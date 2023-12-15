https://ria.ru/20231215/smert-1915982489.html
В аэропорту Пулково умер мужчина
В аэропорту Пулково умер мужчина - РИА Новости, 15.12.2023
В аэропорту Пулково умер мужчина
Мужчине 1952 года рождения стало плохо в аэропорту "Пулково", сотрудники аэропорта незамедлительно вызвали медиков, но он скончался, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T12:17
2023-12-15T12:17
2023-12-15T12:17
происшествия
пулково (аэропорт)
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Мужчине 1952 года рождения стало плохо в аэропорту "Пулково", сотрудники аэропорта незамедлительно вызвали медиков, но он скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). "В аэропорту мужчине 1952 года рождения стало плохо. Сотрудники аэропорта незамедлительно вызвали медиков. Прибывшие врачи констатировали смерть пассажира. Полицией на транспорте проведены предварительные оперативные мероприятия", - рассказали в пресс-службе. По данным местных СМИ, пенсионер планировал отправиться в Москву и ожидал самолет в одном из кафе аэропорта.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, пулково (аэропорт), санкт-петербург
Происшествия, Пулково (аэропорт), Санкт-Петербург
В аэропорту Пулково умер мужчина
В аэропорту Пулково умер пассажир, планировавший вылетать в Москву
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 дек – РИА Новости. Мужчине 1952 года рождения стало плохо в аэропорту "Пулково", сотрудники аэропорта незамедлительно вызвали медиков, но он скончался, сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").
"В аэропорту мужчине 1952 года рождения стало плохо. Сотрудники аэропорта незамедлительно вызвали медиков. Прибывшие врачи констатировали смерть пассажира. Полицией на транспорте проведены предварительные оперативные мероприятия", - рассказали в пресс-службе.
По данным местных СМИ, пенсионер планировал отправиться в Москву
и ожидал самолет в одном из кафе аэропорта.
Мужчина умер во время своего первого отпуска, потерявшись в аэропорту