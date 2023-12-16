https://ria.ru/20231216/es-1916151420.html

Заявление фон дер Ляйен подсказало, где в Европе случатся "новые Майданы"

Заявление фон дер Ляйен подсказало, где в Европе случатся "новые Майданы" - РИА Новости, 16.12.2023

Заявление фон дер Ляйен подсказало, где в Европе случатся "новые Майданы"

Пользователи соцсети X негативно отреагировали на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об открытии обсуждения о вступлении Молдавии и Украины в ЕС. РИА Новости, 16.12.2023

2023-12-16T06:20

2023-12-16T06:20

2023-12-16T11:07

в мире

украина

молдавия

грузия

виктор орбан

урсула фон дер ляйен

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно отреагировали на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об открытии обсуждения о вступлении Молдавии и Украины в ЕС."Не хватает только еще одного Майдана для Молдовы и Грузии. <...> Вы определились с новым Донбассом? На этот раз это будет Приднестровье?" — с издевкой спросил Dr. Strangelove."А Венгрия наложит вето. Украина — одна из самых коррумпированных стран на этой планете и всегда ею была. Венгрия спасет ЕС от жаждущих войны политиков, которые стремятся ускорить вступление коррумпированной Украины в ЕС", — отметил Politics Watch."Ты только что прикончила ЕС, это конец", — запаниковал Guta Hegarty."Прекратите этот бред", — возмутился Justinian."Стратегическое решение и день, который выгравируют на надгробии нашего Союза. Отличная работа!" — съязвил boom.Накануне лидеры стран ЕС приняли решение начать переговоры о членстве Украины и Молдавии, а также предоставили статус страны-кандидата Грузии. Источник в Брюсселе сообщил, что венгерский премьер Виктор Орбан "временно отлучился из зала, где прошло голосование". Сам Орбан позднее заявил, что его страна не изменила свою позицию и не будет разделять с другими странами "это плохое решение". По его словам, сейчас Будапешт ничего не теряет, а в будущем еще 75 раз сможет остановить процесс приема Украины.

https://ria.ru/20231216/polsha-1916141899.html

https://ria.ru/20231216/stoltenberg-1916142940.html

украина

молдавия

грузия

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в мире, украина, молдавия, грузия, виктор орбан, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз