Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Пулково умер мужчина - РИА Новости, 15.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:17 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/smert-1915982489.html
В аэропорту Пулково умер мужчина
В аэропорту Пулково умер мужчина - РИА Новости, 15.12.2023
В аэропорту Пулково умер мужчина
Мужчине 1952 года рождения стало плохо в аэропорту "Пулково", сотрудники аэропорта незамедлительно вызвали медиков, но он скончался, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T12:17
2023-12-15T12:17
происшествия
пулково (аэропорт)
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854816759_0:252:3073:1980_1920x0_80_0_0_06404ad2b5ebbe98534c01bcd488a567.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Мужчине 1952 года рождения стало плохо в аэропорту "Пулково", сотрудники аэропорта незамедлительно вызвали медиков, но он скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). "В аэропорту мужчине 1952 года рождения стало плохо. Сотрудники аэропорта незамедлительно вызвали медиков. Прибывшие врачи констатировали смерть пассажира. Полицией на транспорте проведены предварительные оперативные мероприятия", - рассказали в пресс-службе. По данным местных СМИ, пенсионер планировал отправиться в Москву и ожидал самолет в одном из кафе аэропорта.
https://ria.ru/20230521/turist-1873191380.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854816759_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8c29b5ddafe7484d007678fd0f1ec7fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пулково (аэропорт), санкт-петербург
Происшествия, Пулково (аэропорт), Санкт-Петербург
В аэропорту Пулково умер мужчина

В аэропорту Пулково умер пассажир, планировавший вылетать в Москву

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Мужчине 1952 года рождения стало плохо в аэропорту "Пулково", сотрудники аэропорта незамедлительно вызвали медиков, но он скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").
"В аэропорту мужчине 1952 года рождения стало плохо. Сотрудники аэропорта незамедлительно вызвали медиков. Прибывшие врачи констатировали смерть пассажира. Полицией на транспорте проведены предварительные оперативные мероприятия", - рассказали в пресс-службе.
По данным местных СМИ, пенсионер планировал отправиться в Москву и ожидал самолет в одном из кафе аэропорта.
Вид острова Тенерифе - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
Мужчина умер во время своего первого отпуска, потерявшись в аэропорту
21 мая, 05:41
 
ПроисшествияПулково (аэропорт)Санкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала