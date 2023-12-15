Рейтинг@Mail.ru
Новосибирский губернатор объяснил рост цен на яйца - РИА Новости, 15.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:27 15.12.2023 (обновлено: 11:59 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/yaytsa-1915947395.html
Новосибирский губернатор объяснил рост цен на яйца
Новосибирский губернатор объяснил рост цен на яйца - РИА Новости, 15.12.2023
Новосибирский губернатор объяснил рост цен на яйца
Рост цен на яйца и куриное мясо в Новосибирской области связан с желанием производителей дополнительно заработать, заявил губернатор региона Андрей Травников,... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T08:27
2023-12-15T11:59
итоги года с владимиром путиным
новосибирская область
андрей травников
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727925569_0:34:3091:1773_1920x0_80_0_0_d576aebdb621ac6d7e0736f2b4579d20.jpg
НОВОСИБИРСК, 15 дек — РИА Новости. Рост цен на яйца и куриное мясо в Новосибирской области связан с желанием производителей дополнительно заработать, заявил губернатор региона Андрей Травников, его слова приводит Telegram-канал областного правительства."Наши производители, вместо того чтобы поддержать регион, воспользовались ситуацией, чтобы заработать дополнительные деньги. При этом в полном объеме получили льготные кредиты от государства, получили меры поддержки, в том числе из областного бюджета", — сказал глава региона на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики.Травников отметил, что продукция птицефабрик за неделю подорожала на четыре процента, а по сравнению с декабрем 2022-го — на 36 процентов. При этом цены на остальные группы продовольственных товаров не растут.Изучение ситуации показало, что повышение стоимости не связано с ростом надбавок ретейлеров."Отсылки производителей на рост стоимости топлива и ветеринарных препаратов или на кадровый голод — неперспективны. &lt;...&gt; Мы понимаем, и президент вчера четко сказал с чем это связано — это рыночная конъюнктура", — отметил Травников.Он добавил, что "будет совершенно не против", если ситуацию пристально изучит УФАС и прокуратура.Владимир Путин, отвечая накануне на вопрос о ценах на яйца и куриное мясо, объяснил ситуацию тем, что увеличился спрос, а производство не выросло, а также вовремя не открыли импорт. Президент отметил, что это был сбой в работе правительства. Он выразил уверенность, что ситуация улучшится, так как находится под пристальным вниманием Минсельхоза.
https://ria.ru/20231214/yaytsa-1915920057.html
https://ria.ru/20231214/yaytsa-1915857019.html
https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727925569_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_d15fe091ba2a7475b37839f73704e3a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
итоги года с владимиром путиным, новосибирская область, андрей травников, владимир путин, общество
Итоги года с Владимиром Путиным, Новосибирская область, Андрей Травников, Владимир Путин, Общество
Новосибирский губернатор объяснил рост цен на яйца

Травников объяснил рост цен на яйца желанием производителей заработать

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦех сортировки и упаковки яиц
Цех сортировки и упаковки яиц - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Цех сортировки и упаковки яиц. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 15 дек — РИА Новости. Рост цен на яйца и куриное мясо в Новосибирской области связан с желанием производителей дополнительно заработать, заявил губернатор региона Андрей Травников, его слова приводит Telegram-канал областного правительства.
"Наши производители, вместо того чтобы поддержать регион, воспользовались ситуацией, чтобы заработать дополнительные деньги. При этом в полном объеме получили льготные кредиты от государства, получили меры поддержки, в том числе из областного бюджета", — сказал глава региона на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики.
Яица - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
После обращения к Путину цены на яйца на краснодарском рынке снизились
14 декабря, 22:33
Травников отметил, что продукция птицефабрик за неделю подорожала на четыре процента, а по сравнению с декабрем 2022-го — на 36 процентов. При этом цены на остальные группы продовольственных товаров не растут.
Изучение ситуации показало, что повышение стоимости не связано с ростом надбавок ретейлеров.
"Отсылки производителей на рост стоимости топлива и ветеринарных препаратов или на кадровый голод — неперспективны. <...> Мы понимаем, и президент вчера четко сказал с чем это связано — это рыночная конъюнктура", — отметил Травников.
Проверка качества яиц - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
На Камчатке рассказали, как сдерживают рост цен на куриные яйца
14 декабря, 17:04
Он добавил, что "будет совершенно не против", если ситуацию пристально изучит УФАС и прокуратура.
Владимир Путин, отвечая накануне на вопрос о ценах на яйца и куриное мясо, объяснил ситуацию тем, что увеличился спрос, а производство не выросло, а также вовремя не открыли импорт. Президент отметил, что это был сбой в работе правительства. Он выразил уверенность, что ситуация улучшится, так как находится под пристальным вниманием Минсельхоза.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
"Верной дорогой идете". Путин подвел итоги года
14 декабря, 18:14
 
Итоги года с Владимиром ПутинымНовосибирская областьАндрей ТравниковВладимир ПутинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала