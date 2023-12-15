https://ria.ru/20231215/yaytsa-1915947395.html
Новосибирский губернатор объяснил рост цен на яйца
Новосибирский губернатор объяснил рост цен на яйца - РИА Новости, 15.12.2023
Новосибирский губернатор объяснил рост цен на яйца
Рост цен на яйца и куриное мясо в Новосибирской области связан с желанием производителей дополнительно заработать, заявил губернатор региона Андрей Травников,... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T08:27
2023-12-15T08:27
2023-12-15T11:59
итоги года с владимиром путиным
новосибирская область
андрей травников
владимир путин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727925569_0:34:3091:1773_1920x0_80_0_0_d576aebdb621ac6d7e0736f2b4579d20.jpg
НОВОСИБИРСК, 15 дек — РИА Новости. Рост цен на яйца и куриное мясо в Новосибирской области связан с желанием производителей дополнительно заработать, заявил губернатор региона Андрей Травников, его слова приводит Telegram-канал областного правительства."Наши производители, вместо того чтобы поддержать регион, воспользовались ситуацией, чтобы заработать дополнительные деньги. При этом в полном объеме получили льготные кредиты от государства, получили меры поддержки, в том числе из областного бюджета", — сказал глава региона на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики.Травников отметил, что продукция птицефабрик за неделю подорожала на четыре процента, а по сравнению с декабрем 2022-го — на 36 процентов. При этом цены на остальные группы продовольственных товаров не растут.Изучение ситуации показало, что повышение стоимости не связано с ростом надбавок ретейлеров."Отсылки производителей на рост стоимости топлива и ветеринарных препаратов или на кадровый голод — неперспективны. <...> Мы понимаем, и президент вчера четко сказал с чем это связано — это рыночная конъюнктура", — отметил Травников.Он добавил, что "будет совершенно не против", если ситуацию пристально изучит УФАС и прокуратура.Владимир Путин, отвечая накануне на вопрос о ценах на яйца и куриное мясо, объяснил ситуацию тем, что увеличился спрос, а производство не выросло, а также вовремя не открыли импорт. Президент отметил, что это был сбой в работе правительства. Он выразил уверенность, что ситуация улучшится, так как находится под пристальным вниманием Минсельхоза.
https://ria.ru/20231214/yaytsa-1915920057.html
https://ria.ru/20231214/yaytsa-1915857019.html
https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html
новосибирская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727925569_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_d15fe091ba2a7475b37839f73704e3a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
итоги года с владимиром путиным, новосибирская область, андрей травников, владимир путин, общество
Итоги года с Владимиром Путиным, Новосибирская область, Андрей Травников, Владимир Путин, Общество
Новосибирский губернатор объяснил рост цен на яйца
Травников объяснил рост цен на яйца желанием производителей заработать
НОВОСИБИРСК, 15 дек — РИА Новости.
Рост цен на яйца и куриное мясо в Новосибирской области связан с желанием производителей дополнительно заработать, заявил губернатор региона Андрей Травников, его слова приводит Telegram-канал
областного правительства.
"Наши производители, вместо того чтобы поддержать регион, воспользовались ситуацией, чтобы заработать дополнительные деньги. При этом в полном объеме получили льготные кредиты от государства, получили меры поддержки, в том числе из областного бюджета", — сказал глава региона на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики.
После обращения к Путину цены на яйца на краснодарском рынке снизились
Травников отметил, что продукция птицефабрик за неделю подорожала на четыре процента, а по сравнению с декабрем 2022-го — на 36 процентов. При этом цены на остальные группы продовольственных товаров не растут.
Изучение ситуации показало, что повышение стоимости не связано с ростом надбавок ретейлеров.
"Отсылки производителей на рост стоимости топлива и ветеринарных препаратов или на кадровый голод — неперспективны. <...> Мы понимаем, и президент вчера четко сказал с чем это связано — это рыночная конъюнктура", — отметил Травников.
На Камчатке рассказали, как сдерживают рост цен на куриные яйца
Он добавил, что "будет совершенно не против", если ситуацию пристально изучит УФАС
и прокуратура.
Владимир Путин
, отвечая накануне на вопрос о ценах на яйца и куриное мясо, объяснил ситуацию тем, что увеличился спрос, а производство не выросло, а также вовремя не открыли импорт. Президент отметил, что это был сбой в работе правительства. Он выразил уверенность, что ситуация улучшится, так как находится под пристальным вниманием Минсельхоза
.
"Верной дорогой идете". Путин подвел итоги года