https://ria.ru/20231215/yaytsa-1915947395.html

Новосибирский губернатор объяснил рост цен на яйца

Новосибирский губернатор объяснил рост цен на яйца - РИА Новости, 15.12.2023

Новосибирский губернатор объяснил рост цен на яйца

Рост цен на яйца и куриное мясо в Новосибирской области связан с желанием производителей дополнительно заработать, заявил губернатор региона Андрей Травников,... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T08:27

2023-12-15T08:27

2023-12-15T11:59

итоги года с владимиром путиным

новосибирская область

андрей травников

владимир путин

общество

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НОВОСИБИРСК, 15 дек — РИА Новости. Рост цен на яйца и куриное мясо в Новосибирской области связан с желанием производителей дополнительно заработать, заявил губернатор региона Андрей Травников, его слова приводит Telegram-канал областного правительства."Наши производители, вместо того чтобы поддержать регион, воспользовались ситуацией, чтобы заработать дополнительные деньги. При этом в полном объеме получили льготные кредиты от государства, получили меры поддержки, в том числе из областного бюджета", — сказал глава региона на заседании оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики.Травников отметил, что продукция птицефабрик за неделю подорожала на четыре процента, а по сравнению с декабрем 2022-го — на 36 процентов. При этом цены на остальные группы продовольственных товаров не растут.Изучение ситуации показало, что повышение стоимости не связано с ростом надбавок ретейлеров."Отсылки производителей на рост стоимости топлива и ветеринарных препаратов или на кадровый голод — неперспективны. <...> Мы понимаем, и президент вчера четко сказал с чем это связано — это рыночная конъюнктура", — отметил Травников.Он добавил, что "будет совершенно не против", если ситуацию пристально изучит УФАС и прокуратура.Владимир Путин, отвечая накануне на вопрос о ценах на яйца и куриное мясо, объяснил ситуацию тем, что увеличился спрос, а производство не выросло, а также вовремя не открыли импорт. Президент отметил, что это был сбой в работе правительства. Он выразил уверенность, что ситуация улучшится, так как находится под пристальным вниманием Минсельхоза.

https://ria.ru/20231214/yaytsa-1915920057.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

итоги года с владимиром путиным, новосибирская область, андрей травников, владимир путин, общество