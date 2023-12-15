Рейтинг@Mail.ru
Не дождетесь: Путин направил Западу финальное послание - РИА Новости, 15.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 15.12.2023 (обновлено: 08:03 15.12.2023)
https://ria.ru/20231215/putin-1915886410.html
Не дождетесь: Путин направил Западу финальное послание
Не дождетесь: Путин направил Западу финальное послание - РИА Новости, 15.12.2023
Не дождетесь: Путин направил Западу финальное послание
Вчерашние "Итоги года с Владимиром Путиным" были полны скрытых смыслов и символов, которые еще долго будут расшифровывать по всему миру. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T08:00
2023-12-15T08:03
аналитика
украина
россия
сша
владимир путин
нато
apple
прямая линия с владимиром путиным
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915739510_0:112:3072:1840_1920x0_80_0_0_821a7d7902a9c39cf92d4efa2b8cef9e.jpg
Вчерашние "Итоги года с Владимиром Путиным" были полны скрытых смыслов и символов, которые еще долго будут расшифровывать по всему миру.Мы облегчим эту задачу и попробуем ответить на вопросы, которые есть у Запада к России и Путину, и сформулировать сообщения "туда", которые не были высказаны напрямую, но которые однозначно будут получены нужными людьми.Прямая линия не так просто была начата с упоминания того, что Путин будет баллотироваться на пост президента. Это означает, что все до единого заявления уже должны рассматриваться как рабочая программа нашей страны, которая будет на сто процентов выполнена, и как позиция не только одного человека, пусть такого важного, как президент, но и позиция всего российского общества, подтвержденная безоговорочной поддержкой Владимира Путина.Главный незаданный вопрос коллективного Запада: Когда вы наконец сдадитесь? Мы уже не знаем, что с вами делать, у нас проблемы (в Хьюстоне вообще беда), выборы... Давайте уже.Путин на прямой линии: "Для такой страны, как Россия, просто ее существование без суверенитета невозможно. Главное — укрепление суверенитета".Перевод: Мы не сдадимся никогда, не обольщайтесь. Это вредно для здоровья.Коллективный Запад: Мы вашу бензоколонку же порвали на клочки, заблокировали стиральные машины, откуда вы чипы выковыриваете, яйца вот золотыми стали. На что вы надеетесь?Путин на прямой линии: "У российской экономики достаточный запас прочности для того, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и идти вперед. Благодаря высокой консолидации общества и устойчивости финансовой системы страны Россия справилась с давлением. Рост ВВП РФ к концу года ожидается в 3,5%, это хороший показатель — отыграли падение и сделали серьезный шаг вперед. Государственный внешний долг России сокращается — с 46 миллиардов долларов до 32 миллиардов. Промышленное производство растет. Устойчивое развитие России гарантировано на среднесрочную перспективу".Перевод: Вы сели в лужу, господа хорошие. Ваши санкции не сработали, мало того — мы стали еще сильнее и наращиваем свою силу каждый день. И у нас грандиозные планы. Кстати, спасибо за импульс, давно надо было.Коллективный Запад: Подождите. А конфликт на Украине? Он же отбросил вас назад, в эпоху вятичей и кривичей. Да, мы тоже слегка не рассчитали, но давайте уже мириться. Вы останавливаетесь, выводите войска, а мы, может, санкции снимем — ну, в общем, подумаем.Путин на прямой линии: "Цели СВО не меняются. Денацификация, демилитаризация и нейтральный статус Украины. Мир будет, когда достигнем целей. Русские и украинцы — единый народ. Происходящее — огромная трагедия. Весь юго-восток Украины всегда был пророссийским, это исторически наша территория. Одесса — русский город. Причерноморье — это исторически российские территории".Перевод: Господа натовцы и еэсовцы, возможно, вам кто-то нашептал, что у нас есть пятая или тридцать пятая колонна, которая может организовать очередной Минск, Стамбул и Шепетовку, чтобы вы поднакопили сил и опять начали нам гадить с помощью Украины. Расстрою вас: мы пойдем до конца, чего бы это ни стоило. Большая часть Украины — исконно русские земли, и мы их вернем. Все вернем. Украинцы — часть большого русского народа, и мы вам их не отдадим. Посылайте туда что угодно и сколько угодно — перемелем все. Выбор за вами.