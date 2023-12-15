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Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки - РИА Новости, 15.12.2023
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15:14 15.12.2023 (обновлено: 15:51 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/stavka-1916042829.html
Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки
Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки - РИА Новости, 15.12.2023
Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки
Экономика России не успевает за спросом, без повышения ключевой ставки ЦБ был бы эффект перегретого двигателя автомобиля, заявила глава регулятора Эльвира... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T15:14
2023-12-15T15:51
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
ключевая ставка
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Экономика России не успевает за спросом, без повышения ключевой ставки ЦБ был бы эффект перегретого двигателя автомобиля, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции."Трудовые ресурсы, наряду с располагаемыми технологиями и мощностями, определяют объективные возможности экономики, которые задают ее потенциал. Высокая и устойчивая инфляция говорит о том, что экономика отклонилась от этого потенциала и не успевает за растущим спросом. И если бы мы закрыли глаза на высокую инфляцию и не ужесточали денежно-кредитную политику, экономике это только навредило бы", - сказала Набиуллина."Представьте, что экономика – это автомобиль. Если пытаться ехать быстрее, чем задано конструкцией автомобиля, изо всех сил давить на газ, то двигатель рано или поздно перегреется, далеко мы не уедем. Ехать, возможно, будем быстро, но не долго", - добавила она.По словам главы регулятора, в "условиях перегрева экономики" создание каждой дополнительной единицы товара будет даваться все сложнее и дороже."Попытка расти быстрее потенциала за счет мягкой денежно-кредитной политики выльется в рост цен, который будет все больше съедать сбережения и рост зарплат. В итоге реального роста благосостояния общества мы не получим. Именно этого мы и хотим избежать, обеспечивая возвращение инфляции к цели, а экономики – на траекторию сбалансированного устойчивого роста", - пояснила глава ЦБ.
https://ria.ru/20231215/stavka-1916047797.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, ключевая ставка
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина, Ключевая ставка
Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки

Набиуллина сравнила российскую экономику с перегретым автомобильным двигателем

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦентральный банк РФ
Центральный банк РФ - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Экономика России не успевает за спросом, без повышения ключевой ставки ЦБ был бы эффект перегретого двигателя автомобиля, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
"Трудовые ресурсы, наряду с располагаемыми технологиями и мощностями, определяют объективные возможности экономики, которые задают ее потенциал. Высокая и устойчивая инфляция говорит о том, что экономика отклонилась от этого потенциала и не успевает за растущим спросом. И если бы мы закрыли глаза на высокую инфляцию и не ужесточали денежно-кредитную политику, экономике это только навредило бы", - сказала Набиуллина.
«
"Представьте, что экономика – это автомобиль. Если пытаться ехать быстрее, чем задано конструкцией автомобиля, изо всех сил давить на газ, то двигатель рано или поздно перегреется, далеко мы не уедем. Ехать, возможно, будем быстро, но не долго", - добавила она.
По словам главы регулятора, в "условиях перегрева экономики" создание каждой дополнительной единицы товара будет даваться все сложнее и дороже.
"Попытка расти быстрее потенциала за счет мягкой денежно-кредитной политики выльется в рост цен, который будет все больше съедать сбережения и рост зарплат. В итоге реального роста благосостояния общества мы не получим. Именно этого мы и хотим избежать, обеспечивая возвращение инфляции к цели, а экономики – на траекторию сбалансированного устойчивого роста", - пояснила глава ЦБ.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира НабиуллинаКлючевая ставка
 
 
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