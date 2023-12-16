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В Сербии объяснили, зачем Болгарии нужен акциз на транзит газа из России - РИА Новости, 16.12.2023
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09:35 16.12.2023 (обновлено: 14:26 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/gaz-1916160628.html
В Сербии объяснили, зачем Болгарии нужен акциз на транзит газа из России
В Сербии объяснили, зачем Болгарии нужен акциз на транзит газа из России - РИА Новости, 16.12.2023
В Сербии объяснили, зачем Болгарии нужен акциз на транзит газа из России
Власти Болгарии попытались введением акциза на транзит газа из РФ остановить его поставки в Европу, но это невозможно, заявил в интервью РИА Новости гендиректор РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T09:35
2023-12-16T14:26
экономика
сербия
болгария
россия
душан баятович
турецкий поток
северный поток
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БЕЛГРАД, 16 дек – РИА Новости. Власти Болгарии попытались введением акциза на транзит газа из РФ остановить его поставки в Европу, но это невозможно, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Србиягаз" и зампредседателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович. "Цель попытки ввести эти дополнительные сто долларов была в том, чтобы россияне отказались платить, для остальных бы стало дорого и тогда бы они сказали – транзит не оплачен, услуга не может быть оказана. Это было придумано, чтобы остановить поставки российского газа через "Турецкий поток", "Балканский поток" в Сербию, Венгрию, Австрию, Словакию. Было бы слишком подозрительным еще одно минирование газопровода, "Турецкого потока", как было с "Северным потоком". Не удалось бы оправдать то, что заминирован еще один газопровод на дне моря, поэтому был придуман такой вариант, чтобы остановить поставки газа из РФ в Европу", - заявил Баятович в разговоре с агентством. По его словам, болгарские власти сами уже отозвали свое решение, в настоящее время его рассматривает конституционный суд Болгарии. Читайте полный текст интервью Душана Баятовича &gt;&gt;
https://ria.ru/20231021/bolgariya-1904203820.html
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экономика, сербия, болгария, россия, душан баятович, турецкий поток, северный поток
Экономика, Сербия, Болгария, Россия, Душан Баятович, Турецкий поток, Северный поток
В Сербии объяснили, зачем Болгарии нужен акциз на транзит газа из России

"Србиягаз": акцизом на транзит газа РФ Болгария хотела остановить поставки в ЕС

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 16 дек – РИА Новости. Власти Болгарии попытались введением акциза на транзит газа из РФ остановить его поставки в Европу, но это невозможно, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Србиягаз" и зампредседателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович.
«
"Цель попытки ввести эти дополнительные сто долларов была в том, чтобы россияне отказались платить, для остальных бы стало дорого и тогда бы они сказали – транзит не оплачен, услуга не может быть оказана. Это было придумано, чтобы остановить поставки российского газа через "Турецкий поток", "Балканский поток" в Сербию, Венгрию, Австрию, Словакию. Было бы слишком подозрительным еще одно минирование газопровода, "Турецкого потока", как было с "Северным потоком". Не удалось бы оправдать то, что заминирован еще один газопровод на дне моря, поэтому был придуман такой вариант, чтобы остановить поставки газа из РФ в Европу", - заявил Баятович в разговоре с агентством.
По его словам, болгарские власти сами уже отозвали свое решение, в настоящее время его рассматривает конституционный суд Болгарии.
Читайте полный текст интервью Душана Баятовича >>
Президент Сербии Александр Вучич во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белграде - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
"Платите нам за российский газ": Болгария решила нажиться на соседях
21 октября, 08:00
 
ЭкономикаСербияБолгарияРоссияДушан БаятовичТурецкий потокСеверный поток
 
 
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