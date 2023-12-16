https://ria.ru/20231216/gaz-1916145859.html

В Сербии рассказали, с чем столкнулась Европа без российского газа

В Сербии рассказали, с чем столкнулась Европа без российского газа - РИА Новости, 16.12.2023

В Сербии рассказали, с чем столкнулась Европа без российского газа

Европа потеряла преимущество дешевого российского газа и идет к деиндустриализации, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Србиягаз" и... РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T03:06

2023-12-16T03:06

2023-12-16T14:25

европа

россия

душан баятович

евросоюз

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БЕЛГРАД, 16 дек – РИА Новости. Европа потеряла преимущество дешевого российского газа и идет к деиндустриализации, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Србиягаз" и зампредседателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович. "Энергетический кризис поставлен под контроль, но цены уже не вернутся на прежний уровень. В Европе стагфляция, это значит снижение ВВП и инфляция. Ничего больше не будет, как раньше. И в политическом смысле Европа – американский вассал, компании из Европы переселяются в США или КНР", - заявил глава госкомпании. По его словам, производства в США будут обеспечиваться американским газом, в Китае – российским. "Происходит деиндустриализация Европы, это большая проблема. Преимущество Германии и некоторых других экономик было основано на дешевом российском газе и другом сырье. Этого больше нет. Не по желанию России, но согласно политическим решениям ЕС", - указал Баятович. Читайте полный текст интервью Душана Баятовича >>

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европа, россия, душан баятович, евросоюз, в мире