Рейтинг@Mail.ru
Байден обсудил с Эрдоганом перспективы Палестины - РИА Новости, 15.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:02 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/vstrecha-1915933451.html
Байден обсудил с Эрдоганом перспективы Палестины
Байден обсудил с Эрдоганом перспективы Палестины - РИА Новости, 15.12.2023
Байден обсудил с Эрдоганом перспективы Палестины
Президент США Джо Байден в разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил поставки гуманитарной помощи в сектор Газа и будущие перспективы... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T02:02
2023-12-15T02:02
в мире
израиль
сша
палестина
реджеп тайип эрдоган
джо байден
владимир путин
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914280532_0:0:2715:1527_1920x0_80_0_0_8e9bbe1a050f58e012952b711e79fdd4.jpg
ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден в разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил поставки гуманитарной помощи в сектор Газа и будущие перспективы палестинского населения, заявили в Белом доме. "Лидеры обсудили усилия по увеличению гуманитарной поддержки в Газе и защиту гражданского населения, а также необходимость политического горизонта для палестинского народа", - говорится в распространенном сообщении. Кроме того, Байден указал Эрдогану на поддержку со стороны США права Израиля на самооборону. Ранее канцелярия турецкого лидера заявила о том, что Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Байденом заявил, что углубление и затягивание израильских атак может иметь негативные региональные и глобальные последствия, а также что создание механизма-гаранта, предложенного Турцией, выполнение данных обещаний и создание независимого, суверенного, территориально интегрированного палестинского государства со столицей в Иерусалиме в границах 1967 года является наиболее разумным и устойчивым решением. Кроме того, как сообщили в Анкаре, Эрдоган заявил Байдену, что отказ США от безоговорочной поддержки Израиля может привести к прекращению огня в Газе, и отметил, что человеческая трагедия в Газе должна быть остановлена как можно скорее. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 18,7 тысяч человек, пострадали свыше 50 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231215/gaza-1915932583.html
https://ria.ru/20231214/protest-1915907149.html
https://ria.ru/20231214/gaza-1915847278.html
израиль
сша
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Эмиль Калимуллин
Эмиль Калимуллин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914280532_0:0:2715:2037_1920x0_80_0_0_75a688e9c1feb48025842ecd0c640410.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, палестина, реджеп тайип эрдоган, джо байден, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Палестина, Реджеп Тайип Эрдоган, Джо Байден, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Байден обсудил с Эрдоганом перспективы Палестины

Байден обсудил с Эрдоганом гумпомощь Газе и перспективы Палестины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Президент США Джо Байден в разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудил поставки гуманитарной помощи в сектор Газа и будущие перспективы палестинского населения, заявили в Белом доме.
"Лидеры обсудили усилия по увеличению гуманитарной поддержки в Газе и защиту гражданского населения, а также необходимость политического горизонта для палестинского народа", - говорится в распространенном сообщении.
Дом, разрушенный в результате израильской бомбардировки сектора Газа - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Источник в Белом доме заявил о консенсусе в вопросе управления Газой
01:45
Кроме того, Байден указал Эрдогану на поддержку со стороны США права Израиля на самооборону.
Ранее канцелярия турецкого лидера заявила о том, что Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Байденом заявил, что углубление и затягивание израильских атак может иметь негативные региональные и глобальные последствия, а также что создание механизма-гаранта, предложенного Турцией, выполнение данных обещаний и создание независимого, суверенного, территориально интегрированного палестинского государства со столицей в Иерусалиме в границах 1967 года является наиболее разумным и устойчивым решением.
Кроме того, как сообщили в Анкаре, Эрдоган заявил Байдену, что отказ США от безоговорочной поддержки Израиля может привести к прекращению огня в Газе, и отметил, что человеческая трагедия в Газе должна быть остановлена как можно скорее.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
Участники акции с призывом прекратить огонь в Газе возле здания Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
СМИ: сотрудники Белого дома протестуют с призывом прекратить огонь в Газе
Вчера, 20:32
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 18,7 тысяч человек, пострадали свыше 50 тысяч.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
ООН не имеет доступа в северную часть сектора Газа с 1 декабря
Вчера, 16:38
 
В миреИзраильСШАПалестинаРеджеп Тайип ЭрдоганДжо БайденВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала