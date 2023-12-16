https://ria.ru/20231216/dnepr-1916176795.html
Сальдо заявил, что форсировать Днепр для ВСУ бессмысленно
Сальдо заявил, что форсировать Днепр для ВСУ бессмысленно - РИА Новости, 16.12.2023
Сальдо заявил, что форсировать Днепр для ВСУ бессмысленно
Форсировать Днепр для ВСУ с военной точки зрения бессмысленно: все реже украинские лодки успевают "проскочить" на левобережье, а пройти дальше прибрежных сел и... РИА Новости, 16.12.2023
2023-12-16T12:09
2023-12-16T12:09
2023-12-16T12:09
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Форсировать Днепр для ВСУ с военной точки зрения бессмысленно: все реже украинские лодки успевают "проскочить" на левобережье, а пройти дальше прибрежных сел и вовсе невозможно, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. "Еще раз подчеркиваю: с военной точки зрения это абсолютно бессмысленная затея, потому что пройти дальше по территории Херсонской области так, как они заявляют - до Геническа или даже до Крыма, невозможно. Тем более без тяжелой техники, без авиации, без тех вооружений, которое для этого нужны", - заявил он. При этом, отметил губернатор, украинские войска не оставляют попыток форсировать Днепр малыми группами, переправляя их на "быстроходных малошумных лодках". Кроме того, в большинстве случаев группы ВСУ "не успевают проскочить на левобережье, потому что наши военные все это видят, лодки накрываются, топятся". "И, к сожалению, Зеленский топит своих же соотечественников, отправляет их на верную погибель, зная об этом, но, в то же время, ради своей медийной привлекательности продолжает это делать", - отметил глава Херсонской области. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20231216/dnepr-1916176220.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Сальдо заявил, что форсировать Днепр для ВСУ бессмысленно
Сальдо: форсировать Днепр для ВСУ бессмысленно, пройти дальше нельзя
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Форсировать Днепр для ВСУ с военной точки зрения бессмысленно: все реже украинские лодки успевают "проскочить" на левобережье, а пройти дальше прибрежных сел и вовсе невозможно, заявил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Еще раз подчеркиваю: с военной точки зрения это абсолютно бессмысленная затея, потому что пройти дальше по территории Херсонской области так, как они заявляют - до Геническа или даже до Крыма, невозможно. Тем более без тяжелой техники, без авиации, без тех вооружений, которое для этого нужны", - заявил он.
Сальдо рассказал, для чего ВСУ пытаются форсировать Днепр
При этом, отметил губернатор, украинские войска не оставляют попыток форсировать Днепр малыми группами, переправляя их на "быстроходных малошумных лодках".
Кроме того, в большинстве случаев группы ВСУ "не успевают проскочить на левобережье, потому что наши военные все это видят, лодки накрываются, топятся".
«
"И, к сожалению, Зеленский топит своих же соотечественников, отправляет их на верную погибель, зная об этом, но, в то же время, ради своей медийной привлекательности продолжает это делать", - отметил глава Херсонской области.
Россия
начала специальную военную операцию на Украине
24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО
о принципах безопасности в Европе
, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.