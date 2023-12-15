https://ria.ru/20231215/tarify-1915954310.html

Белоруссия предложила новый вариант индексации тарифов за транзит нефти

Белоруссия предложила новый вариант индексации тарифов за транзит нефти - РИА Новости, 15.12.2023

Белоруссия предложила новый вариант индексации тарифов за транзит нефти

Белоруссия предложила новый вариант индексации тарифов на транспортировку нефти по своей территории в Европу: для северной ветки нефтепровода "Дружба" Минск... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T09:39

2023-12-15T09:39

2023-12-15T09:39

белоруссия

в мире

европа

германия

польша

игорь демин

транснефть

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849058169_0:0:2402:1351_1920x0_80_0_0_fb21ff789001adb05427a86c70485711.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Белоруссия предложила новый вариант индексации тарифов на транспортировку нефти по своей территории в Европу: для северной ветки нефтепровода "Дружба" Минск предлагает повысить тариф на 43%, а для южной - на 14,5%, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо оператора белорусской нефтетранспортной системы, направленное "Транснефти". В российской компании РИА Новости подтвердили факт получения письма. "Гомельтранснефть Дружба" направил 17 ноября "Транснефти" письмо с предложением поднять тарифы на транзит нефти по своей территории с 1 февраля 2024 года. Так, стоимость прокачки по северному направлению Унеча-Адамово (идет через Белоруссию в Германию) белорусская сторона просит повысить на 43,4%, до 653,8 рубля за тонну, а по южной ветке Унеча-Броды (через Белоруссию и Украину в Венгрию, Словакию и Чехию) - на 14,5%, до 195,8 рубля за тонну", - говорится в статье. Как пишет газета, в письме поясняется, что это необходимо для исключения перекрестного финансирования расходов на транспортировку нефти по северной ветке за счет прокачки по южной. Таким образом, удельный тариф по системе составит 104,3 рубля на 100 километров. Там также отмечается, что из-за отказа Польши и Германии принимать российскую нефть на фоне санкций грузооборот по транзитным направлениям снизился почти в 5 раз по сравнению с 2022 годом. Получение письма подтвердил РИА Новости пресс-секретарь - советник президента "Транснефти" Игорь Демин. "Тарифы установлены в рублях, и, конечно, надо учитывать инфляцию, в России индексация тарифа 7,2%", - сказал он. "Мы готовы обсуждать их (ред. - тарифов) изменение на южной ветке "Дружбы", по которой идет транзит российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию. Но коллеги хотят нашего согласования по увеличению тарифов по северной ветке, где транзитом прокачивается в Германию нефть из Казахстана, а это не наша компетенция, тем более что там предполагается существенный рост. Также нелогично обращаться к нам по согласованию тарифов прокачки на НПЗ Белоруссии", - добавил Демин. Белорусский оператор участка трубопровода "Дружба" "Гомельтранснефть Дружба" в начале июня сообщала, что предложила " Транснефти " повысить тарифы на транзитную транспортировку нефти через Белоруссию на 84% в условиях снижения транзита через территорию республики. Белорусская компания предлагала повысить удельный тариф на транспортировку нефти в направлении Польши и Германии с 0,91 доллара до 1,67 доллара за 100 тонно-километров, в направлении Украины - с 1,14 доллара до 2,09 доллара. В ноябре глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов сообщил, что переговоры об увеличении тарифа пока находятся на паузе. Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Альметьевске, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии в направлении Польши и Германии) и южный (по территории Украины в направлении Венгрии, Словакии, Чехии). Транспортировка российской нефти в Польшу по "Дружбе" была прекращена в конце февраля 2023 года. В Германию прокачка российской нефти по трубопроводу не ведется с начала 2023 года.

https://ria.ru/20231013/ukraina-1902608287.html

https://ria.ru/20230908/uran-1894813013.html

белоруссия

европа

германия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белоруссия, в мире, европа, германия, польша, игорь демин, транснефть