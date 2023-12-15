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Высота сугробов в Москве достигла максимума за почти 150 лет - РИА Новости, 15.12.2023
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10:14 15.12.2023 (обновлено: 10:17 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/sugroby-1915959192.html
Высота сугробов в Москве достигла максимума за почти 150 лет
Высота сугробов в Москве достигла максимума за почти 150 лет - РИА Новости, 15.12.2023
Высота сугробов в Москве достигла максимума за почти 150 лет
Высота сугробов в Москве достигла для 15 декабря максимума за почти 150 лет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T10:14
2023-12-15T10:17
общество
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Высота сугробов в Москве достигла для 15 декабря максимума за почти 150 лет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В Москве намело такие сугробы, которых 15 декабря не было никогда за почти 150-летнюю историю регулярных метеорологических измерений. Так, к 9 часам утра на базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составила 38 сантиметров, в Тушино – 40 сантиметров, Балчуг – 43 сантиметра, МГУ – 49 сантиметров при норме 15 сантиметров", - рассказал Тишковец. По его словам, пал снежный рекорд этого дня, державшийся 104 года, когда в Москве снегомерная линейка в 1919 году показала 32 сантиметра."С учетом того, что в течение дня выпадет до 3 миллиметров осадков, то к концу дня в столице местами сформируются полуметровые сугробы", - добавил метеоролог.
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общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Высота сугробов в Москве достигла максимума за почти 150 лет

Тишковец: высота сугробов в Москве достигла в пятницу максимума за почти 150 лет

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗаснеженные автомобили в Москве
Заснеженные автомобили в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Заснеженные автомобили в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Высота сугробов в Москве достигла для 15 декабря максимума за почти 150 лет, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В Москве намело такие сугробы, которых 15 декабря не было никогда за почти 150-летнюю историю регулярных метеорологических измерений. Так, к 9 часам утра на базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составила 38 сантиметров, в Тушино – 40 сантиметров, Балчуг – 43 сантиметра, МГУ – 49 сантиметров при норме 15 сантиметров", - рассказал Тишковец.
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По его словам, пал снежный рекорд этого дня, державшийся 104 года, когда в Москве снегомерная линейка в 1919 году показала 32 сантиметра.
"С учетом того, что в течение дня выпадет до 3 миллиметров осадков, то к концу дня в столице местами сформируются полуметровые сугробы", - добавил метеоролог.
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© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В минувшее воскресенье в городе выпало 15 сантиметров снега, поэтому коммунальные службы, занимающиеся его уборкой, постарались организовать свою работу так, чтобы не остановить движение транспорта и создать комфортные условия для пешеходов, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Уборка снега в Москве

В минувшее воскресенье в городе выпало 15 сантиметров снега, поэтому коммунальные службы, занимающиеся его уборкой, постарались организовать свою работу так, чтобы не остановить движение транспорта и создать комфортные условия для пешеходов, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
1 из 9
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

"Более 135 тысяч человек и свыше 18 тысяч единиц различной специализированной техники работают над очисткой Москвы от снега", – отметил Бирюков.

Уборка снега в Москве

"Более 135 тысяч человек и свыше 18 тысяч единиц различной специализированной техники работают над очисткой Москвы от снега", – отметил Бирюков.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
2 из 9
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

По его словам, за сутки улицы обрабатывали трижды. Работы не останавливали и в ночное время. Бирюков напомнил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина к работе по очистке снега были привлечены дополнительные ресурсы из системы городского хозяйства столицы.

Уборка снега в Москве

По его словам, за сутки улицы обрабатывали трижды. Работы не останавливали и в ночное время. Бирюков напомнил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина к работе по очистке снега были привлечены дополнительные ресурсы из системы городского хозяйства столицы.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
3 из 9
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

На уборку снега столичные власти направили максимальное количество роторной и другой техники, а также дворников. В течение всего светового дня коммунальные службы очищают скатные кровли многоквартирных домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков.

Уборка снега в Москве

На уборку снега столичные власти направили максимальное количество роторной и другой техники, а также дворников. В течение всего светового дня коммунальные службы очищают скатные кровли многоквартирных домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
4 из 9
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В первую очередь во время сильных снегопадов очищаются самые оживленные центральные улицы, транспортные узлы и подъезды к жизненно важным и социальным объектам.

Уборка снега в Москве

В первую очередь во время сильных снегопадов очищаются самые оживленные центральные улицы, транспортные узлы и подъезды к жизненно важным и социальным объектам.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
5 из 9
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

После прометания дороги и тротуары обрабатывают противогололедными материалами. Это необходимо, чтобы предотвратить образование ледяной пленки, которая может быть опасной для движения.

