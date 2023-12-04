Рейтинг@Mail.ru
Укутанная в снежную шубу: как Москва противостоит разгулу стихии - РИА Новости, 04.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:00 04.12.2023
https://ria.ru/20231204/sneg-1913669229.html
Укутанная в снежную шубу: как Москва противостоит разгулу стихии
Укутанная в снежную шубу: как Москва противостоит разгулу стихии - РИА Новости, 04.12.2023
Укутанная в снежную шубу: как Москва противостоит разгулу стихии
Календарная зима погрузила Москву поистине в сказочную атмосферу: мощные снегопады одели столичные панорамы в белоснежную шубку. Впрочем, наслаждаться видами... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T16:00
2023-12-04T16:00
фото
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
снегопад в москве
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913666721_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_017100f40aeeb9b499a17275465ff53d.jpg
Календарная зима погрузила Москву поистине в сказочную атмосферу: мощные снегопады одели столичные панорамы в белоснежную шубку. Впрочем, наслаждаться видами заснеженного города куда приятнее, когда погода не мешает привычному передвижению по улицам, и для этого специалисты коммунальных и дорожных служб оперативно устраняют последствия снегопада. Как Москва справляется с разгулом стихии, смотрите в галерее РИА Новости.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913666721_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e505ba6fe0aa8e03f77098f4c92268f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото, фото, москва, снегопад в москве
Фото, Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Снегопад в Москве

Укутанная в снежную шубу: как Москва противостоит разгулу стихии

Читать ria.ru в
Календарная зима погрузила Москву поистине в сказочную атмосферу: мощные снегопады одели столичные панорамы в белоснежную шубку. Впрочем, наслаждаться видами заснеженного города куда приятнее, когда погода не мешает привычному передвижению по улицам, и для этого специалисты коммунальных и дорожных служб оперативно устраняют последствия снегопада. Как Москва справляется с разгулом стихии, смотрите в галерее РИА Новости.
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В минувшее воскресенье в городе выпало 15 сантиметров снега, поэтому коммунальные службы, занимающиеся его уборкой, постарались организовать свою работу так, чтобы не остановить движение транспорта и создать комфортные условия для пешеходов, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Уборка снега в Москве

В минувшее воскресенье в городе выпало 15 сантиметров снега, поэтому коммунальные службы, занимающиеся его уборкой, постарались организовать свою работу так, чтобы не остановить движение транспорта и создать комфортные условия для пешеходов, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
1 из 9
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

"Более 135 тысяч человек и свыше 18 тысяч единиц различной специализированной техники работают над очисткой Москвы от снега", – отметил Бирюков.

Уборка снега в Москве

"Более 135 тысяч человек и свыше 18 тысяч единиц различной специализированной техники работают над очисткой Москвы от снега", – отметил Бирюков.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
2 из 9
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

По его словам, за сутки улицы обрабатывали трижды. Работы не останавливали и в ночное время. Бирюков напомнил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина к работе по очистке снега были привлечены дополнительные ресурсы из системы городского хозяйства столицы.

Уборка снега в Москве

По его словам, за сутки улицы обрабатывали трижды. Работы не останавливали и в ночное время. Бирюков напомнил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина к работе по очистке снега были привлечены дополнительные ресурсы из системы городского хозяйства столицы.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
3 из 9
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

На уборку снега столичные власти направили максимальное количество роторной и другой техники, а также дворников. В течение всего светового дня коммунальные службы очищают скатные кровли многоквартирных домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков.

Уборка снега в Москве

На уборку снега столичные власти направили максимальное количество роторной и другой техники, а также дворников. В течение всего светового дня коммунальные службы очищают скатные кровли многоквартирных домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желоба и воронки водостоков.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
4 из 9
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В первую очередь во время сильных снегопадов очищаются самые оживленные центральные улицы, транспортные узлы и подъезды к жизненно важным и социальным объектам.

Уборка снега в Москве

В первую очередь во время сильных снегопадов очищаются самые оживленные центральные улицы, транспортные узлы и подъезды к жизненно важным и социальным объектам.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
5 из 9
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

После прометания дороги и тротуары обрабатывают противогололедными материалами. Это необходимо, чтобы предотвратить образование ледяной пленки, которая может быть опасной для движения.

Уборка снега в Москве

После прометания дороги и тротуары обрабатывают противогололедными материалами. Это необходимо, чтобы предотвратить образование ледяной пленки, которая может быть опасной для движения.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
6 из 9
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

За очистку пешеходных зон, общественных пространств, тротуаров, детских площадок, парков и других мест, труднодоступных для крупногабаритной техники, отвечают специалисты на малогабаритных уборочных машинах и бригады ручного труда.

Уборка снега в Москве

За очистку пешеходных зон, общественных пространств, тротуаров, детских площадок, парков и других мест, труднодоступных для крупногабаритной техники, отвечают специалисты на малогабаритных уборочных машинах и бригады ручного труда.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
7 из 9
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Время уборки московских улиц строго регламентируется. Так, например, снег с дорог и тротуаров коммунальщики обязаны убрать в течение 2-4 часов, а вывезти – в течение 12 часов. Если снегопад затяжной, уборочная техника обязана выходить на очистку дорожного полотна каждые 4 часа. В среднем, коммунальные машины убирают дороги трижды в сутки, но при аномальных погодных условиях количество прометаний может быть увеличено. На уборку сугробов рядом с торговыми центрами, школами, поликлиниками, станциями метро, остановками и театрами дается не больше суток.

Уборка снега в Москве

Время уборки московских улиц строго регламентируется. Так, например, снег с дорог и тротуаров коммунальщики обязаны убрать в течение 2-4 часов, а вывезти – в течение 12 часов. Если снегопад затяжной, уборочная техника обязана выходить на очистку дорожного полотна каждые 4 часа. В среднем, коммунальные машины убирают дороги трижды в сутки, но при аномальных погодных условиях количество прометаний может быть увеличено. На уборку сугробов рядом с торговыми центрами, школами, поликлиниками, станциями метро, остановками и театрами дается не больше суток.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
8 из 9
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

По данным синоптиков, высота сугробов в Москве местами превысила рекордные за всю историю измерений 40 сантиметров. Такой снежный покров характерен для февраля, когда сугробы достигают максимальной высоты.

Уборка снега в Москве

По данным синоптиков, высота сугробов в Москве местами превысила рекордные за всю историю измерений 40 сантиметров. Такой снежный покров характерен для февраля, когда сугробы достигают максимальной высоты.

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
9 из 9
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниФотоМоскваСнегопад в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала