Рейтинг@Mail.ru
Правительство направит средства на субсидирование авиаперелетов в ДФО - РИА Новости, 15.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:06 15.12.2023 (обновлено: 16:35 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/subsidirovanie-1916059271.html
Правительство направит средства на субсидирование авиаперелетов в ДФО
Правительство направит средства на субсидирование авиаперелетов в ДФО - РИА Новости, 15.12.2023
Правительство направит средства на субсидирование авиаперелетов в ДФО
Правительство России в 2023 году направит около 4,5 миллиарда рублей на возмещение затрат по субсидируемым авиаперевозкам на Дальнем Востоке, сообщает... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T16:06
2023-12-15T16:35
россия
дальний восток
экономика
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Правительство России в 2023 году направит около 4,5 миллиарда рублей на возмещение затрат по субсидируемым авиаперевозкам на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба кабмина."В 2023 году около 4,5 миллиарда рублей будет направлено на субсидирование авиаперелётов для льготников из удалённых и труднодоступных населённых пунктов Дальнего Востока. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Средства пойдут на возмещение затрат авиакомпаний на организацию таких перевозок. Всего в 2023 году на эту программу с учётом ранее выделенных средств из федерального бюджета будет направлено более 10 миллиардов рублей.Программа субсидирования авиаперевозок льготников из удалённых и труднодоступных населённых пунктов Дальнего Востока была запущена в 2018 году. Она охватывает 79 маршрутов и включает перелёты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Омск, Новосибирск, Екатеринбург и другие города России.Право на билеты по специальным тарифам имеют в том числе граждане младше 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды первой группы, дети-инвалиды, а также многодетные семьи, поясняет пресс-служба.
https://ria.ru/20221115/aviaperelety-1831540823.html
россия
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_197:228:2543:1988_1920x0_80_0_0_06b9c2c9d794480f5800f9325d9b73e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дальний восток, экономика, михаил мишустин
Россия, Дальний Восток, Экономика, Михаил Мишустин
Правительство направит средства на субсидирование авиаперелетов в ДФО

Кабмин выделит около 4,5 млрд руб на субсидирование перелетов на Дальнем Востоке

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Правительство России в 2023 году направит около 4,5 миллиарда рублей на возмещение затрат по субсидируемым авиаперевозкам на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба кабмина.
"В 2023 году около 4,5 миллиарда рублей будет направлено на субсидирование авиаперелётов для льготников из удалённых и труднодоступных населённых пунктов Дальнего Востока. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Средства пойдут на возмещение затрат авиакомпаний на организацию таких перевозок. Всего в 2023 году на эту программу с учётом ранее выделенных средств из федерального бюджета будет направлено более 10 миллиардов рублей.
Программа субсидирования авиаперевозок льготников из удалённых и труднодоступных населённых пунктов Дальнего Востока была запущена в 2018 году. Она охватывает 79 маршрутов и включает перелёты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Омск, Новосибирск, Екатеринбург и другие города России.
Право на билеты по специальным тарифам имеют в том числе граждане младше 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды первой группы, дети-инвалиды, а также многодетные семьи, поясняет пресс-служба.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 15.11.2022
Власти расширили возможности бесплатных авиаперелетов для детей-инвалидов
15 ноября 2022, 10:56
 
РоссияДальний ВостокЭкономикаМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала