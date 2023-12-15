https://ria.ru/20231215/vklady-1915929523.html

Россиянам рассказали об опасности банковских вкладов “с двойным дном”

Россиянам рассказали об опасности банковских вкладов “с двойным дном” - РИА Новости, 15.12.2023

Россиянам рассказали об опасности банковских вкладов “с двойным дном”

Банковские вклады, которые включают в себя инвестпродукты, могут оказаться совсем не выгодными с точки зрения дохода, рассказал агентству “Прайм” финансист... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T02:17

2023-12-15T02:17

2023-12-15T02:17

экономика

лазарь бадалов

банки

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Банковские вклады, которые включают в себя инвестпродукты, могут оказаться совсем не выгодными с точки зрения дохода, рассказал агентству “Прайм” финансист Лазарь Бадалов.В банках продвигают такие двойные продукты, обещая вкладчикам ставку выше рыночной. Но не всегда предупреждают о том, что никаких гарантий инвестдохода нет. Инвестиционная часть даже не застрахована в системе страхования вкладов."Чтобы не допускать этого, Центробанк обязал разъяснять клиентам все эти подробности. “Банки и другие организации теперь обязаны в устной и письменной формах уведомлять клиентов, что приобретаемый продукт не является вкладом”, - объясняет Бадалов.Сейчас приобрести такой двойной вклад по неведению стало сложнее, но исключить этот риск полностью все же нельзя, заключил финансист.

https://ria.ru/20231212/vklady-1915198988.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, лазарь бадалов, банки