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Байден обсудил с Эрдоганом перспективы Палестины

Байден обсудил с Эрдоганом перспективы Палестины - РИА Новости, 15.12.2023

Байден обсудил с Эрдоганом перспективы Палестины

Президент США Джо Байден в разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил поставки гуманитарной помощи в сектор Газа и будущие перспективы... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T02:02

2023-12-15T02:02

2023-12-15T02:02

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сша

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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден в разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил поставки гуманитарной помощи в сектор Газа и будущие перспективы палестинского населения, заявили в Белом доме. "Лидеры обсудили усилия по увеличению гуманитарной поддержки в Газе и защиту гражданского населения, а также необходимость политического горизонта для палестинского народа", - говорится в распространенном сообщении. Кроме того, Байден указал Эрдогану на поддержку со стороны США права Израиля на самооборону. Ранее канцелярия турецкого лидера заявила о том, что Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Байденом заявил, что углубление и затягивание израильских атак может иметь негативные региональные и глобальные последствия, а также что создание механизма-гаранта, предложенного Турцией, выполнение данных обещаний и создание независимого, суверенного, территориально интегрированного палестинского государства со столицей в Иерусалиме в границах 1967 года является наиболее разумным и устойчивым решением. Кроме того, как сообщили в Анкаре, Эрдоган заявил Байдену, что отказ США от безоговорочной поддержки Израиля может привести к прекращению огня в Газе, и отметил, что человеческая трагедия в Газе должна быть остановлена как можно скорее. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 18,7 тысяч человек, пострадали свыше 50 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231215/gaza-1915932583.html

https://ria.ru/20231214/protest-1915907149.html

https://ria.ru/20231214/gaza-1915847278.html

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Эмиль Калимуллин

Эмиль Калимуллин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Эмиль Калимуллин

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