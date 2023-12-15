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Пентагон подтвердил встречу с военным атташе КНР - РИА Новости, 15.12.2023
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01:01 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/vstrecha-1915929790.html
Пентагон подтвердил встречу с военным атташе КНР
Пентагон подтвердил встречу с военным атташе КНР - РИА Новости, 15.12.2023
Пентагон подтвердил встречу с военным атташе КНР
Представитель американского минобороны подтвердил РИА Новости встречу чиновника Пентагона Майкла Чейза, курирующего отношения с КНР, с китайским военным атташе... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T01:01
2023-12-15T01:01
в мире
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нэнси пелоси
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министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Представитель американского минобороны подтвердил РИА Новости встречу чиновника Пентагона Майкла Чейза, курирующего отношения с КНР, с китайским военным атташе Лю Чжанем. Накануне о соответствующей встрече писала газета Financial Times. По информации источников издания, представители США и КНР обсуждали серию встреч по военным вопросам на высоком уровне, запланированных на 2024 год. "Да, я могу подтвердить", - сказал представитель Пентагона РИА Новости. Пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй сообщал РИА Новости, что китайские военные готовы ко взаимодействию с США для возобновления равноправных и взаимоуважительных контактов между оборонными ведомствами двух стран на самом высоком уровне. При этом публикацию СМИ о встрече представителя Пентагона и военного атташе Китая дипмиссия не комментирует, но заявляет, что "китайские военные готовы работать с американскими партнерами над реализацией консенсуса, достигнутого лидерами руководителями двух стран". В ноябре состоялись переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско. Последние полтора года контакты между Пекином и Вашингтоном были практически сведены к нулю. Постепенное потепление отношений стало возможно лишь несколько месяцев назад, но для полного возобновления коммуникаций, в том числе по оборонной линии, понадобились прямые переговоры лидеров двух стран. В частности, на переговорах в Сан-Франциско Китай и США договорились возобновить взаимодействие между вооруженными силами двух стран на высоком уровне. В августе прошлого года Китай в ответ на визит на Тайвань Нэнси Пелоси, занимавшей пост спикера палаты представителей на тот момент, приостановил сотрудничество с США в некоторых областях, в том числе коммуникации по линии оборонных ведомств. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
https://ria.ru/20231214/okean-1915733575.html
https://ria.ru/20231212/tayvan-1915213732.html
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в мире, сша, китай, сан-франциско, нэнси пелоси, джо байден, си цзиньпин, министерство обороны сша
В мире, США, Китай, Сан-Франциско, Нэнси Пелоси, Джо Байден, Си Цзиньпин, Министерство обороны США
Пентагон подтвердил встречу с военным атташе КНР

Пентагон подтвердил встречу своего чиновника с военным атташе КНР

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Представитель американского минобороны подтвердил РИА Новости встречу чиновника Пентагона Майкла Чейза, курирующего отношения с КНР, с китайским военным атташе Лю Чжанем.
Накануне о соответствующей встрече писала газета Financial Times. По информации источников издания, представители США и КНР обсуждали серию встреч по военным вопросам на высоком уровне, запланированных на 2024 год.
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"Да, я могу подтвердить", - сказал представитель Пентагона РИА Новости.
Пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй сообщал РИА Новости, что китайские военные готовы ко взаимодействию с США для возобновления равноправных и взаимоуважительных контактов между оборонными ведомствами двух стран на самом высоком уровне.
При этом публикацию СМИ о встрече представителя Пентагона и военного атташе Китая дипмиссия не комментирует, но заявляет, что "китайские военные готовы работать с американскими партнерами над реализацией консенсуса, достигнутого лидерами руководителями двух стран".
В ноябре состоялись переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско. Последние полтора года контакты между Пекином и Вашингтоном были практически сведены к нулю. Постепенное потепление отношений стало возможно лишь несколько месяцев назад, но для полного возобновления коммуникаций, в том числе по оборонной линии, понадобились прямые переговоры лидеров двух стран. В частности, на переговорах в Сан-Франциско Китай и США договорились возобновить взаимодействие между вооруженными силами двух стран на высоком уровне.
В августе прошлого года Китай в ответ на визит на Тайвань Нэнси Пелоси, занимавшей пост спикера палаты представителей на тот момент, приостановил сотрудничество с США в некоторых областях, в том числе коммуникации по линии оборонных ведомств. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
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