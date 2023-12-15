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Белоруссия предложила новый вариант индексации тарифов за транзит нефти - РИА Новости, 15.12.2023
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09:39 15.12.2023
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Белоруссия предложила новый вариант индексации тарифов за транзит нефти
Белоруссия предложила новый вариант индексации тарифов за транзит нефти - РИА Новости, 15.12.2023
Белоруссия предложила новый вариант индексации тарифов за транзит нефти
Белоруссия предложила новый вариант индексации тарифов на транспортировку нефти по своей территории в Европу: для северной ветки нефтепровода "Дружба" Минск... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T09:39
2023-12-15T09:39
белоруссия
в мире
европа
германия
польша
игорь демин
транснефть
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Белоруссия предложила новый вариант индексации тарифов на транспортировку нефти по своей территории в Европу: для северной ветки нефтепровода "Дружба" Минск предлагает повысить тариф на 43%, а для южной - на 14,5%, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо оператора белорусской нефтетранспортной системы, направленное "Транснефти". В российской компании РИА Новости подтвердили факт получения письма. "Гомельтранснефть Дружба" направил 17 ноября "Транснефти" письмо с предложением поднять тарифы на транзит нефти по своей территории с 1 февраля 2024 года. Так, стоимость прокачки по северному направлению Унеча-Адамово (идет через Белоруссию в Германию) белорусская сторона просит повысить на 43,4%, до 653,8 рубля за тонну, а по южной ветке Унеча-Броды (через Белоруссию и Украину в Венгрию, Словакию и Чехию) - на 14,5%, до 195,8 рубля за тонну", - говорится в статье. Как пишет газета, в письме поясняется, что это необходимо для исключения перекрестного финансирования расходов на транспортировку нефти по северной ветке за счет прокачки по южной. Таким образом, удельный тариф по системе составит 104,3 рубля на 100 километров. Там также отмечается, что из-за отказа Польши и Германии принимать российскую нефть на фоне санкций грузооборот по транзитным направлениям снизился почти в 5 раз по сравнению с 2022 годом. Получение письма подтвердил РИА Новости пресс-секретарь - советник президента "Транснефти" Игорь Демин. "Тарифы установлены в рублях, и, конечно, надо учитывать инфляцию, в России индексация тарифа 7,2%", - сказал он. "Мы готовы обсуждать их (ред. - тарифов) изменение на южной ветке "Дружбы", по которой идет транзит российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию. Но коллеги хотят нашего согласования по увеличению тарифов по северной ветке, где транзитом прокачивается в Германию нефть из Казахстана, а это не наша компетенция, тем более что там предполагается существенный рост. Также нелогично обращаться к нам по согласованию тарифов прокачки на НПЗ Белоруссии", - добавил Демин. Белорусский оператор участка трубопровода "Дружба" "Гомельтранснефть Дружба" в начале июня сообщала, что предложила " Транснефти " повысить тарифы на транзитную транспортировку нефти через Белоруссию на 84% в условиях снижения транзита через территорию республики. Белорусская компания предлагала повысить удельный тариф на транспортировку нефти в направлении Польши и Германии с 0,91 доллара до 1,67 доллара за 100 тонно-километров, в направлении Украины - с 1,14 доллара до 2,09 доллара. В ноябре глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов сообщил, что переговоры об увеличении тарифа пока находятся на паузе. Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии). Транспортировка российской нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в конце февраля 2023 года. В Германию прокачка российской нефти по трубопроводу не ведется с начала 2023 года.
https://ria.ru/20231013/ukraina-1902608287.html
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белоруссия, в мире, европа, германия, польша, игорь демин, транснефть
Белоруссия, В мире, Европа, Германия, Польша, Игорь Демин, Транснефть
Белоруссия предложила новый вариант индексации тарифов за транзит нефти

“Ъ”: Белоруссия предложила новый вариант роста тарифов за транзит нефти в Европу

© AP Photo / Sergei GritsРабочие на платформе насосной станции трубопровода "Дружба" возле села Бобовичи в Белоруссии
Рабочие на платформе насосной станции трубопровода Дружба возле села Бобовичи в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочие на платформе насосной станции трубопровода "Дружба" возле села Бобовичи в Белоруссии. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Белоруссия предложила новый вариант индексации тарифов на транспортировку нефти по своей территории в Европу: для северной ветки нефтепровода "Дружба" Минск предлагает повысить тариф на 43%, а для южной - на 14,5%, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо оператора белорусской нефтетранспортной системы, направленное "Транснефти". В российской компании РИА Новости подтвердили факт получения письма.
"Гомельтранснефть Дружба" направил 17 ноября "Транснефти" письмо с предложением поднять тарифы на транзит нефти по своей территории с 1 февраля 2024 года. Так, стоимость прокачки по северному направлению Унеча-Адамово (идет через Белоруссию в Германию) белорусская сторона просит повысить на 43,4%, до 653,8 рубля за тонну, а по южной ветке Унеча-Броды (через Белоруссию и Украину в Венгрию, Словакию и Чехию) - на 14,5%, до 195,8 рубля за тонну", - говорится в статье.
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Как пишет газета, в письме поясняется, что это необходимо для исключения перекрестного финансирования расходов на транспортировку нефти по северной ветке за счет прокачки по южной. Таким образом, удельный тариф по системе составит 104,3 рубля на 100 километров. Там также отмечается, что из-за отказа Польши и Германии принимать российскую нефть на фоне санкций грузооборот по транзитным направлениям снизился почти в 5 раз по сравнению с 2022 годом.
Получение письма подтвердил РИА Новости пресс-секретарь - советник президента "Транснефти" Игорь Демин. "Тарифы установлены в рублях, и, конечно, надо учитывать инфляцию, в России индексация тарифа 7,2%", - сказал он.
«
"Мы готовы обсуждать их (ред. - тарифов) изменение на южной ветке "Дружбы", по которой идет транзит российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию. Но коллеги хотят нашего согласования по увеличению тарифов по северной ветке, где транзитом прокачивается в Германию нефть из Казахстана, а это не наша компетенция, тем более что там предполагается существенный рост. Также нелогично обращаться к нам по согласованию тарифов прокачки на НПЗ Белоруссии", - добавил Демин.
Белорусский оператор участка трубопровода "Дружба" "Гомельтранснефть Дружба" в начале июня сообщала, что предложила " Транснефти " повысить тарифы на транзитную транспортировку нефти через Белоруссию на 84% в условиях снижения транзита через территорию республики. Белорусская компания предлагала повысить удельный тариф на транспортировку нефти в направлении Польши и Германии с 0,91 доллара до 1,67 доллара за 100 тонно-километров, в направлении Украины - с 1,14 доллара до 2,09 доллара. В ноябре глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов сообщил, что переговоры об увеличении тарифа пока находятся на паузе.
Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии). Транспортировка российской нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в конце февраля 2023 года. В Германию прокачка российской нефти по трубопроводу не ведется с начала 2023 года.
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