https://ria.ru/20231216/genom-1916197996.html

Эксперт: понимание работы генома человека — прорыв в изучении генетики

Эксперт: понимание работы генома человека — прорыв в изучении генетики - РИА Новости, 16.12.2023

Эксперт: понимание работы генома человека — прорыв в изучении генетики

Понимание учеными того, как наследственная информация реализуется на уровне конкретного человека, в том числе обуславливая его склонность к разным болезням,... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T14:41

2023-12-16T14:41

2023-12-16T14:52

мария воронцова

россия

днк

генетика

здоровье - общество

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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Понимание учеными того, как наследственная информация реализуется на уровне конкретного человека, в том числе обуславливая его склонность к разным болезням, будет для генетики сравнимо с полетом на Марс, кандидат медицинских наук, замдекана по науке Факультета фундаментальной медицины МГУ им. Ломоносова, член президиума Российской ассоциации содействия науки РФ, ведущий научный сотрудник НМИЦ Эндокринологии Минздрава России Мария Воронцова, отвечая на просьбу сопоставить достижения генетики с космическими полетами в ходе видеоинтервью проекту Medtech.Moscow в социальной сети VK. В генетике свой "полет в космос" произошел, когда в 1953 году была расшифрована пространственная структура молекулы ДНК, а "полет на Луну" состоялся, когда на рубеже 2000-х годов был расшифрован геном человека, пояснила Воронцова. Если же проводить сравнение с полетом на Марс и освоением этой планеты, то речь идет о будущем понимании того, как геном "работает", как содержащаяся в нем информация реализуется на уровне живого организма, добавила ученый. "Нам многое предстоит в понимании того, как нам читать эти "инструкции", как предугадывать развитие какого-то фенотипа, то есть какого-то признака, какой-то болезни", - отметила Воронцова. К примеру, очень важно понять, почему в одной этнической группе какая-либо генетическая мутация не несет рисков развития определенной формы рака, в том время как для другой этнической группы та же мутация сопряжена с повышенным риском возникновения злокачественных опухолей, сказала Воронцова. "Наша задача – понять, как с этими (генетическими) "инструкциями" мы получаемся такими, какие мы есть", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20231111/genom-1907913880.html

https://ria.ru/20230901/vymiranie-1893534000.html

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Илья Абрамов

Илья Абрамов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Илья Абрамов

мария воронцова, россия, днк, генетика, здоровье - общество