Коллективный Запад: Владимир, но ваши люди не хотят воевать! У вас нет столько солдат, сколько в НАТО. Вы не сможете победить нас на Украине, ну поймите. Посмотрите на капитализацию Apple.Путин на прямой линии: "Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но российские войска уничтожили уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала "контрнаступления" Киева. Мы начали широкую кампанию по привлечению добровольцев и контрактников. Набрали 486 тысяч бойцов, хотя планировали около 412 тысяч. Поток мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается, около полутора тысяч добровольцев записываются ежедневно. Зачем нам мобилизация?"Перевод: В отличие от вашего любимого бандеровского режима, у нас с количеством солдат и их мотивацией все в порядке. Да, потери есть, но их нельзя сравнить с тотальным уничтожением украинских войск. Иначе говоря — на Украину у нас хватит и солдат, и оружия с головой, и на вас хватит, если что. Я доступно разъяснил?Коллективный Запад: Но мы же вас изолировали. Весь мир против вас и вашей ужасной агрессии. Как вы сможете победить в одиночку?Путин на прямой линии: "У нас огромное количество сторонников в мире по вопросам защиты традиционных ценностей. И их количество растет в геометрической прогрессии. В мире много стран, которые хотят жить по другим правилам. Существенный гарант стабильности в мире — российско-китайские отношения, наш уровень сотрудничества беспрецедентный, включая военную сферу".Перевод: К сожалению для вас, у нас много союзников — и скрытых (пока), и явных, включая самые мощные страны в мире. Изоляция ваша не сработала и никогда не сработает.Коллективный Запад: Возможно, мы погорячились и слишком понадеялись, что вас быстро задавим. Но поймите: мы уже на весь мир раструбили, что вы мировое зло, пообещали вас уничтожить и все такое, как же нам теперь отыграть назад, чтобы сохранить лицо?Путин на прямой линии: "Мы не портили отношения, это с нами портили отношения, пренебрегая нашими интересами. Конфликт создали американские "дружки" Украины, а европейцы сделали вид, что ничего не знают. Мы готовы выстраивать отношения с США, это важная страна на международной арене. Но пока фундаментальных условий для выстраивания отношений с США нет. Когда на Западе произойдут внутренние изменения, тогда будут созданы условия для разговора".Перевод: Мы говорили вам много раз — с позиции силы с Россией разговаривать бесполезно. Особенно бесполезно (и опасно) игнорировать наши жизненные интересы, которые были вам неоднократно озвучены. Хотите продолжать в том же духе — мы готовы. Хотите разговаривать — мы готовы. Но — слушайте внимательно — никаких договоренностей о будущем не будет, если не будут учтены и гарантированы законные интересы России. Еще вопросы есть?Дойдут ли ответы Путина на незаданные Западом вопросы до адресатов и к каким подвижкам они приведут — покажет время.А пока мы будем жить и действовать так, чтобы наш ответ был ясен всем без перевода: "Не дождетесь".
https://ria.ru/20231214/putin-1915853175.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Это Песков виноват, я человек открытый": Путин пояснил, почему западных журналистов не пускают на мероприятия
"Это Песков виноват, я человек открытый": Путин пояснил, почему западных журналистов не пускают на мероприятия
2023-12-15T08:00
true
PT0M30S
Путин: ситуация с количеством беспилотников у ВС РФ в зоне спецоперации улучшается
ПУТИН: СИТУАЦИЯ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ РОССИЙСКИХ ВОЕННЫХ В ЗОНЕ СВО ДРОНАМИ УЛУЧШАЕТСЯ
2023-12-15T08:00
true
PT1M06S
Путин: фундаментальных условий для восстановления отношений с США пока нет
ПОКА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВЫСТРАИВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ С США НЕТ - ПУТИН
2023-12-15T08:00
true
PT1M01S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915739510_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_0f94908d280442e1f79eb6fcc63d9ae1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, украина, россия, сша, владимир путин, нато, apple, прямая линия с владимиром путиным
Аналитика, Украина, Россия, США, Владимир Путин, НАТО, Apple, Прямая линия с Владимиром Путиным

