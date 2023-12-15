https://ria.ru/20231215/putin-1916048604.html
Путин заявил о начале проекта по созданию высокоскоростных железных дорог
Путин заявил о начале проекта по созданию высокоскоростных железных дорог - РИА Новости, 15.12.2023
Путин заявил о начале проекта по созданию высокоскоростных железных дорог
Масштабный проект по созданию сети высокоскоростных железных дорог начинается в России, сначала она соединит Москву и Санкт-Петербург, а затем будет протянута... РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T15:28
2023-12-15T15:28
2023-12-15T15:28
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Масштабный проект по созданию сети высокоскоростных железных дорог начинается в России, сначала она соединит Москву и Санкт-Петербург, а затем будет протянута до Минска, Воронежа, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Черноморского побережья, обеспечивая большую доступность для граждан, заявил президент РФ Владимир Путин. "Начинаем масштабный проект по созданию сетей высокоскоростных железных дорог. В качестве первого шага такой маршрут должен кардинально сократить время в пути между двумя крупнейшими агломерациями нашей страны - Москвы и Санкт-Петербурга. Затем такие трассы должны соединить столицу с братской Белоруссией - с Минском, с Воронежем, с Нижним Новгородом, Казанью, Екатеринбургом, Ростовом-на-Дону, обеспечивать доступность курортов Черноморского побережья, большую, лучшую доступность для наших граждан", - сказал Путин, выступая на Съезде железнодорожников в Москве в пятницу.
https://ria.ru/20231215/putin-1916045474.html
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экономика, владимир путин, россия, москва, санкт-петербург
Экономика, Владимир Путин, Россия, Москва, Санкт-Петербург
Путин заявил о начале проекта по созданию высокоскоростных железных дорог
Путин заявил о начале проекта по созданию сети высокоскоростных железных дорог