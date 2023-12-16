https://ria.ru/20231216/gaz-1916160628.html

В Сербии объяснили, зачем Болгарии нужен акциз на транзит газа из России

В Сербии объяснили, зачем Болгарии нужен акциз на транзит газа из России - РИА Новости, 16.12.2023

В Сербии объяснили, зачем Болгарии нужен акциз на транзит газа из России

Власти Болгарии попытались введением акциза на транзит газа из РФ остановить его поставки в Европу, но это невозможно, заявил в интервью РИА Новости гендиректор РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T09:35

2023-12-16T09:35

2023-12-16T14:26

экономика

сербия

болгария

россия

душан баятович

турецкий поток

северный поток

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БЕЛГРАД, 16 дек – РИА Новости. Власти Болгарии попытались введением акциза на транзит газа из РФ остановить его поставки в Европу, но это невозможно, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Србиягаз" и зампредседателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович. "Цель попытки ввести эти дополнительные сто долларов была в том, чтобы россияне отказались платить, для остальных бы стало дорого и тогда бы они сказали – транзит не оплачен, услуга не может быть оказана. Это было придумано, чтобы остановить поставки российского газа через "Турецкий поток", "Балканский поток" в Сербию, Венгрию, Австрию, Словакию. Было бы слишком подозрительным еще одно минирование газопровода, "Турецкого потока", как было с "Северным потоком". Не удалось бы оправдать то, что заминирован еще один газопровод на дне моря, поэтому был придуман такой вариант, чтобы остановить поставки газа из РФ в Европу", - заявил Баятович в разговоре с агентством. По его словам, болгарские власти сами уже отозвали свое решение, в настоящее время его рассматривает конституционный суд Болгарии. Читайте полный текст интервью Душана Баятовича >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сербия, болгария, россия, душан баятович, турецкий поток, северный поток