https://ria.ru/20231215/putin-1916048604.html

Путин заявил о начале проекта по созданию высокоскоростных железных дорог

Путин заявил о начале проекта по созданию высокоскоростных железных дорог - РИА Новости, 15.12.2023

Путин заявил о начале проекта по созданию высокоскоростных железных дорог

Масштабный проект по созданию сети высокоскоростных железных дорог начинается в России, сначала она соединит Москву и Санкт-Петербург, а затем будет протянута... РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T15:28

2023-12-15T15:28

2023-12-15T15:28

экономика

владимир путин

россия

москва

санкт-петербург

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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Масштабный проект по созданию сети высокоскоростных железных дорог начинается в России, сначала она соединит Москву и Санкт-Петербург, а затем будет протянута до Минска, Воронежа, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Черноморского побережья, обеспечивая большую доступность для граждан, заявил президент РФ Владимир Путин. "Начинаем масштабный проект по созданию сетей высокоскоростных железных дорог. В качестве первого шага такой маршрут должен кардинально сократить время в пути между двумя крупнейшими агломерациями нашей страны - Москвы и Санкт-Петербурга. Затем такие трассы должны соединить столицу с братской Белоруссией - с Минском, с Воронежем, с Нижним Новгородом, Казанью, Екатеринбургом, Ростовом-на-Дону, обеспечивать доступность курортов Черноморского побережья, большую, лучшую доступность для наших граждан", - сказал Путин, выступая на Съезде железнодорожников в Москве в пятницу.

https://ria.ru/20231215/putin-1916045474.html

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экономика, владимир путин, россия, москва, санкт-петербург