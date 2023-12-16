https://ria.ru/20231216/gaz-1916152651.html
В Сербии хотят нарастить объемы поставок газа из России
В Сербии хотят нарастить объемы поставок газа из России - РИА Новости, 16.12.2023
В Сербии хотят нарастить объемы поставок газа из России
Сербия хочет увеличить объемы поставок газа из России и подземных хранилищ газа (ПХГ), рассчитывает в этом на сотрудничество с "Газпромом", заявил в интервью... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T07:07
2023-12-16T07:07
2023-12-16T14:25
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БЕЛГРАД, 16 дек – РИА Новости. Сербия хочет увеличить объемы поставок газа из России и подземных хранилищ газа (ПХГ), рассчитывает в этом на сотрудничество с "Газпромом", заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Србиягаз" и зампредседателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович. "Мы хотим увеличить объем покупаемого в России газа, сейчас это единственный доступный газ", - заявил глава госкомпании. По его данным, расширенный ПХГ "Банатски-Двор", а также планируемые ПХГ "Честерег", "Српски-Итебей" и другие позволят обеспечить Сербии в будущем хранение 2,5-3 миллиардов кубических метров газа. "Ожидается рост потребления газа в Сербии, который сейчас уже превышает три миллиарда кубометров в год, а особенно если построим газовые теплоэлектростанции, в чем хотим сотрудничать с "Газпромом", - подчеркнул Баятович. Читайте полный текст интервью Душана Баятовича >>
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сербия, россия, душан баятович, газпром, в мире
Сербия, Россия, Душан Баятович, Газпром, В мире
В Сербии хотят нарастить объемы поставок газа из России
Баятович: Сербия хочет нарастить объемы поставок газа из России