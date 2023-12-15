https://ria.ru/20231215/vsm-1916033730.html

Путин анонсировал строительство ВСМ до новых регионов

Путин анонсировал строительство ВСМ до новых регионов - РИА Новости, 15.12.2023

Путин анонсировал строительство ВСМ до новых регионов

До новых регионов России проложат современные железнодорожные магистрали, сообщил Владимир Путин, выступая на съезде железнодорожников. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T14:51

2023-12-15T14:51

2023-12-15T15:31

донецк

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. До новых регионов России проложат современные железнодорожные магистрали, сообщил Владимир Путин, выступая на съезде железнодорожников."Особо подчеркну: в перспективе, безусловно, будем строить их (высокоскоростные железные дороги. — Прим. ред.) до Луганска и Донецка", — сказал президент.Он отметил, что такими магистралями планируется связать территории, на которых проживает 80 процентов населения России.За высокоскоростным железнодорожным сообщением стоит будущее российских железных дорог, подчеркнул глава государства. Их развитие создаст дополнительные возможности для миллионов людей, экономики, туризма, торговых связей.Высокоскоростной считается электрифицированная двухпутная железнодорожная линия, по которой могут ездить поезда со скоростью от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом планируется сделать ВСМ Москва — Санкт-Петербург.

https://ria.ru/20231002/magistral-1899818745.html

донецк

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донецк