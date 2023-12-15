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Васильев поблагодарил Путина за финансирование препаратов для кардиобольных
Васильев поблагодарил Путина за финансирование препаратов для кардиобольных - РИА Новости, 15.12.2023
Васильев поблагодарил Путина за финансирование препаратов для кардиобольных
Лидер фракции "Единая Россия" Владимир Васильев поблагодарил президента России Владимира Путина за выделение средств на препараты для кардиобольных. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T22:29
2023-12-15T22:29
2023-12-15T22:29
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россия
владимир васильев
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МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Лидер фракции "Единая Россия" Владимир Васильев поблагодарил президента России Владимира Путина за выделение средств на препараты для кардиобольных. "Не могу не поблагодарить Вас и по поручению партии, и от фракции. То, что мы обращались к Вам с просьбой о выделении средств на препараты кардиобольных. Спасибо большое", - сказал Васильев в ходе встречи Путина с руководством Госдумы и лидерами фракций. Васильев отметил, что "конечно, хотелось бы большего". "Но даже то, что выделено - это… большое количество людей, которым будут сохранены жизни, и это удалось сделать даже вот в условиях дефицита бюджета", - подчеркнул Васильев.
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здоровье - общество, россия, владимир васильев, владимир путин, госдума рф, единая россия
Здоровье - Общество, Россия, Владимир Васильев, Владимир Путин, Госдума РФ, Единая Россия
Васильев поблагодарил Путина за финансирование препаратов для кардиобольных
Васильев поблагодарил Путина за выделение средств на препараты для кардиобольных