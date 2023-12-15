Пентагон подтвердил встречу с военным атташе КНР
Пентагон подтвердил встречу своего чиновника с военным атташе КНР
© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 дек - РИА Новости. Представитель американского минобороны подтвердил РИА Новости встречу чиновника Пентагона Майкла Чейза, курирующего отношения с КНР, с китайским военным атташе Лю Чжанем.
Накануне о соответствующей встрече писала газета Financial Times. По информации источников издания, представители США и КНР обсуждали серию встреч по военным вопросам на высоком уровне, запланированных на 2024 год.
"Да, я могу подтвердить", - сказал представитель Пентагона РИА Новости.
Пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй сообщал РИА Новости, что китайские военные готовы ко взаимодействию с США для возобновления равноправных и взаимоуважительных контактов между оборонными ведомствами двух стран на самом высоком уровне.
При этом публикацию СМИ о встрече представителя Пентагона и военного атташе Китая дипмиссия не комментирует, но заявляет, что "китайские военные готовы работать с американскими партнерами над реализацией консенсуса, достигнутого лидерами руководителями двух стран".
В ноябре состоялись переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско. Последние полтора года контакты между Пекином и Вашингтоном были практически сведены к нулю. Постепенное потепление отношений стало возможно лишь несколько месяцев назад, но для полного возобновления коммуникаций, в том числе по оборонной линии, понадобились прямые переговоры лидеров двух стран. В частности, на переговорах в Сан-Франциско Китай и США договорились возобновить взаимодействие между вооруженными силами двух стран на высоком уровне.
В августе прошлого года Китай в ответ на визит на Тайвань Нэнси Пелоси, занимавшей пост спикера палаты представителей на тот момент, приостановил сотрудничество с США в некоторых областях, в том числе коммуникации по линии оборонных ведомств. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.