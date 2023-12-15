https://ria.ru/20231215/sugroby-1915959192.html

Высота сугробов в Москве достигла максимума за почти 150 лет

Высота сугробов в Москве достигла максимума за почти 150 лет - РИА Новости, 15.12.2023

Высота сугробов в Москве достигла максимума за почти 150 лет

Высота сугробов в Москве достигла для 15 декабря максимума за почти 150 лет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T10:14

2023-12-15T10:14

2023-12-15T10:17

общество

москва

евгений тишковец

погода

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913626460_0:306:3097:2048_1920x0_80_0_0_d5be371604e3c4cf47ffdee57b44c5b7.jpg

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Высота сугробов в Москве достигла для 15 декабря максимума за почти 150 лет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве намело такие сугробы, которых 15 декабря не было никогда за почти 150-летнюю историю регулярных метеорологических измерений. Так, к 9 часам утра на базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составила 38 сантиметров, в Тушино – 40 сантиметров, Балчуг – 43 сантиметра, МГУ – 49 сантиметров при норме 15 сантиметров", - рассказал Тишковец. По его словам, пал снежный рекорд этого дня, державшийся 104 года, когда в Москве снегомерная линейка в 1919 году показала 32 сантиметра."С учетом того, что в течение дня выпадет до 3 миллиметров осадков, то к концу дня в столице местами сформируются полуметровые сугробы", - добавил метеоролог.

https://ria.ru/20231206/kolebaniya-1914163440.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, евгений тишковец, погода