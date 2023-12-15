https://ria.ru/20231215/roboty-1916107500.html
Минцифры планирует запустить школьную лигу "Битвы роботов" в 2024 году
Минцифры планирует запустить школьную лигу "Битвы роботов" в 2024 году - РИА Новости, 15.12.2023
Минцифры планирует запустить школьную лигу "Битвы роботов" в 2024 году
Минцифры планирует запустить школьную лигу "Битвы Роботов" в следующем году, заявил глава министерства Максут Шадаев. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T19:46
2023-12-15T19:46
2023-12-15T19:46
индия
китай
максут шадаев
экспоцентр
технологии
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Минцифры планирует запустить школьную лигу "Битвы Роботов" в следующем году, заявил глава министерства Максут Шадаев. "Со следующего года Минцифры планирует запуск школьной лиги "Битвы Роботов", - сказал Шадаев на встрече с командами-финалистами ныне проходящего международного чемпионата. По его словам, соглашение о сотрудничестве по развитию "Битвы Роботов" уже заключено с Индией, до конца года планируется заключить такое же соглашение с Китаем, а в 2024 году - с ОАЭ и Турцией. По словам министра, чемпионат показал впечатляющие цифры по аудитории трансляций. Из-за этого было увеличено количество билетов на предстоящий финал (полуфинал и финал пройдут в один день). Поединки начнутся в субботу, 16 декабря, в 10.00 мск в столичном "Экспоцентре", участники будут бороться за призовой кубок и титул чемпиона. В полуфинале и финале будут участвовать 12 российских команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Иннополиса и Фрязино, а также из Перми - последняя команда вернулась в чемпионат по итогам голосования зрителей. Из-за рубежа приедут четыре команды.
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индия, китай, максут шадаев, экспоцентр, технологии
Индия, Китай, Максут Шадаев, Экспоцентр, Технологии
Минцифры планирует запустить школьную лигу "Битвы роботов" в 2024 году
Шадаев: Минцифры запустит школьную лигу "Битвы роботов" в 2024 году