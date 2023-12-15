https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html

Не дождетесь: Путин направил Западу финальное послание

Не дождетесь: Путин направил Западу финальное послание - РИА Новости, 15.12.2023

Не дождетесь: Путин направил Западу финальное послание

Вчерашние "Итоги года с Владимиром Путиным" были полны скрытых смыслов и символов, которые еще долго будут расшифровывать по всему миру. РИА Новости, 15.12.2023

2023-12-15T08:00

2023-12-15T08:00

2023-12-15T08:03

аналитика

украина

россия

сша

владимир путин

нато

apple

прямая линия с владимиром путиным

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Вчерашние "Итоги года с Владимиром Путиным" были полны скрытых смыслов и символов, которые еще долго будут расшифровывать по всему миру.Мы облегчим эту задачу и попробуем ответить на вопросы, которые есть у Запада к России и Путину, и сформулировать сообщения "туда", которые не были высказаны напрямую, но которые однозначно будут получены нужными людьми.Прямая линия не так просто была начата с упоминания того, что Путин будет баллотироваться на пост президента. Это означает, что все до единого заявления уже должны рассматриваться как рабочая программа нашей страны, которая будет на сто процентов выполнена, и как позиция не только одного человека, пусть такого важного, как президент, но и позиция всего российского общества, подтвержденная безоговорочной поддержкой Владимира Путина.Главный незаданный вопрос коллективного Запада: Когда вы наконец сдадитесь? Мы уже не знаем, что с вами делать, у нас проблемы (в Хьюстоне вообще беда), выборы... Давайте уже.Путин на прямой линии: "Для такой страны, как Россия, просто ее существование без суверенитета невозможно. Главное — укрепление суверенитета".Перевод: Мы не сдадимся никогда, не обольщайтесь. Это вредно для здоровья.Коллективный Запад: Мы вашу бензоколонку же порвали на клочки, заблокировали стиральные машины, откуда вы чипы выковыриваете, яйца вот золотыми стали. На что вы надеетесь?Путин на прямой линии: "У российской экономики достаточный запас прочности для того, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и идти вперед. Благодаря высокой консолидации общества и устойчивости финансовой системы страны Россия справилась с давлением. Рост ВВП РФ к концу года ожидается в 3,5%, это хороший показатель — отыграли падение и сделали серьезный шаг вперед. Государственный внешний долг России сокращается — с 46 миллиардов долларов до 32 миллиардов. Промышленное производство растет. Устойчивое развитие России гарантировано на среднесрочную перспективу".Перевод: Вы сели в лужу, господа хорошие. Ваши санкции не сработали, мало того — мы стали еще сильнее и наращиваем свою силу каждый день. И у нас грандиозные планы. Кстати, спасибо за импульс, давно надо было.Коллективный Запад: Подождите. А конфликт на Украине? Он же отбросил вас назад, в эпоху вятичей и кривичей. Да, мы тоже слегка не рассчитали, но давайте уже мириться. Вы останавливаетесь, выводите войска, а мы, может, санкции снимем — ну, в общем, подумаем.Путин на прямой линии: "Цели СВО не меняются. Денацификация, демилитаризация и нейтральный статус Украины. Мир будет, когда достигнем целей. Русские и украинцы — единый народ. Происходящее — огромная трагедия. Весь юго-восток Украины всегда был пророссийским, это исторически наша территория. Одесса — русский город. Причерноморье — это исторически российские территории".Перевод: Господа натовцы и еэсовцы, возможно, вам кто-то нашептал, что у нас есть пятая или тридцать пятая колонна, которая может организовать очередной Минск, Стамбул и Шепетовку, чтобы вы поднакопили сил и опять начали нам гадить с помощью Украины. Расстрою вас: мы пойдем до конца, чего бы это ни стоило. Большая часть Украины — исконно русские земли, и мы их вернем. Все вернем. Украинцы — часть большого русского народа, и мы вам их не отдадим. Посылайте туда что угодно и сколько угодно — перемелем все. Выбор за вами.Коллективный Запад: Владимир, но ваши люди не хотят воевать! У вас нет столько солдат, сколько в НАТО. Вы не сможете победить нас на Украине, ну поймите. Посмотрите на капитализацию Apple.Путин на прямой линии: "Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но российские войска уничтожили уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала "контрнаступления" Киева. Мы начали широкую кампанию по привлечению добровольцев и контрактников. Набрали 486 тысяч бойцов, хотя планировали около 412 тысяч. Поток мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается, около полутора тысяч добровольцев записываются ежедневно. Зачем нам мобилизация?"Перевод: В отличие от вашего любимого бандеровского режима, у нас с количеством солдат и их мотивацией все в порядке. Да, потери есть, но их нельзя сравнить с тотальным уничтожением украинских войск. Иначе говоря — на Украину у нас хватит и солдат, и оружия с головой, и на вас хватит, если что. Я доступно разъяснил?Коллективный Запад: Но мы же вас изолировали. Весь мир против вас и вашей ужасной агрессии. Как вы сможете победить в одиночку?Путин на прямой линии: "У нас огромное количество сторонников в мире по вопросам защиты традиционных ценностей. И их количество растет в геометрической прогрессии. В мире много стран, которые хотят жить по другим правилам. Существенный гарант стабильности в мире — российско-китайские отношения, наш уровень сотрудничества беспрецедентный, включая военную сферу".Перевод: К сожалению для вас, у нас много союзников — и скрытых (пока), и явных, включая самые мощные страны в мире. Изоляция ваша не сработала и никогда не сработает.Коллективный Запад: Возможно, мы погорячились и слишком понадеялись, что вас быстро задавим. Но поймите: мы уже на весь мир раструбили, что вы мировое зло, пообещали вас уничтожить и все такое, как же нам теперь отыграть назад, чтобы сохранить лицо?Путин на прямой линии: "Мы не портили отношения, это с нами портили отношения, пренебрегая нашими интересами. Конфликт создали американские "дружки" Украины, а европейцы сделали вид, что ничего не знают. Мы готовы выстраивать отношения с США, это важная страна на международной арене. Но пока фундаментальных условий для выстраивания отношений с США нет. Когда на Западе произойдут внутренние изменения, тогда будут созданы условия для разговора".Перевод: Мы говорили вам много раз — с позиции силы с Россией разговаривать бесполезно. Особенно бесполезно (и опасно) игнорировать наши жизненные интересы, которые были вам неоднократно озвучены. Хотите продолжать в том же духе — мы готовы. Хотите разговаривать — мы готовы. Но — слушайте внимательно — никаких договоренностей о будущем не будет, если не будут учтены и гарантированы законные интересы России. Еще вопросы есть?Дойдут ли ответы Путина на незаданные Западом вопросы до адресатов и к каким подвижкам они приведут — покажет время.А пока мы будем жить и действовать так, чтобы наш ответ был ясен всем без перевода: "Не дождетесь".

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

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аналитика, украина, россия, сша, владимир путин, нато, apple, прямая линия с владимиром путиным