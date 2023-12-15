https://ria.ru/20231215/yaytsa-1916032637.html

Белоруссия может поставить в Россию излишки рынка по яйцам и курице

Белоруссия может поставить в Россию излишки рынка по яйцам и курице - РИА Новости, 15.12.2023

Белоруссия может поставить в Россию излишки рынка по яйцам и курице

Белоруссия готова поставить в РФ излишки на своем рынке яиц и курицы, но пока не планировалось этого делать, заявил глава минсельхоза республики Сергей Бартош. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T14:47

2023-12-15T14:47

2023-12-15T14:47

экономика

россия

белоруссия

владимир путин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МИНСК, 15 дек - РИА Новости. Белоруссия готова поставить в РФ излишки на своем рынке яиц и курицы, но пока не планировалось этого делать, заявил глава минсельхоза республики Сергей Бартош. Куриные яйца в РФ с начала года подорожали на 46%, еженедельные темпы роста пока не замедляются: плюс 4,55% с 5 по 11 декабря. Между тем, уже в ближайший месяц в Минсельхозе РФ ожидают стабилизацию цен на куриное яйцо - в связи с импортными поставками яиц после обнуления импортных пошлин. "Мы вообще не планируем какие-то объемы поставлять, но те излишки, которые у нас будут присутствовать на внутреннем рынке, мы, конечно же, нашей братской России поможем и поставим", - сказал он журналистам, видео его слов публикует агентство Sputnik Беларусь. По словам Бартоша, в Белоруссии потребление продукции увеличивается, "мы должны обеспечить свое население яйцом, курицей, о котором сегодня так много говорят, но у нас на внутреннем рынке никакого беспокойства не вызывает". "По яйцу и курице процентов 20-25 мы производим больше, чем можем потребить. По яйцу вообще месячное производство составляет на 50 процентов больше, чем мы потребляем. Порядка 140 миллионов штук мы потребляем на внутреннем рынке и 70 миллионов поставляем на российский рынок", - отметил глава минсельхоза Белоруссии. Президент РФ Владимир Путин, отвечая в четверг на большой ежегодной пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, отвечая на вопрос о ситуации с ценой на яйцо и мясо кур объяснил рост цен тем, что увеличился спрос, а производство не выросло, а также вовремя не был открыт импорт. По его мнению, ситуация с ценами на яйца "будет улучшаться", она уже минимум две недели является предметом обсуждения с министерством сельского хозяйства. Путин принес свои извинения за рост цен на яйца и заявил, что это был сбой в работе правительства.

https://ria.ru/20231215/yaytsa-1915990073.html

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экономика, россия, белоруссия, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)