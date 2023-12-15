Рейтинг@Mail.ru
"Дерзкий малыш". В Сети высмеяли слова Шольца о Путине - РИА Новости, 15.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:27 15.12.2023 (обновлено: 23:01 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/sholts-1916118917.html
"Дерзкий малыш". В Сети высмеяли слова Шольца о Путине
"Дерзкий малыш". В Сети высмеяли слова Шольца о Путине - РИА Новости, 15.12.2023
"Дерзкий малыш". В Сети высмеяли слова Шольца о Путине
Пользователи соцсети Х раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявившего, что президент России Владимир Путин ждет ослабления Европы, за которым последует... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T21:27
2023-12-15T23:01
в мире
европа
украина
германия
олаф шольц
владимир путин
урсула фон дер ляйен
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901696821_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e8795857cebe36e4877e5932f0f7fd04.jpg
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети Х раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявившего, что президент России Владимир Путин ждет ослабления Европы, за которым последует отказ от спонсирования киевского режима."Лично мне плевать на Украину. Так было и будет всегда", — написал Phizers Alptraum."Германия идет ко дну из-за Олафа Шольца. Европа идет ко дну из-за Урсулы фон дер Ляйен", — написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком."Вы заставляете нас платить больше за газ и отопление, чтобы финансировать иностранный конфликт. Нам должно быть стыдно за вас как за канцлера. Уйдите в отставку, Олаф Шольц!" — призвал Neverforgetniki."Другими словами, они (страны Европы. — Прим. ред.) будут продолжать поддерживать конфликт на Украине и будут вести его до последнего украинца", — подчеркнул Ruben Equit."Эти слова больше похожи на высказывания дерзкого малыша, но никак не политика, тем более канцлера, который тщательно взвешивает все за и против", — укорила Elisabeth Kaleko.Накануне Венгрия на саммите ожидаемо заблокировала согласование увеличения многолетнего бюджета ЕС в размере 66 миллиардов евро, который включает 50 миллиардов на макрофинансовую помощь Украине на период с 2024 по 2027 год. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС вернутся к этому вопросу в начале 2024 года.
https://ria.ru/20231215/sholts-1915952918.html
https://ria.ru/20231214/ukraina-1915642193.html
европа
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0a/1901696821_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5be82dfc3e58eb180ae06377f93e8a69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, украина, германия, олаф шольц, владимир путин, урсула фон дер ляйен, евросоюз, евросовет
В мире, Европа, Украина, Германия, Олаф Шольц, Владимир Путин, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Евросовет
"Дерзкий малыш". В Сети высмеяли слова Шольца о Путине

Пользователи Х осудили Шольца за слова о Путине

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети Х раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца, заявившего, что президент России Владимир Путин ждет ослабления Европы, за которым последует отказ от спонсирования киевского режима.
"Лично мне плевать на Украину. Так было и будет всегда", — написал Phizers Alptraum.
"Германия идет ко дну из-за Олафа Шольца. Европа идет ко дну из-за Урсулы фон дер Ляйен", — написал немецко-финский предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
"Вы заставляете нас платить больше за газ и отопление, чтобы финансировать иностранный конфликт. Нам должно быть стыдно за вас как за канцлера. Уйдите в отставку, Олаф Шольц!" — призвал Neverforgetniki.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Безумие. Обращение Шольца к Путину вызвало шок в Германии
Вчера, 09:31
"Другими словами, они (страны Европы. — Прим. ред.) будут продолжать поддерживать конфликт на Украине и будут вести его до последнего украинца", — подчеркнул Ruben Equit.
"Эти слова больше похожи на высказывания дерзкого малыша, но никак не политика, тем более канцлера, который тщательно взвешивает все за и против", — укорила Elisabeth Kaleko.
Накануне Венгрия на саммите ожидаемо заблокировала согласование увеличения многолетнего бюджета ЕС в размере 66 миллиардов евро, который включает 50 миллиардов на макрофинансовую помощь Украине на период с 2024 по 2027 год. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС вернутся к этому вопросу в начале 2024 года.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Белом доме в США - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
"Украина уже победила", а Зеленский опять проиграл
14 декабря, 08:00
 
В миреЕвропаУкраинаГерманияОлаф ШольцВладимир ПутинУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕвросовет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала