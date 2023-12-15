https://ria.ru/20231215/putin-1916104616.html
"Верно говорит". Турок поразило заявление Путина об Эрдогане
"Верно говорит". Турок поразило заявление Путина об Эрдогане - РИА Новости, 15.12.2023
"Верно говорит". Турок поразило заявление Путина об Эрдогане
Читатели турецкой Haber7 пришли в восторг от слов президента России Владимира Путина о турецком коллеге Реджепе Тайипе Эрдогане на "Итогах года". РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T19:25
2023-12-15T19:25
2023-12-15T23:05
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МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Читатели турецкой Haber7 пришли в восторг от слов президента России Владимира Путина о турецком коллеге Реджепе Тайипе Эрдогане на "Итогах года".Российский лидер заявил, что глава турецкого государства является одним из лидеров международного сообщества, который принимает участие в разрешении конфликта в Газе и делает все для того, чтобы ситуация была изменена в лучшую сторону. Президент добавил, что находится в постоянном контакте с Эрдоганом."Будущее за Турцией и Россией. С Европой все кончено", — отреагировал один из читателей на заявление."Если мы с Россией объединим усилия, мир пойдет правильным путем — в этом весь страх США", — поддержал другой."Турция должна установить благоприятные дружественные отношения со всеми своими близкими соседями, прежде всего с Россией", — согласился третий."Россия — одно из редких государств в мире, с которым можно быть союзником в это время", — прокомментировал пользователь."Путин все верно говорит", — заключили в дискуссии.Президент России Владимир Путин в четверг подвел итоги 2023 года на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Общение с журналистами и россиянами продолжалось четыре часа четыре минуты.
https://ria.ru/20231214/vstrecha-1915763703.html
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россия, турция, европа, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Россия, Турция, Европа, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
"Верно говорит". Турок поразило заявление Путина об Эрдогане
Читатели Haber7 поддержали слова Путина об Эрдогане
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости.
Читатели турецкой Haber7
пришли в восторг от слов президента России Владимира Путина о турецком коллеге Реджепе Тайипе Эрдогане на "Итогах года".
Российский лидер заявил, что глава турецкого государства является одним из лидеров международного сообщества, который принимает участие в разрешении конфликта в Газе и делает все для того, чтобы ситуация была изменена в лучшую сторону. Президент добавил, что находится в постоянном контакте с Эрдоганом.
"Будущее за Турцией и Россией. С Европой все кончено", — отреагировал один из читателей на заявление.
"Если мы с Россией объединим усилия, мир пойдет правильным путем — в этом весь страх США", — поддержал другой.
Встреча Путина и Эрдогана прорабатывается, сообщил источник
"Турция должна установить благоприятные дружественные отношения со всеми своими близкими соседями, прежде всего с Россией", — согласился третий.
"Россия — одно из редких государств в мире, с которым можно быть союзником в это время", — прокомментировал пользователь.
"Путин все верно говорит", — заключили в дискуссии.
Президент России Владимир Путин в четверг подвел итоги 2023 года на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией. Общение с журналистами и россиянами продолжалось четыре часа четыре минуты.
Эрдоган опять не оправдал надежд Запада