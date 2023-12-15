https://ria.ru/20231215/stavka-1916042829.html

Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки

Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки - РИА Новости, 15.12.2023

Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки

Экономика России не успевает за спросом, без повышения ключевой ставки ЦБ был бы эффект перегретого двигателя автомобиля, заявила глава регулятора Эльвира... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T15:14

2023-12-15T15:14

2023-12-15T15:51

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

ключевая ставка

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Экономика России не успевает за спросом, без повышения ключевой ставки ЦБ был бы эффект перегретого двигателя автомобиля, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции."Трудовые ресурсы, наряду с располагаемыми технологиями и мощностями, определяют объективные возможности экономики, которые задают ее потенциал. Высокая и устойчивая инфляция говорит о том, что экономика отклонилась от этого потенциала и не успевает за растущим спросом. И если бы мы закрыли глаза на высокую инфляцию и не ужесточали денежно-кредитную политику, экономике это только навредило бы", - сказала Набиуллина."Представьте, что экономика – это автомобиль. Если пытаться ехать быстрее, чем задано конструкцией автомобиля, изо всех сил давить на газ, то двигатель рано или поздно перегреется, далеко мы не уедем. Ехать, возможно, будем быстро, но не долго", - добавила она.По словам главы регулятора, в "условиях перегрева экономики" создание каждой дополнительной единицы товара будет даваться все сложнее и дороже."Попытка расти быстрее потенциала за счет мягкой денежно-кредитной политики выльется в рост цен, который будет все больше съедать сбережения и рост зарплат. В итоге реального роста благосостояния общества мы не получим. Именно этого мы и хотим избежать, обеспечивая возвращение инфляции к цели, а экономики – на траекторию сбалансированного устойчивого роста", - пояснила глава ЦБ.

https://ria.ru/20231215/stavka-1916047797.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина, ключевая ставка