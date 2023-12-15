https://ria.ru/20231215/sholts-1916118917.html

"Дерзкий малыш". В Сети высмеяли слова Шольца о Путине

"Дерзкий малыш". В Сети высмеяли слова Шольца о Путине - РИА Новости, 15.12.2023

"Дерзкий малыш". В Сети высмеяли слова Шольца о Путине

Пользователи соцсети Х раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявившего, что президент России Владимир Путин ждет ослабления Европы, за которым последует... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T21:27

2023-12-15T21:27

2023-12-15T23:01

в мире

европа

украина

германия

олаф шольц

владимир путин

урсула фон дер ляйен

евросоюз

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети Х раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявившего, что президент России Владимир Путин ждет ослабления Европы, за которым последует отказ от спонсирования киевского режима."Лично мне плевать на Украину. Так было и будет всегда", — написал Phizers Alptraum."Германия идет ко дну из-за Олафа Шольца. Европа идет ко дну из-за Урсулы фон дер Ляйен", — написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком."Вы заставляете нас платить больше за газ и отопление, чтобы финансировать иностранный конфликт. Нам должно быть стыдно за вас как за канцлера. Уйдите в отставку, Олаф Шольц!" — призвал Neverforgetniki."Другими словами, они (страны Европы. — Прим. ред.) будут продолжать поддерживать конфликт на Украине и будут вести его до последнего украинца", — подчеркнул Ruben Equit."Эти слова больше похожи на высказывания дерзкого малыша, но никак не политика, тем более канцлера, который тщательно взвешивает все за и против", — укорила Elisabeth Kaleko.Накануне Венгрия на саммите ожидаемо заблокировала согласование увеличения многолетнего бюджета ЕС в размере 66 миллиардов евро, который включает 50 миллиардов на макрофинансовую помощь Украине на период с 2024 по 2027 год. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС вернутся к этому вопросу в начале 2024 года.

https://ria.ru/20231215/sholts-1915952918.html

https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html

европа

украина

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в мире, европа, украина, германия, олаф шольц, владимир путин, урсула фон дер ляйен, евросоюз, евросовет