Уборка снега в Москве

После прометания дороги и тротуары обрабатывают противогололедными материалами. Это необходимо, чтобы предотвратить образование ледяной пленки, которая может быть опасной для движения.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
6 из 9
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

За очистку пешеходных зон, общественных пространств, тротуаров, детских площадок, парков и других мест, труднодоступных для крупногабаритной техники, отвечают специалисты на малогабаритных уборочных машинах и бригады ручного труда.

Уборка снега в Москве

За очистку пешеходных зон, общественных пространств, тротуаров, детских площадок, парков и других мест, труднодоступных для крупногабаритной техники, отвечают специалисты на малогабаритных уборочных машинах и бригады ручного труда.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
7 из 9
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Время уборки московских улиц строго регламентируется. Так, например, снег с дорог и тротуаров коммунальщики обязаны убрать в течение 2-4 часов, а вывезти – в течение 12 часов. Если снегопад затяжной, уборочная техника обязана выходить на очистку дорожного полотна каждые 4 часа. В среднем, коммунальные машины убирают дороги трижды в сутки, но при аномальных погодных условиях количество прометаний может быть увеличено. На уборку сугробов рядом с торговыми центрами, школами, поликлиниками, станциями метро, остановками и театрами дается не больше суток.

Уборка снега в Москве

Время уборки московских улиц строго регламентируется. Так, например, снег с дорог и тротуаров коммунальщики обязаны убрать в течение 2-4 часов, а вывезти – в течение 12 часов. Если снегопад затяжной, уборочная техника обязана выходить на очистку дорожного полотна каждые 4 часа. В среднем, коммунальные машины убирают дороги трижды в сутки, но при аномальных погодных условиях количество прометаний может быть увеличено. На уборку сугробов рядом с торговыми центрами, школами, поликлиниками, станциями метро, остановками и театрами дается не больше суток.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
8 из 9
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

По данным синоптиков, высота сугробов в Москве местами превысила рекордные за всю историю измерений 40 сантиметров. Такой снежный покров характерен для февраля, когда сугробы достигают максимальной высоты.

Уборка снега в Москве

По данным синоптиков, высота сугробов в Москве местами превысила рекордные за всю историю измерений 40 сантиметров. Такой снежный покров характерен для февраля, когда сугробы достигают максимальной высоты.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
9 из 9

В минувшее воскресенье в городе выпало 15 сантиметров снега, поэтому коммунальные службы, занимающиеся его уборкой, постарались организовать свою работу так, чтобы не остановить движение транспорта и создать комфортные условия для пешеходов, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
1 из 9

"Более 135 тысяч человек и свыше 18 тысяч единиц различной специализированной техники работают над очисткой Москвы от снега", – отметил Бирюков.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
2 из 9

По его словам, за сутки улицы обрабатывали трижды. Работы не останавливали и в ночное время. Бирюков напомнил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина к работе по очистке снега были привлечены дополнительные ресурсы из системы городского хозяйства столицы.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
3 из 9

На уборку снега столичные власти направили максимальное количество роторной и другой техники, а также дворников. В течение всего светового дня коммунальные службы очищают скатные кровли многоквартирных домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
4 из 9

В первую очередь во время сильных снегопадов очищаются самые оживленные центральные улицы, транспортные узлы и подъезды к жизненно важным и социальным объектам.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
5 из 9

После прометания дороги и тротуары обрабатывают противогололедными материалами. Это необходимо, чтобы предотвратить образование ледяной пленки, которая может быть опасной для движения.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
6 из 9

За очистку пешеходных зон, общественных пространств, тротуаров, детских площадок, парков и других мест, труднодоступных для крупногабаритной техники, отвечают специалисты на малогабаритных уборочных машинах и бригады ручного труда.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
7 из 9

Время уборки московских улиц строго регламентируется. Так, например, снег с дорог и тротуаров коммунальщики обязаны убрать в течение 2-4 часов, а вывезти – в течение 12 часов. Если снегопад затяжной, уборочная техника обязана выходить на очистку дорожного полотна каждые 4 часа. В среднем, коммунальные машины убирают дороги трижды в сутки, но при аномальных погодных условиях количество прометаний может быть увеличено. На уборку сугробов рядом с торговыми центрами, школами, поликлиниками, станциями метро, остановками и театрами дается не больше суток.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
8 из 9

По данным синоптиков, высота сугробов в Москве местами превысила рекордные за всю историю измерений 40 сантиметров. Такой снежный покров характерен для февраля, когда сугробы достигают максимальной высоты.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
9 из 9
 
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