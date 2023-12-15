https://ria.ru/20231215/putin-1916104616.html

"Верно говорит". Турок поразило заявление Путина об Эрдогане

"Верно говорит". Турок поразило заявление Путина об Эрдогане - РИА Новости, 15.12.2023

"Верно говорит". Турок поразило заявление Путина об Эрдогане

Читатели турецкой Haber7 пришли в восторг от слов президента России Владимира Путина о турецком коллеге Реджепе Тайипе Эрдогане на "Итогах года". РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T19:25

2023-12-15T19:25

2023-12-15T23:05

россия

турция

европа

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Читатели турецкой Haber7 пришли в восторг от слов президента России Владимира Путина о турецком коллеге Реджепе Тайипе Эрдогане на "Итогах года".Российский лидер заявил, что глава турецкого государства является одним из лидеров международного сообщества, который принимает участие в разрешении конфликта в Газе и делает все для того, чтобы ситуация была изменена в лучшую сторону. Президент добавил, что находится в постоянном контакте с Эрдоганом."Будущее за Турцией и Россией. С Европой все кончено", — отреагировал один из читателей на заявление."Если мы с Россией объединим усилия, мир пойдет правильным путем — в этом весь страх США", — поддержал другой."Турция должна установить благоприятные дружественные отношения со всеми своими близкими соседями, прежде всего с Россией", — согласился третий."Россия — одно из редких государств в мире, с которым можно быть союзником в это время", — прокомментировал пользователь."Путин все верно говорит", — заключили в дискуссии.Президент России Владимир Путин в четверг подвел итоги 2023 года на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Общение с журналистами и россиянами продолжалось четыре часа четыре минуты.

https://ria.ru/20231214/vstrecha-1915763703.html

https://ria.ru/20230905/erdogan-1894186190.html

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россия, турция, европа, владимир путин, реджеп тайип эрдоган