https://ria.ru/20231215/putin-1916127288.html

Путин согласился рассмотреть продление переходного периода на утильсбор

Путин согласился рассмотреть продление переходного периода на утильсбор - РИА Новости, 15.12.2023

Путин согласился рассмотреть продление переходного периода на утильсбор

Президент России Владимир Путин согласился проработать возможность установления более долгого переходного периода для оплаты утилизационного сбора для... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T22:26

2023-12-15T22:26

2023-12-15T22:26

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился проработать возможность установления более долгого переходного периода для оплаты утилизационного сбора для автомобилей, которые купили до вступления новых норм в силу. Руководитель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов рассказал, что после принятия новых норм некоторые люди попали в ловушку. Они заказали машину до нововведений, а утильсбор повысили, пока машина была в пути. Депутат предложил продлить переходный период. "Закон обратной силы не имеет, поэтому надо подумать, конечно… Спасибо, что обратили на это внимание. Закон обратной силы не имеет, поэтому, если сама сделка купли-продажи состоялась до введения этого нового сбора, то, конечно, мы не должны людей облагать дополнительно", - сказал Путин во время встречи с руководством Госдумы и лидерами фракций. Миронов также сообщил, что комитет Госдумы по промышленности поддерживает предложение, и все фракции знают о нём.

https://ria.ru/20231120/utilsbor-1910646658.html

https://radiosputnik.ru/20231121/utilsbor-1910792223.html

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россия, владимир путин, сергей миронов, справедливая россия, госдума рф, авто, политика