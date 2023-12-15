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Руководство Минсельхоза Польши поддержало протест на границе с Украиной - РИА Новости, 15.12.2023
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12:16 15.12.2023
https://ria.ru/20231215/polsha-1915982167.html
Руководство Минсельхоза Польши поддержало протест на границе с Украиной
Руководство Минсельхоза Польши поддержало протест на границе с Украиной - РИА Новости, 15.12.2023
Руководство Минсельхоза Польши поддержало протест на границе с Украиной
Руководство министерства сельского хозяйства и продовольствия Польши поддержало блокирующих границу с Украиной фермеров и перевозчиков, сообщили СМИ. РИА Новости, 15.12.2023
2023-12-15T12:16
2023-12-15T12:16
в мире
украина
польша
киев
тарас качка
матеуш моравецкий
евросоюз
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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ВАРШАВА, 15 дек - РИА Новости. Руководство министерства сельского хозяйства и продовольствия Польши поддержало блокирующих границу с Украиной фермеров и перевозчиков, сообщили СМИ.В пятницу утром в пункт пропуска "Медыка-Шегини" приехал заместитель главы этого ведомства Михал Колодзейчак, выступление которого транслирует телеканал TVN. Около месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя. В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина, в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20231214/polsha-1915869025.html
https://ria.ru/20231215/polsha-1915943810.html
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в мире, украина, польша, киев, тарас качка, матеуш моравецкий, евросоюз, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), всемирная торговая организация (вто)
В мире, Украина, Польша, Киев, Тарас Качка, Матеуш Моравецкий, Евросоюз, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Всемирная торговая организация (ВТО)
Руководство Минсельхоза Польши поддержало протест на границе с Украиной

Руководство Минсельхоза Польши поддержало протест фермеров на границе с Украиной

© Фото : @Straz_Graniczna/TwitterПольский пограничник
Польский пограничник - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© Фото : @Straz_Graniczna/Twitter
Польский пограничник. Архивное фото
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ВАРШАВА, 15 дек - РИА Новости. Руководство министерства сельского хозяйства и продовольствия Польши поддержало блокирующих границу с Украиной фермеров и перевозчиков, сообщили СМИ.
В пятницу утром в пункт пропуска "Медыка-Шегини" приехал заместитель главы этого ведомства Михал Колодзейчак, выступление которого транслирует телеканал TVN.
Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
Польша по-прежнему хочет контролировать запад Украины, заявил Нарышкин
14 декабря, 17:46
Около месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина, в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
"Они это знают": в Польше сделали резкое заявление об Украине
Вчера, 07:12
 
В миреУкраинаПольшаКиевТарас КачкаМатеуш МоравецкийЕвросоюзМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Всемирная торговая организация (ВТО)
 
 
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