Не дождетесь: Путин направил Западу финальное послание

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе
Читать ria.ru в
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Все материалы
Вчерашние "Итоги года с Владимиром Путиным" были полны скрытых смыслов и символов, которые еще долго будут расшифровывать по всему миру.
Мы облегчим эту задачу и попробуем ответить на вопросы, которые есть у Запада к России и Путину, и сформулировать сообщения "туда", которые не были высказаны напрямую, но которые однозначно будут получены нужными людьми.
Прямая линия не так просто была начата с упоминания того, что Путин будет баллотироваться на пост президента. Это означает, что все до единого заявления уже должны рассматриваться как рабочая программа нашей страны, которая будет на сто процентов выполнена, и как позиция не только одного человека, пусть такого важного, как президент, но и позиция всего российского общества, подтвержденная безоговорочной поддержкой Владимира Путина.
Главный незаданный вопрос коллективного Запада: Когда вы наконец сдадитесь? Мы уже не знаем, что с вами делать, у нас проблемы (в Хьюстоне вообще беда), выборы... Давайте уже.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
"Верной дорогой идете". Путин подвел итоги года
14 декабря, 18:14
Путин на прямой линии: "Для такой страны, как Россия, просто ее существование без суверенитета невозможно. Главное — укрепление суверенитета".
Перевод: Мы не сдадимся никогда, не обольщайтесь. Это вредно для здоровья.
Коллективный Запад: Мы вашу бензоколонку же порвали на клочки, заблокировали стиральные машины, откуда вы чипы выковыриваете, яйца вот золотыми стали. На что вы надеетесь?
Путин на прямой линии: "У российской экономики достаточный запас прочности для того, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и идти вперед. Благодаря высокой консолидации общества и устойчивости финансовой системы страны Россия справилась с давлением. Рост ВВП РФ к концу года ожидается в 3,5%, это хороший показатель — отыграли падение и сделали серьезный шаг вперед. Государственный внешний долг России сокращается — с 46 миллиардов долларов до 32 миллиардов. Промышленное производство растет. Устойчивое развитие России гарантировано на среднесрочную перспективу".
Перевод: Вы сели в лужу, господа хорошие. Ваши санкции не сработали, мало того — мы стали еще сильнее и наращиваем свою силу каждый день. И у нас грандиозные планы. Кстати, спасибо за импульс, давно надо было.
Коллективный Запад: Подождите. А конфликт на Украине? Он же отбросил вас назад, в эпоху вятичей и кривичей. Да, мы тоже слегка не рассчитали, но давайте уже мириться. Вы останавливаетесь, выводите войска, а мы, может, санкции снимем — ну, в общем, подумаем.
Путин на прямой линии: "Цели СВО не меняются. Денацификация, демилитаризация и нейтральный статус Украины. Мир будет, когда достигнем целей. Русские и украинцы — единый народ. Происходящее — огромная трагедия. Весь юго-восток Украины всегда был пророссийским, это исторически наша территория. Одесса — русский город. Причерноморье — это исторически российские территории".
Перевод: Господа натовцы и еэсовцы, возможно, вам кто-то нашептал, что у нас есть пятая или тридцать пятая колонна, которая может организовать очередной Минск, Стамбул и Шепетовку, чтобы вы поднакопили сил и опять начали нам гадить с помощью Украины. Расстрою вас: мы пойдем до конца, чего бы это ни стоило. Большая часть Украины — исконно русские земли, и мы их вернем. Все вернем. Украинцы — часть большого русского народа, и мы вам их не отдадим. Посылайте туда что угодно и сколько угодно — перемелем все. Выбор за вами.
Коллективный Запад: Владимир, но ваши люди не хотят воевать! У вас нет столько солдат, сколько в НАТО. Вы не сможете победить нас на Украине, ну поймите. Посмотрите на капитализацию Apple.
Путин на прямой линии: "Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но российские войска уничтожили уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала "контрнаступления" Киева. Мы начали широкую кампанию по привлечению добровольцев и контрактников. Набрали 486 тысяч бойцов, хотя планировали около 412 тысяч. Поток мужчин, которые готовы защищать интересы Родины с оружием в руках, не сокращается, около полутора тысяч добровольцев записываются ежедневно. Зачем нам мобилизация?"
Перевод: В отличие от вашего любимого бандеровского режима, у нас с количеством солдат и их мотивацией все в порядке. Да, потери есть, но их нельзя сравнить с тотальным уничтожением украинских войск. Иначе говоря — на Украину у нас хватит и солдат, и оружия с головой, и на вас хватит, если что. Я доступно разъяснил?
Коллективный Запад: Но мы же вас изолировали. Весь мир против вас и вашей ужасной агрессии. Как вы сможете победить в одиночку?
Путин на прямой линии: "У нас огромное количество сторонников в мире по вопросам защиты традиционных ценностей. И их количество растет в геометрической прогрессии. В мире много стран, которые хотят жить по другим правилам. Существенный гарант стабильности в мире — российско-китайские отношения, наш уровень сотрудничества беспрецедентный, включая военную сферу".
Особый формат: "Итоги года с Владимиром Путиным"
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Президент России Владимир Путин подвел итоги года в формате большой пресс-конференции, которую объединили с прямой линией.

Президент РФ Владимир Путин перед началом совместной прямой линии с гражданами и большой пресс-конференции с журналистами в Гостином дворе

Президент России Владимир Путин подвел итоги года в формате большой пресс-конференции, которую объединили с прямой линией.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Во время мероприятия по очереди озвучивались вопросы от граждан и от прессы.

Журналисты в зале перед началом совместной прямой линии и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина

Во время мероприятия по очереди озвучивались вопросы от граждан и от прессы.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Россияне отправляли Путину обращения как на глобальные темы, так и посвященные региональным проблемам.

