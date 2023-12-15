https://ria.ru/20231215/vklady-1915929523.html
Россиянам рассказали об опасности банковских вкладов “с двойным дном”
Россиянам рассказали об опасности банковских вкладов “с двойным дном” - РИА Новости, 15.12.2023
Россиянам рассказали об опасности банковских вкладов “с двойным дном”
Банковские вклады, которые включают в себя инвестпродукты, могут оказаться совсем не выгодными с точки зрения дохода, рассказал агентству “Прайм” финансист... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T02:17
2023-12-15T02:17
2023-12-15T02:17
экономика
лазарь бадалов
банки
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Банковские вклады, которые включают в себя инвестпродукты, могут оказаться совсем не выгодными с точки зрения дохода, рассказал агентству “Прайм” финансист Лазарь Бадалов.В банках продвигают такие двойные продукты, обещая вкладчикам ставку выше рыночной. Но не всегда предупреждают о том, что никаких гарантий инвестдохода нет. Инвестиционная часть даже не застрахована в системе страхования вкладов."Чтобы не допускать этого, Центробанк обязал разъяснять клиентам все эти подробности. “Банки и другие организации теперь обязаны в устной и письменной формах уведомлять клиентов, что приобретаемый продукт не является вкладом”, - объясняет Бадалов.Сейчас приобрести такой двойной вклад по неведению стало сложнее, но исключить этот риск полностью все же нельзя, заключил финансист.
https://ria.ru/20231212/vklady-1915198988.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, лазарь бадалов, банки
Экономика, Лазарь Бадалов, Банки
Россиянам рассказали об опасности банковских вкладов “с двойным дном”
Финансист Бадалов предупредил об опасности банковских вкладов с инвестпродуктами