https://ria.ru/20231215/vsm-1916033730.html
Путин анонсировал строительство ВСМ до новых регионов
Путин анонсировал строительство ВСМ до новых регионов - РИА Новости, 15.12.2023
Путин анонсировал строительство ВСМ до новых регионов
До новых регионов России проложат современные железнодорожные магистрали, сообщил Владимир Путин, выступая на съезде железнодорожников. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T14:51
2023-12-15T14:51
2023-12-15T15:31
донецк
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. До новых регионов России проложат современные железнодорожные магистрали, сообщил Владимир Путин, выступая на съезде железнодорожников."Особо подчеркну: в перспективе, безусловно, будем строить их (высокоскоростные железные дороги. — Прим. ред.) до Луганска и Донецка", — сказал президент.Он отметил, что такими магистралями планируется связать территории, на которых проживает 80 процентов населения России.За высокоскоростным железнодорожным сообщением стоит будущее российских железных дорог, подчеркнул глава государства. Их развитие создаст дополнительные возможности для миллионов людей, экономики, туризма, торговых связей.Высокоскоростной считается электрифицированная двухпутная железнодорожная линия, по которой могут ездить поезда со скоростью от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом планируется сделать ВСМ Москва — Санкт-Петербург.
https://ria.ru/20231002/magistral-1899818745.html
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк
Путин анонсировал строительство ВСМ до новых регионов
Путин: ВСМ в будущем будут строить до Донецка и Луганска
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
До новых регионов России проложат современные железнодорожные магистрали, сообщил Владимир Путин, выступая на съезде железнодорожников
.
«
"Особо подчеркну: в перспективе, безусловно, будем строить их (высокоскоростные железные дороги. — Прим. ред.) до Луганска и Донецка", — сказал президент.
Он отметил, что такими магистралями планируется связать территории, на которых проживает 80 процентов населения России.
За высокоскоростным железнодорожным сообщением стоит будущее российских железных дорог, подчеркнул глава государства. Их развитие создаст дополнительные возможности для миллионов людей, экономики, туризма, торговых связей.
Высокоскоростной считается электрифицированная двухпутная железнодорожная линия, по которой могут ездить поезда со скоростью от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом планируется сделать ВСМ Москва
— Санкт-Петербург
.
Запуск железнодорожной ВСМ Москва — Петербург проведут до 2030 года