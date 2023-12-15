https://ria.ru/20231215/putin-1916051342.html

Путин спрогнозировал охват квантовых сетей железных дорог к концу 2024 году

Путин спрогнозировал охват квантовых сетей железных дорог к концу 2024 году - РИА Новости, 15.12.2023

Путин спрогнозировал охват квантовых сетей железных дорог к концу 2024 году

По итогам 2023 года протяженность квантовой сети железных дорог превысит 3,2 тысячи километров, к концу 2024 года - до 7 тысяч километров, заявил президент... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T15:36

2023-12-15T15:36

2023-12-15T16:03

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. По итогам 2023 года протяженность квантовой сети железных дорог превысит 3,2 тысячи километров, к концу 2024 года - до 7 тысяч километров, заявил президент России Владимир Путин. "По итогам текущего года протяженность квантовой сети превысит 3200 километров. Она объединит Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Казань и другие крупные города России", - сказал Путин на пленарном заседании IV Железнодорожного съезда. По его словам, темпы развития сети будут нарастать, в 2024 году ее протяженность увеличится до 7 тысяч километров, присоединятся Сочи и Екатеринбург, а к концу этого десятилетия квантовая инфраструктура обеспечит такой географический охват, который полностью будет отвечать внутренним потребностям России. "Очень рассчитываю, что РЖД как головная компания по этому стратегическому направлению в полной мере реализует столь масштабные планы",- отметил президент.

https://ria.ru/20231215/putin-1916048604.html

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россия, москва, санкт-петербург, владимир путин, ржд, экономика