос" произошел, когда в 1953 году была расшифрована пространственная структура молекулы ДНК, а "полет на Луну" состоялся, когда на рубеже 2000-х годов был расшифрован геном человека, пояснила Воронцова. Если же проводить сравнение с полетом на Марс и освоением этой планеты, то речь идет о будущем понимании того, как геном "работает", как содержащаяся в нем информация реализуется на уровне живого организма, добавила ученый.
Небожественное предопределение. Как гены влияют на выбор жизненного пути
"Нам многое предстоит в понимании того, как нам читать эти "инструкции", как предугадывать развитие какого-то фенотипа, то есть какого-то признака, какой-то болезни", - отметила Воронцова. К примеру, очень важно понять, почему в одной этнической группе какая-либо генетическая мутация не несет рисков развития определенной формы рака, в том время как для другой этнической группы та же мутация сопряжена с повышенным риском возникновения злокачественных опухолей, сказала Воронцова.
"Наша задача – понять, как с этими (генетическими) "инструкциями" мы получаемся такими, какие мы есть", - подчеркнула она.
Ученые-генетики назвали период, когда человечество было на грани вымирания