https://ria.ru/20231215/smert-1915982489.html

В аэропорту Пулково умер мужчина

В аэропорту Пулково умер мужчина - РИА Новости, 15.12.2023

В аэропорту Пулково умер мужчина

Мужчине 1952 года рождения стало плохо в аэропорту "Пулково", сотрудники аэропорта незамедлительно вызвали медиков, но он скончался, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T12:17

2023-12-15T12:17

2023-12-15T12:17

происшествия

пулково (аэропорт)

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Мужчине 1952 года рождения стало плохо в аэропорту "Пулково", сотрудники аэропорта незамедлительно вызвали медиков, но он скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). "В аэропорту мужчине 1952 года рождения стало плохо. Сотрудники аэропорта незамедлительно вызвали медиков. Прибывшие врачи констатировали смерть пассажира. Полицией на транспорте проведены предварительные оперативные мероприятия", - рассказали в пресс-службе. По данным местных СМИ, пенсионер планировал отправиться в Москву и ожидал самолет в одном из кафе аэропорта.

https://ria.ru/20230521/turist-1873191380.html

санкт-петербург

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, пулково (аэропорт), санкт-петербург