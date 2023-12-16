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Заявление фон дер Ляйен подсказало, где в Европе случатся "новые Майданы" - РИА Новости, 16.12.2023
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06:20 16.12.2023 (обновлено: 11:07 16.12.2023)
https://ria.ru/20231216/es-1916151420.html
Заявление фон дер Ляйен подсказало, где в Европе случатся "новые Майданы"
Заявление фон дер Ляйен подсказало, где в Европе случатся "новые Майданы" - РИА Новости, 16.12.2023
Заявление фон дер Ляйен подсказало, где в Европе случатся "новые Майданы"
Пользователи соцсети X негативно отреагировали на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об открытии обсуждения о вступлении Молдавии и Украины в ЕС. РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T06:20
2023-12-16T11:07
в мире
украина
молдавия
грузия
виктор орбан
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно отреагировали на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об открытии обсуждения о вступлении Молдавии и Украины в ЕС."Не хватает только еще одного Майдана для Молдовы и Грузии. &lt;...&gt; Вы определились с новым Донбассом? На этот раз это будет Приднестровье?" — с издевкой спросил Dr. Strangelove."А Венгрия наложит вето. Украина — одна из самых коррумпированных стран на этой планете и всегда ею была. Венгрия спасет ЕС от жаждущих войны политиков, которые стремятся ускорить вступление коррумпированной Украины в ЕС", — отметил Politics Watch."Ты только что прикончила ЕС, это конец", — запаниковал Guta Hegarty."Прекратите этот бред", — возмутился Justinian."Стратегическое решение и день, который выгравируют на надгробии нашего Союза. Отличная работа!" — съязвил boom.Накануне лидеры стран ЕС приняли решение начать переговоры о членстве Украины и Молдавии, а также предоставили статус страны-кандидата Грузии. Источник в Брюсселе сообщил, что венгерский премьер Виктор Орбан "временно отлучился из зала, где прошло голосование". Сам Орбан позднее заявил, что его страна не изменила свою позицию и не будет разделять с другими странами "это плохое решение". По его словам, сейчас Будапешт ничего не теряет, а в будущем еще 75 раз сможет остановить процесс приема Украины.
https://ria.ru/20231216/polsha-1916141899.html
https://ria.ru/20231216/stoltenberg-1916142940.html
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в мире, украина, молдавия, грузия, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Украина, Молдавия, Грузия, Виктор Орбан, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз

Заявление фон дер Ляйен подсказало, где в Европе случатся "новые Майданы"

© iStock.com / ANATOLII STEPANOVПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пресс-конференции во время визита в Киев
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пресс-конференции во время визита в Киев - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© iStock.com / ANATOLII STEPANOV
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пресс-конференции во время визита в Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно отреагировали на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об открытии обсуждения о вступлении Молдавии и Украины в ЕС.
«
"Не хватает только еще одного Майдана для Молдовы и Грузии. <...> Вы определились с новым Донбассом? На этот раз это будет Приднестровье?" — с издевкой спросил Dr. Strangelove.
Венгрия наложит вето. Украина — одна из самых коррумпированных стран на этой планете и всегда ею была. Венгрия спасет ЕС от жаждущих войны политиков, которые стремятся ускорить вступление коррумпированной Украины в ЕС", — отметил Politics Watch.
"Ты только что прикончила ЕС, это конец", — запаниковал Guta Hegarty.
"Прекратите этот бред", — возмутился Justinian.
"Стратегическое решение и день, который выгравируют на надгробии нашего Союза. Отличная работа!" — съязвил boom.
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Накануне лидеры стран ЕС приняли решение начать переговоры о членстве Украины и Молдавии, а также предоставили статус страны-кандидата Грузии. Источник в Брюсселе сообщил, что венгерский премьер Виктор Орбан "временно отлучился из зала, где прошло голосование".
Сам Орбан позднее заявил, что его страна не изменила свою позицию и не будет разделять с другими странами "это плохое решение". По его словам, сейчас Будапешт ничего не теряет, а в будущем еще 75 раз сможет остановить процесс приема Украины.
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