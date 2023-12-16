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В Сербии рассказали, с чем столкнулась Европа без российского газа - РИА Новости, 16.12.2023
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03:06 16.12.2023 (обновлено: 14:25 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/gaz-1916145859.html
В Сербии рассказали, с чем столкнулась Европа без российского газа
В Сербии рассказали, с чем столкнулась Европа без российского газа - РИА Новости, 16.12.2023
В Сербии рассказали, с чем столкнулась Европа без российского газа
Европа потеряла преимущество дешевого российского газа и идет к деиндустриализации, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Србиягаз" и... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T03:06
2023-12-16T14:25
европа
россия
душан баятович
евросоюз
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БЕЛГРАД, 16 дек – РИА Новости. Европа потеряла преимущество дешевого российского газа и идет к деиндустриализации, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Србиягаз" и зампредседателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович. "Энергетический кризис поставлен под контроль, но цены уже не вернутся на прежний уровень. В Европе стагфляция, это значит снижение ВВП и инфляция. Ничего больше не будет, как раньше. И в политическом смысле Европа – американский вассал, компании из Европы переселяются в США или КНР", - заявил глава госкомпании. По его словам, производства в США будут обеспечиваться американским газом, в Китае – российским. "Происходит деиндустриализация Европы, это большая проблема. Преимущество Германии и некоторых других экономик было основано на дешевом российском газе и другом сырье. Этого больше нет. Не по желанию России, но согласно политическим решениям ЕС", - указал Баятович. Читайте полный текст интервью Душана Баятовича &gt;&gt;
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европа, россия, душан баятович, евросоюз, в мире
Европа, Россия, Душан Баятович, Евросоюз, В мире
В Сербии рассказали, с чем столкнулась Европа без российского газа

Баятович: Европа идет к деиндустриализации без дешевого российского газа

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГазокомпрессорная станция Gascade в Айслебене
Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Газокомпрессорная станция Gascade в Айслебене. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 16 дек – РИА Новости. Европа потеряла преимущество дешевого российского газа и идет к деиндустриализации, заявил в интервью РИА Новости гендиректор компании "Србиягаз" и зампредседателя Социалистической партии Сербии Душан Баятович.
«
"Энергетический кризис поставлен под контроль, но цены уже не вернутся на прежний уровень. В Европе стагфляция, это значит снижение ВВП и инфляция. Ничего больше не будет, как раньше. И в политическом смысле Европа – американский вассал, компании из Европы переселяются в США или КНР", - заявил глава госкомпании.
По его словам, производства в США будут обеспечиваться американским газом, в Китае – российским.
"Происходит деиндустриализация Европы, это большая проблема. Преимущество Германии и некоторых других экономик было основано на дешевом российском газе и другом сырье. Этого больше нет. Не по желанию России, но согласно политическим решениям ЕС", - указал Баятович.
Читайте полный текст интервью Душана Баятовича >>
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