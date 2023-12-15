https://ria.ru/20231215/subsidirovanie-1916059271.html

Правительство направит средства на субсидирование авиаперелетов в ДФО

Правительство направит средства на субсидирование авиаперелетов в ДФО - РИА Новости, 15.12.2023

Правительство направит средства на субсидирование авиаперелетов в ДФО

Правительство России в 2023 году направит около 4,5 миллиарда рублей на возмещение затрат по субсидируемым авиаперевозкам на Дальнем Востоке, сообщает... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T16:06

2023-12-15T16:06

2023-12-15T16:35

россия

дальний восток

экономика

михаил мишустин

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Правительство России в 2023 году направит около 4,5 миллиарда рублей на возмещение затрат по субсидируемым авиаперевозкам на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба кабмина."В 2023 году около 4,5 миллиарда рублей будет направлено на субсидирование авиаперелётов для льготников из удалённых и труднодоступных населённых пунктов Дальнего Востока. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Средства пойдут на возмещение затрат авиакомпаний на организацию таких перевозок. Всего в 2023 году на эту программу с учётом ранее выделенных средств из федерального бюджета будет направлено более 10 миллиардов рублей.Программа субсидирования авиаперевозок льготников из удалённых и труднодоступных населённых пунктов Дальнего Востока была запущена в 2018 году. Она охватывает 79 маршрутов и включает перелёты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Омск, Новосибирск, Екатеринбург и другие города России.Право на билеты по специальным тарифам имеют в том числе граждане младше 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды первой группы, дети-инвалиды, а также многодетные семьи, поясняет пресс-служба.

https://ria.ru/20221115/aviaperelety-1831540823.html

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россия, дальний восток, экономика, михаил мишустин