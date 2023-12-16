Заявление фон дер Ляйен подсказало, где в Европе случатся "новые Майданы"
© iStock.com / ANATOLII STEPANOVПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пресс-конференции во время визита в Киев
© iStock.com / ANATOLII STEPANOV
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пресс-конференции во время визита в Киев. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети X негативно отреагировали на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об открытии обсуждения о вступлении Молдавии и Украины в ЕС.
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"Не хватает только еще одного Майдана для Молдовы и Грузии. <...> Вы определились с новым Донбассом? На этот раз это будет Приднестровье?" — с издевкой спросил Dr. Strangelove.
"А Венгрия наложит вето. Украина — одна из самых коррумпированных стран на этой планете и всегда ею была. Венгрия спасет ЕС от жаждущих войны политиков, которые стремятся ускорить вступление коррумпированной Украины в ЕС", — отметил Politics Watch.
"Ты только что прикончила ЕС, это конец", — запаниковал Guta Hegarty.
"Прекратите этот бред", — возмутился Justinian.
"Стратегическое решение и день, который выгравируют на надгробии нашего Союза. Отличная работа!" — съязвил boom.
Накануне лидеры стран ЕС приняли решение начать переговоры о членстве Украины и Молдавии, а также предоставили статус страны-кандидата Грузии. Источник в Брюсселе сообщил, что венгерский премьер Виктор Орбан "временно отлучился из зала, где прошло голосование".
Сам Орбан позднее заявил, что его страна не изменила свою позицию и не будет разделять с другими странами "это плохое решение". По его словам, сейчас Будапешт ничего не теряет, а в будущем еще 75 раз сможет остановить процесс приема Украины.