https://ria.ru/20231215/putin-1916051342.html
Путин спрогнозировал охват квантовых сетей железных дорог к концу 2024 году
Путин спрогнозировал охват квантовых сетей железных дорог к концу 2024 году - РИА Новости, 15.12.2023
Путин спрогнозировал охват квантовых сетей железных дорог к концу 2024 году
По итогам 2023 года протяженность квантовой сети железных дорог превысит 3,2 тысячи километров, к концу 2024 года - до 7 тысяч километров, заявил президент... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T15:36
2023-12-15T15:36
2023-12-15T16:03
россия
москва
санкт-петербург
владимир путин
ржд
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916057212_0:195:3075:1925_1920x0_80_0_0_c79c6e8ad64a1dfd6211a99df9e85a53.jpg
МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. По итогам 2023 года протяженность квантовой сети железных дорог превысит 3,2 тысячи километров, к концу 2024 года - до 7 тысяч километров, заявил президент России Владимир Путин. "По итогам текущего года протяженность квантовой сети превысит 3200 километров. Она объединит Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Казань и другие крупные города России", - сказал Путин на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда. По его словам, темпы развития сети будут нарастать, в 2024 году ее протяженность увеличится до 7 тысяч километров, присоединятся Сочи и Екатеринбург, а к концу этого десятилетия квантовая инфраструктура обеспечит такой географический охват, который полностью будет отвечать внутренним потребностям России. "Очень рассчитываю, что РЖД как головная компания по этому стратегическому направлению в полной мере реализует столь масштабные планы",- отметил президент.
https://ria.ru/20231215/putin-1916048604.html
https://ria.ru/20231215/putin-1916047197.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0f/1916057212_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_9f02b91cf01266ad55aa06207c85a2e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, санкт-петербург, владимир путин, ржд, экономика
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Владимир Путин, РЖД, Экономика
Путин спрогнозировал охват квантовых сетей железных дорог к концу 2024 году
Путин: квантовые сети железных дорог в 2024 году охватят до 7 тысяч километров