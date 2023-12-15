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Россиянам рассказали об опасности банковских вкладов “с двойным дном” - РИА Новости, 15.12.2023
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02:17 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/vklady-1915929523.html
Россиянам рассказали об опасности банковских вкладов “с двойным дном”
Россиянам рассказали об опасности банковских вкладов “с двойным дном” - РИА Новости, 15.12.2023
Россиянам рассказали об опасности банковских вкладов “с двойным дном”
Банковские вклады, которые включают в себя инвестпродукты, могут оказаться совсем не выгодными с точки зрения дохода, рассказал агентству “Прайм” финансист... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T02:17
2023-12-15T02:17
экономика
лазарь бадалов
банки
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Банковские вклады, которые включают в себя инвестпродукты, могут оказаться совсем не выгодными с точки зрения дохода, рассказал агентству “Прайм” финансист Лазарь Бадалов.В банках продвигают такие двойные продукты, обещая вкладчикам ставку выше рыночной. Но не всегда предупреждают о том, что никаких гарантий инвестдохода нет. Инвестиционная часть даже не застрахована в системе страхования вкладов."Чтобы не допускать этого, Центробанк обязал разъяснять клиентам все эти подробности. “Банки и другие организации теперь обязаны в устной и письменной формах уведомлять клиентов, что приобретаемый продукт не является вкладом”, - объясняет Бадалов.Сейчас приобрести такой двойной вклад по неведению стало сложнее, но исключить этот риск полностью все же нельзя, заключил финансист.
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экономика, лазарь бадалов, банки
Экономика, Лазарь Бадалов, Банки
Россиянам рассказали об опасности банковских вкладов “с двойным дном”

Финансист Бадалов предупредил об опасности банковских вкладов с инвестпродуктами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Банковские вклады, которые включают в себя инвестпродукты, могут оказаться совсем не выгодными с точки зрения дохода, рассказал агентству “Прайм” финансист Лазарь Бадалов.
В банках продвигают такие двойные продукты, обещая вкладчикам ставку выше рыночной. Но не всегда предупреждают о том, что никаких гарантий инвестдохода нет. Инвестиционная часть даже не застрахована в системе страхования вкладов.
«
"Чтобы не допускать этого, Центробанк обязал разъяснять клиентам все эти подробности. “Банки и другие организации теперь обязаны в устной и письменной формах уведомлять клиентов, что приобретаемый продукт не является вкладом”, - объясняет Бадалов.
Сейчас приобрести такой двойной вклад по неведению стало сложнее, но исключить этот риск полностью все же нельзя, заключил финансист.
Надпись Вклады на фоне работы менеджеров в банке - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Финансист предупредил о рисках “выгодных” вкладов, которые обещают банки
12 декабря, 02:17
 
ЭкономикаЛазарь БадаловБанки
 
 
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