Журналисты в зале перед началом совместной прямой линии и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина

Россияне отправляли Путину обращения как на глобальные темы, так и посвященные региональным проблемам.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Глава государства традиционно проводит совещания и рассматривает конкретные вопросы, чтобы подготовиться к итоговому мероприятию.

Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе

Глава государства традиционно проводит совещания и рассматривает конкретные вопросы, чтобы подготовиться к итоговому мероприятию.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Модераторами части, связанной с прямой линией, стали ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе

Модераторами части, связанной с прямой линией, стали ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Возможность обратиться к президенту была у всех россиян.

Журналисты на совместной прямой линии президента РФ Владимира Путина с гражданами и большой пресс-конференции с журналистами в Гостином Дворе

Возможность обратиться к президенту была у всех россиян.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Часть мероприятия, связанную с пресс-конференцией, модерировал Дмитрий Песков.

Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на совместной прямой линии президента РФ Владимира Путина с гражданами и большой пресс-конференции с журналистами в Гостином дворе

Часть мероприятия, связанную с пресс-конференцией, модерировал Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

На "Итоги года с Владимиром Путиным" пригласили представителей региональной и федеральной прессы, а также сотрудников аккредитованных в Москве иностранных СМИ.

Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином дворе

На "Итоги года с Владимиром Путиным" пригласили представителей региональной и федеральной прессы, а также сотрудников аккредитованных в Москве иностранных СМИ.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Журналисты часто приходят на большие пресс-конференции главы государства в ярких нарядах, с мягкими игрушками и плакатами с кричащими лозунгами для привлечения внимания.

Журналисты в зале перед началом совместной прямой линии и большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина

Журналисты часто приходят на большие пресс-конференции главы государства в ярких нарядах, с мягкими игрушками и плакатами с кричащими лозунгами для привлечения внимания.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Их интересовали вопросы экономики, внутренней и внешней политики.

Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе

Их интересовали вопросы экономики, внутренней и внешней политики.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
10 из 10

Президент России Владимир Путин подвел итоги года в формате большой пресс-конференции, которую объединили с прямой линией.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
1 из 10

Во время мероприятия по очереди озвучивались вопросы от граждан и от прессы.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
2 из 10

Россияне отправляли Путину обращения как на глобальные темы, так и посвященные региональным проблемам.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
3 из 10

Глава государства традиционно проводит совещания и рассматривает конкретные вопросы, чтобы подготовиться к итоговому мероприятию.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
4 из 10

Модераторами части, связанной с прямой линией, стали ведущая Первого канала Екатерина Березовская и журналист ВГТРК Павел Зарубин.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
5 из 10

Возможность обратиться к президенту была у всех россиян.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
6 из 10

Часть мероприятия, связанную с пресс-конференцией, модерировал Дмитрий Песков.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
7 из 10

На "Итоги года с Владимиром Путиным" пригласили представителей региональной и федеральной прессы, а также сотрудников аккредитованных в Москве иностранных СМИ.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
8 из 10

Журналисты часто приходят на большие пресс-конференции главы государства в ярких нарядах, с мягкими игрушками и плакатами с кричащими лозунгами для привлечения внимания.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
9 из 10

Их интересовали вопросы экономики, внутренней и внешней политики.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
10 из 10
Перевод: К сожалению для вас, у нас много союзников — и скрытых (пока), и явных, включая самые мощные страны в мире. Изоляция ваша не сработала и никогда не сработает.
Коллективный Запад: Возможно, мы погорячились и слишком понадеялись, что вас быстро задавим. Но поймите: мы уже на весь мир раструбили, что вы мировое зло, пообещали вас уничтожить и все такое, как же нам теперь отыграть назад, чтобы сохранить лицо?
Путин на прямой линии: "Мы не портили отношения, это с нами портили отношения, пренебрегая нашими интересами. Конфликт создали американские "дружки" Украины, а европейцы сделали вид, что ничего не знают. Мы готовы выстраивать отношения с США, это важная страна на международной арене. Но пока фундаментальных условий для выстраивания отношений с США нет. Когда на Западе произойдут внутренние изменения, тогда будут созданы условия для разговора".
Перевод: Мы говорили вам много раз — с позиции силы с Россией разговаривать бесполезно. Особенно бесполезно (и опасно) игнорировать наши жизненные интересы, которые были вам неоднократно озвучены. Хотите продолжать в том же духе — мы готовы. Хотите разговаривать — мы готовы. Но — слушайте внимательно — никаких договоренностей о будущем не будет, если не будут учтены и гарантированы законные интересы России. Еще вопросы есть?
Дойдут ли ответы Путина на незаданные Западом вопросы до адресатов и к каким подвижкам они приведут — покажет время.
А пока мы будем жить и действовать так, чтобы наш ответ был ясен всем без перевода: "Не дождетесь".
 
АналитикаУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинНАТОAppleПрямая линия с Владимиром Путиным
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала