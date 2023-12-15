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Путин согласился рассмотреть продление переходного периода на утильсбор
Путин согласился рассмотреть продление переходного периода на утильсбор - РИА Новости, 15.12.2023
Путин согласился рассмотреть продление переходного периода на утильсбор
Президент России Владимир Путин согласился проработать возможность установления более долгого переходного периода для оплаты утилизационного сбора для... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T22:26
2023-12-15T22:26
2023-12-15T22:26
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился проработать возможность установления более долгого переходного периода для оплаты утилизационного сбора для автомобилей, которые купили до вступления новых норм в силу. Руководитель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов рассказал, что после принятия новых норм некоторые люди попали в ловушку. Они заказали машину до нововведений, а утильсбор повысили, пока машина была в пути. Депутат предложил продлить переходный период. "Закон обратной силы не имеет, поэтому надо подумать, конечно… Спасибо, что обратили на это внимание. Закон обратной силы не имеет, поэтому, если сама сделка купли-продажи состоялась до введения этого нового сбора, то, конечно, мы не должны людей облагать дополнительно", - сказал Путин во время встречи с руководством Госдумы и лидерами фракций. Миронов также сообщил, что комитет Госдумы по промышленности поддерживает предложение, и все фракции знают о нём.
https://ria.ru/20231120/utilsbor-1910646658.html
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Путин согласился рассмотреть продление переходного периода на утильсбор
Путин согласился рассмотреть продление переходного периода на утильсбор для авто